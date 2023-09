Pyeongchang/Köln -Der Internationale Sportgerichtshof (CAS), bislang nicht dafür bekannt, in Dopingfragen sonderlich milde Urteile zu sprechen, hat am Donnerstag die lebenslangen Olympia-Sperren von 28 russischen Sportlern für unzulässig erklärt. Bei elf weiteren Russen wurden die lebenslangen Verbannungen durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) in Sperren für die anstehenden Olympischen Winterspiele in Pyeongchang verwandelt. Eine Woche vor der Eröffnungsfeier in Südkorea bedeutet das eine herbe Pleite für das IOC unter Führung seines deutschen Präsidenten Thomas Bach. Das Komitee ist mit seinem Vorhaben, Russland durch besonders harte Individualstrafen für das staatlich gesteuerte Dopingsystem und den massiven Betrug bei den russischen Heim-Spielen vor vier Jahren in Sotschi adäquat zu sanktionieren, kläglich gescheitert.

Bedeutung für die Spiele

Eine Auswirkung auf die Winterspiele in Pyeongchang dürfte das Urteil nicht haben. Das IOC stellte klar: „Das Ergebnis des CAS-Urteils bedeutet nicht, dass nun Athleten aus der 28-köpfigen Gruppe zu den Spielen eingeladen werden. Nur weil sie nicht länger gesperrt sind, bekommen sie nicht automatisch das Privileg einer Einladung.“ Die Entscheidung, wer startet, liegt wohl immer noch im Hoheitsrecht des IOC.

Die Hintergründe

Schon im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio war bekannt geworden, dass im russischen Sport offenbar seit Jahren mit einem staatlich gesteuerten Dopingsystem gearbeitet und bei den Winterspielen im heimischen Sotschi eine vom Geheimdienst gesteuerte Betrugsmaschinerie in Gang gesetzt worden war. Möglicherweise auffälliger Urin dopender Russen soll durch zuvor eingelagerten sauberen Urin jener Athleten ersetzt worden sein.

Die Aufdeckung war Ende 2014 nach einem Bericht in der ARD ins Rollen geraten und hatte durch die Aussagen von Grigorij Rodtschenkow richtig Schwung bekommen. Der ehemalige Leiter des Moskauer Dopinglabors fürchtete in Russland um sein Leben, floh in die USA und wurde zum Whistleblower. Mehrere Untersuchungskommissionen haben seither den Wahrheitsgehalt seiner Aussagen überprüft. Inzwischen glaubt ihm auch das IOC.

Zu einem kompletten Ausschluss der russischen Mannschaft konnten sich Bach und seine Kollegen im Vorfeld der Winterspiele aber ebenso wenig durchringen wie im Vorfeld der Sommerspiele von Rio (damals schloss nur der Leichtathletik-Weltverband die russischen Sportler komplett aus, wogegen der CAS nichts einzuwenden hatte). Also wurde Russland für Pyeongchang zwar gesperrt, doch „nachweislich saubere“ Athleten dürfen auf Einladung unter neutraler Flagge und dem weniger neutralen Kürzel OAR (Olympischer Athlet aus Russland) starten. 169 Russen erhielten eine Startberechtigung.

Jene Athleten aber, die vor vier Jahren in Sotschi vom russischen Betrugssystem profitiert haben sollen, wurden mit lebenslangen Olympia-Sperren extrem hart abgestraft. Und das ohne eine einzige positive Doping-Probe, nur auf Grund von Indizien (siehe auch „Dürre Beweislage“). Bei 43 Athleten hatte das IOC seiner Ansicht nach genügend Belastendes für eine Sperre gefunden.

Die CAS-Entscheidung

42 von ihnen reichten Klage beim CAS ein. Über 39 Fälle wurde nun entschieden, drei Urteile bei bereits zurückgetretenen Athleten stehen noch aus. Eine umfassende Urteilsbegründung legte der Sportgerichtshof zunächst nicht vor, teilte aber mit, dass die Beweislast nicht ausreichend gewesen sei. Also im Zweifel für die Russen. Warum die lebenslangen Sperren trotz offenbar hinreichender Beweise für den Betrug abgemildert wurden, wurde auch nicht erläutert. Doch da Doper als Ersttäter in der Regel nur für zwei Jahre gesperrt werden, dürfte der CAS die lebenslangen Sperren als unverhältnismäßig angesehen haben.

Matthieu Reeb, Generalsekretär des CAS, betonte aber auch: „Die Entscheidung bedeutet nicht, dass diese 28 Athleten für unschuldig erklärt worden sind.“ So fühlte es sich für Russland, das sich bis heute als Opfer eines gemeinen Komplotts darstellt, aber wohl an. „Das bestätigt unsere Position, dass die überwältigende Mehrheit unserer Athleten sauber ist“, sagte Staatspräsident Wladimir Putin. Zu den entlasteten Sportlern gehört etwa Langlauf-Olympiasieger Alexander Legkow, der nun auf eine Fortsetzung seiner Karriere hoffen darf. Bob-Olympiasieger Alexander Subkow, Fahnenträger seines Landes in Sotschi, hingegen gehört zu jenen elf, die nicht gänzlich frei gesprochen wurden. Er ist aber nicht mehr aktiv, sondern heute Cheftrainer der russischen Bob-Fahrer.

Reaktionen auf das Urteil

Das IOC wollte den Spruch des CAS nicht als Niederlage auf ganzer Linie werten, sondern sprach von „Befriedigung“ (angesichts der elf bestätigten, wenn auch verkürzten Sperren) auf der einen und „Enttäuschung“ (angesichts der 28 aufgehobenen Sperren) auf der anderen Seite. Die hohe Beweisdichte, die der CAS forderte, könnte „in Zukunft einen erheblichen Einfluss auf den Kampf gegen Doping haben“, warnte das IOC und kündigte an, „die Gründe für die Entscheidungen sehr sorgfältig zu prüfen, sobald diese zur Verfügung stehen, und Konsequenzen wie einen Einspruch beim Schweizer Bundesgericht abzuwägen.“

Mit Enttäuschung reagierte Alfons Hörmann auf das Urteil. „Die jetzige Entscheidung des CAS ist leider einmal mehr ein Schlag ins Gesicht des sauberen Sports. Das ist ein höchst unbefriedigendes Urteil, weil damit das nachweislich vorhandene und völlig inakzeptable staatliche Dopingsystem in Russland nicht in der gebotenen Härte bestraft werden kann“, sagte der Präsident der deutschen Olympioniken. Bleibt die Frage, ob harte Individualstrafen tatsächlich die „gebotene Härte“ bedeutet hätten bei einem von viel mächtigeren Positionen aus gesteuerten System. Das IOC fand: Ja. Der CAS meint: Nein. Und lachender Dritter ist Russland.

