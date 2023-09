Rio de Janeiro -Sportschützin Monika Karsch (Regensburg) hat bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Silber sicher und kämpft mit der Sportpistole um Gold. Die WM-Sechste von 2014 erzielte im Halbfinale 18 Punkte und wurde Zweite. Im Finale um den Olympiasieg trifft Karsch auf die Griechin Anna Korakaki.

Karsch hatte sich als Vierte der Qualifikation für die Vorschlussrunde qualifiziert. Nach dem Präzisionsdurchgang hatte sie noch auf dem 15. Platz gelegen, sich im folgenden Duelldurchgang aber gesteigert und war in der Rangliste nach oben geklettert.

Handballer nahe am Viertelfinale

Uwe Gensheimer

Die deutschen Handballer haben das olympische Viertelfinale ganz dicht vor Augen. Die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson bezwang den WM-Dritten Polen mit 32:29 (16:14) und feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Für den Einzug in die Runde der letzten acht benötigt der Europameister noch einen Sieg aus den verbleibenden drei Vorrundenspielen.

Beste Werfer des deutschen Teams waren Kapitän Uwe Gensheimer, Juliuis Kühn und Fabian Wiede mit jeweils fünf Treffern. Für die Polen, die schon ihr erstes Spiel gegen Gastgeber Brasilien verloren hatten (32:34), traf Karol Bielecki (10) am häufigsten. Deutschland hatte zum Auftakt gegen Rekord-Europameister Schweden (32:29) gewonnen. Nächster Gegner der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ist am Donnerstag Brasilien. Danach geht es in der Vorrunde noch gegen Slowenien (Samstag) und Ägypten (Montag). Die besten vier Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale - das Minimalziel des Verbands.

Siegemund erreicht Viertelfinale

Laura Siegemund

Tennisspielerin Laura Siegemund steht bei ihrem Olympia-Debüt überraschend im Viertelfinale. Die Weltranglisten-32. aus Metzingen setzte sich in Rio nach einer starken Vorstellung mit 6:4, 6:3 gegen Kirsten Flipkens (WTA-Nr. 61) durch. Die Belgierin hatte in der ersten Runde Sydney-Olympiasiegerin Venus Williams (USA) ausgeschaltet. Nach 1:32 Stunden verwandelte Stuttgart-Finalistin Siegemund auf Außencourt 4 ihren ersten Matchball und zeigte die Siegerfaust.

In einem unterhaltsamen Spiel suchte die 28-Jährige immer wieder den Weg ans Netz - und wurde für ihren Mut belohnt. Siegemund trifft am Mittwoch in der Partie um den Sprung ins Halbfinale entweder auf French-Open-Gewinnerin Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 3) oder Monica Puig (Puerto Rico). Am Dienstagnachmittag Ortszeit hat Angelique Kerber die Chancen, Siegemund ins Viertelfinale zu folgen. Die an Position zwei gesetzte Kielerin trifft auf die frühere US-Open-Siegerin Samantha Stosur (Australien/Nr. 13). Bei den Sommerspielen 2012 in London war Kerber im Viertelfinale gescheitert. In der ersten Runde von Rio waren bereits vier der sieben gestarteten deutschen Profis ausgeschieden. Pech hatten bei ihrer Olympia-Premiere Philipp Kohlschreiber (Stressfraktur im Fuß) und Dustin Brown (doppelter Bänderriss), die sich schwere Blessuren zuzogen.

Schwimmer Marco Koch im Halbfinale

Beim Schwimmen hat Weltmeister Marco Koch die Hoffnung auf die erste deutsche Schwimm-Medaille der Olympischen Spiele von Rio genährt. Der 26-Jährige aus Darmstadt erreichte über 200 Meter Brust als Vorlauf-Fünfter problemlos das Halbfinale. Koch schlug am Dienstag nach 2:08,98 Minuten an.

Er ist die größte Hoffnung der deutschen Beckenschwimmer auf die erste Einzelmedaille bei Olympia seit 2000. Vorlaufschnellster war der Russe Anton Schupkow in 2:07,93 Minuten. London-Olympiasieger Daniel Gyurta aus Ungarn schied auf Platz 17 aus. (dpa/sid)

