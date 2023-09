Rio de Janeiro -Der frühere brasilianische Langstreckenläufer Vanderlei de Lima hat das Olympische Feuer in Rio de Janeiro entzündet und damit für den Höhepunkt der spektakulären Eröffnungsfeier gesorgt. Ab Samstag stehen nun bei der 31. Olympiade insgesamt 306 Entscheidungen auf dem Programm. Die ersten am heutigen Tag. Wir halten Sie in unserem Telegramm auf dem Laufenden.

+++23:16 Uhr: Turnen - Franzose Samir Ait Said erleidet Unterschenkelbruch+++



Der französische Turner erlitt eine Horror-Verletzung bei den Olympischen Spielen 2016. dpa

Die Bilder von der schweren Beinverletzung des französischen Turners Samir Ait Said haben am Samstag bei den olympischen Wettkämpfen in Rio de Janeiro für Entsetzen gesorgt. Ein Aufschrei ging durch das Publikum, als der 26 Jahre alte Europameister von 2013 im zweiten Durchgang der Qualifikation bei seinem Sprung so unglücklich auf dem linken Bein landete, dass der Unterschenkel quer stand.

Minutenlang blieb er auf den Matten liegen und musste von Medizinern versorgt werden. Schließlich wurde Ait Said nach einer kurzen Erstversorgung auf einer Trage aus der Olympic Arena und in ein Krankenhaus gebracht. Eine erste Diagnose in der Turn-Arena ergab einen Unterschenkelbruch.

+++23:02 Uhr: Fechten - Ungarin Szász holt erstes Fechtgold in Rio+++

Die Ungarin Emese Szász hat die erste Fecht-Goldmedaille der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro gewonnen. Die 33-Jährige setzte sich am Samstag im Degeneinzel-Finale mit 15:13 gegen Weltmeisterin Rossella Fiamingo aus Italien durch. Bronze ging an die Chinesin Sun Yiwen. Szász ist die zweite ungarische Degen-Olympiasiegerin nach Timea Nagy, die 2000 und 2004 triumphiert hatte. Eine deutsche Fechterin war nicht am Start. Britta Heidemann, im Degeneinzel Olympiasiegerin in Peking und Olympiazweite in London, hatte sich nicht für Rio qualifiziert.

+++22:24 Uhr: Tennis - Andrea Petkovic scheitert an Auftakthürde+++

Tennisprofi Andrea Petkovic (Darmstadt) ist bei ihrer Olympia-Premiere in der ersten Runde ausgeschieden. Nach einem starken Beginn verlor die Nummer 40 der Welt in Rio de Janeiro ihre Linie und unterlag der favorisierten Jelina Switolina (Nr. 15) mit 6:2, 1:6, 3:6. Die Ukrainerin verwandelte nach 2:06 Stunden ihren ersten Matchball.



Petkovic (28) ist die zweite deutsche Spielerin, die in ihrer Auftaktpartie scheiterte. Zuvor war bereits Annika Beck (Bonn) durch ein 6:7 (5:7), 1:6 gegen die Kroatin Ana Konjuh ausgeschieden.

+++22:10 Uhr: Judo - Weltmeisterin Paula Pareto aus Argentinien holt das erste Judo-Gold der olympischen Spiele 2016+++

Weltmeisterin Paula Pareto aus Argentinien hat das erste Judo-Gold bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewonnen. Die 30-Jährige setzte sich in der Klasse bis 48 kg gegen Jeong Bo-Kyeong (Südkorea) durch. Bronze ging an Ami Kondo (Japan) und Otgonzezeg Galbadrach (Kasachstan). Eine deutsche Judoka war nicht am Start.

+++21:32 Uhr: Radrennen - Van Avermaet gewinnt Gold im olympischen Straßenradrennen+++

Greg van Avermaet hat bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Goldmedaille im Straßenradrennen gewonnen. Der Belgier holte sich nach 237,5 Kilometern den Sieg vor dem Dänen Jakob Fuglsang und dem Polen Rafal Majka. Die deutschen Fahrer spielten bei der Entscheidung am Samstag erwartungsgemäß keine Rolle.

Van Avermaet setzte sich im Sprint der dreiköpfigen Spitzengruppe an der Copacabana souverän durch. Zuvor hatte der Klassikerspezialist zusammen mit Fuglsang den alleine führenden Majka kurz vor dem Ziel noch eingeholt. Das Rennen wurde von vielen Stürzen überschattet, unter anderem erwischte es Mitfavorit Vincenzo Nibali in aussichtsreicher Position.

+++20:35 Uhr: Schwimmen - Weltmeister Peaty schwimmt Weltrekord über 100 Meter Brust+++

Der britische Weltmeister Adam Peaty hat für den ersten Weltrekord der Schwimmer bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gesorgt. Der 21-Jährige verbesserte im Vorlauf über 100 m Brust in 57,55 Sekunden seine eigene Bestmarke aus dem vergangenen Jahr um fast vier Zehntelsekunden. Zuvor hatte Doppel-Weltmeisterin Katinka Hosszu (Ungarn) über 400 m Lagen mit der Europarekordzeit von 4:28,58 Minuten den Weltrekord nur um 25 Hundertstel verpasst.

+++19:58 Uhr: Turnen - Hambüchen wohl im Reck-Finale, Bretschneider patzt+++

Fabian Hambüchen zeigte eine starke Leistung. dpa

Fabian Hambüchen hat die Rio-Arena gerockt und mit seinen Leistungen und seinen Gesten die Brasilianer in seinen Bann gezogen. Mit einer bravourösen Reck-Show wahrte der Hesse beim letzten internationalen Höhepunkt seiner Karriere seine Chance auf seine dritte olympische Turn-Medaille. Der Held im Team war aber diesmal Andreas Toba, der nach einem Kreuzbandriss am Boden nicht aufgab und versuchte, dem Team zu helfen.

Das Entsetzen stand allen deutschen Turnern ins Gesicht geschrieben, als der deutsche Mehrkampfmeister aus Hannover nach einer verunglückten Landung am Ende der ersten Akrobatikbahn mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammensackte und zunächst am Boden liegen blieb. Von Helfern gestützt wurde er vom Podium geführt. In einer ersten Diagnose in der Arena diagnostizierte Teamarzt Hans-Peter Boschert einen Kreuzbandriss.

Um so überraschender war, dass der 25-Jährige am Pauschenpferd seinen Wettkampf fortsetzte. Humpelnd ging er an das Gerät, um der Mannschaft zu helfen, obwohl er seine Chance auf das Mehrkampf-Finale durch die Knieverletzung längst eingebüßt hatte. Am Boden hatte er für seinen unfreiwilligen Kurzauftritt die seltene Note von nur 1,3 Punkten erhalten.

Verbissen kämpfte er weiter und absolvierte völlig geschwächt seine Pferd-Übung. 14,233 Punkte und damit die höchste Wertung im deutschen Quartett an diesem Gerät waren der verdiente Lohn. Toba erhielt dafür den anerkennenden Applaus der rund 8000 Zuschauer.

Auch Fabian Hambüchen hatte kurz zuvor die Zuschauer fasziniert. Mit dem gewohnten Urschrei, die Armen in die Höhe gerissen und der Becker-Faust ließ Hambüchen nach seiner Reck-Gala seinen Emotionen freien Lauf und forderte mit einem kurzen Sprint um das Gerät den Applaus des begeisterten Publikums heraus.

+++19:51 Uhr: Freistil-Schwimmen - Deutsche Schwimmer bleiben an Olympia-Vorläufen hängen

Florian Vogel und Clemens Rapp haben das olympische Schwimmfinale über 400 Meter Freistil verpasst. Der Münchner Vogel schlug am Samstag in Rio nach 3:45,49 Minuten als Gesamtneunter aller Vorläufe an. Sechs Hundertstelsekunden fehlten zum Finale. Der Heidelberger Rapp schwamm in 3:49,10 Minuten knapp zwei Sekunden langsamer als bei seiner Bestzeit vor einem Jahr. Das reichte nur zu Rang 24. Als Schnellster geht der Amerikaner Conor Dwyer ins Finale am Sonntagmorgen (03.30 Uhr MESZ).

+++19:30 Uhr: Rudern - Frauen-Doppelvierer untermauert Favoritenrolle und gewinnt Vorlauf+++

Der deutsche Frauen-Doppelvierer hat als einziges deutsches Boot seinen Vorlauf gewonnen und ist souverän ins Finale der olympischen Regatta eingezogen. Die als Gold-Kandidat gehandelte Crew um Schlagfrau Lisa Schmidla verwies am Samstag auf der Lagoa Rodrigo de Freitas in Rio de Janeiro Polen und die USA mit mehr als einer Bootslänge Vorsprung auf die Plätze.

+++18.37 Uhr: Schwimmen - Heidtmann mit Rekordzeit disqualifiziert+++

Jacob Heidtmann hat über 400 Meter Lagen ein bitteres Vorlauf-Aus hinnehmen müssen. Der WM-Fünfte aus Elmshorn schlug am Samstag in Rio zum Auftakt der olympischen Schwimm-Wettbewerbe nach 4:11,85 Minuten an und blieb damit unter seinem deutschen Rekord von 4:12,08, wurde danach aber disqualifiziert. Er hätte sonst als Fünftbester das Finale erreicht. Als jüngster deutscher Beckenschwimmer bei Olympia verpasste Johannes Hintze als insgesamt 18. aller Vorläufe das Finale. Hintze blieb in 4:18,25 Minuten klar über seiner persönlichen Bestzeit (4:14,72). Vorlaufbester war der Amerikaner Chase Kalisz in der Weltjahresbestzeit von 4:08,12 Minuten.

+++18.30 Uhr: Handballer fiebern Olympia-Auftakt entgegen+++

Die deutschen Handballer fiebern ihrem Olympia-Auftakt am Sonntag entgegen, alle Spieler sind fit für die Partie gegen Rekord-Europameister Schweden. Kapitän Uwe Gensheimer bezeichnete den Besuch der Eröffnungsfeier am Freitagabend als „unheimliche Motivation. Wir sind froh, dass es endlich losgeht“, sagte der Linksaußen und sprach von einer „konzentrierten und fokussierten“ Atmosphäre. Für alle 14 deutschen Spieler, darunter neun Akteure, die im Januar bei der EM in Polen sensationell den Titel gewonnen hatten, ist das Turnier in Rio de Janeiro die erste Teilnahme an Olympischen Spielen.

Barbara Engleder hat die erste Medaille für das deutsche Olympia-Team nur knapp verpasst. dpa

+++18.07 Uhr: Degenfechten - Olympiasiegerin Schemjakina im Achtelfinale ausgeschieden +++

Degen-Olympiasiegerin Jana Schemjakina ist bei den Sommerspielen in Rio bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die Ukrainerin, die vor vier Jahren im Finale Britta Heidemann bezwungen hatte, verlor gegen die Japanerin Nozomi Sato 8:11. Sato, lediglich Nummer 46 der Weltrangliste, hatte in der Runde zuvor bereits die Weltranglistendritte Tatjana Logunowa aus Russland 15:14 bezwungen.

+++18.01 Uhr: Rudern - Männer-Doppelvierer verpasst direkten Finaleinzug+++

Der Männer-Doppelvierer hat bei der olympischen Regatta in Rio de Janeiro den direkten Finaleinzug verpasst. Die Crew um Schlagmann Hans Gruhne (Potsdam) musste sich im Vorlauf mit Platz drei hinter Estland und der Ukraine begnügen. Auf der Regattastrecke Lagoa Rodrigo de Freitas muss der Doppelvierer nun im Hoffnungslauf am Montag sein Endlaufticket lösen. Der Doppelvierer hatte vor vier Jahren in London Gold gewonnen und gilt auch in Rio als große Medaillenhoffnung des Deutschen Ruderverbandes.

+++17.57 Uhr: Olympia startet mit gigantischer Warteschlange +++

Gleich am ersten Wettkampftag der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro haben lange Warteschlangen für große Verärgerung bei den Zuschauern gesorgt. Am Parque Olímpico mussten die Ticket-Inhaber trotz frühzeitiger Anreise bis zu zwei Stunden in der Sonne stehen. Erst gegen Mittag beruhigte sich der Ansturm vor den Sicherheitskontrollen. „Wir hatten Probleme mit den Röntgengeräten am Security Check, besonders am Olympiapark“, sagte Mario Andrada, Kommunikationsdirektor des Organisationskomitees.

+++17.51 Uhr: Tennis - Beck scheitert bereits zum Auftakt+++

Fed-Cup-Spielerin Annika Beck ist bereits in der ersten Runde des olympischen Tennisturniers in Rio de Janeiro ausgeschieden. Die Weltranglisten-43. aus Bonn unterlag der 18-jährigen Kroatin Ana Konjuh (WTA-Nr. 93) in 1:41 Stunden mit 6:7 (5:7), 1:6 und konnte ihrer Favoritenstellung nicht gerecht werden. Damit ist Olympia für Debütantin Beck wohl bereits nach einem Match beendet, da die 22-Jährige nicht im Doppel spielt. Einzig für das Mixed könnte sie theoretisch noch nominiert werden.

+++17.30 Uhr: Weltmeister Uchimura verpasst olympisches Reck-Finale+++

Reck-Weltmeister Kohei Uchimura hat bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro überraschend das Finale am Königsgerät verpasst. Der 27 Jahre alte Turn-Star aus Japan, im Mehrkampf seit sieben Jahren ungeschlagen, erhielt am Samstag für seine Übung nur 14,300 Punkte. Damit lag er bereits nach dem ersten von drei Durchgängen auf dem 13. Rang, nur die besten acht Turner erreichen die Finals an den Einzelgeräten.

+++17.16 Uhr: Rudern - Hacker/Krüger erreichen Halbfinale+++

Die Vize-Europameister Marcel Hacker/Stephan Krüger haben bei der olympischen Ruder-Regatta das Halbfinale im Doppelzweier erreicht. Dem Duo aus Magdeburg und Rostock genügte im Vorlauf bei schwierigen äußeren Bedingungen ein dritter Platz hinter Litauen und Norwegen. Für Hacker sind es in Rio die fünften Olympischen Spiele, erstmals tritt er nicht im Einer an.

+++17.11 Uhr: Judoka Englmaier scheitert im zweiten Kampf+++

Der deutsche Judoka Tobias Englmaier ist bei den Olympischen Spielen im Achtelfinale gescheitert. Der 28-Jährige verlor am Samstag in Rio de Janeiro in der Klasse bis 60 Kilogramm seinen zweiten Kampf gegen den Brasilianer Felipe Kitadai und schied damit aus. Gegen den Olympia-Dritten von London 2012 war Englmaier chancenlos. Zuvor hatte der Leichtgewichtler seinen ersten Kampf bei seinen zweiten Sommerspielen gegen den Spanier Francisco Garrigós durch den entscheidenden Wurf 14 Sekunden vor Schluss gewonnen.

Uwe Gensheimer Bongarts/Getty Images

+++17.07 Uhr: Vielseitigkeit - Dämpfer für Auffarths Gold-Hoffnungen+++

Die Hoffnungen von Doppel-Weltmeisterin Sandra Auffarth, als erste Frau olympisches Einzelgold in der Vielseitigkeit zu gewinnen, haben zum Auftakt in der Dressur einen Dämpfer kassiert. Die 29-Jährige aus Ganderkesee sammelte mit Opgun Louvo 41,70 Strafpunkte - im Normalfall zu viel, um bei der Medaillenvergabe mitreden zu können. Auffarth selbst wollte aber von einem misslungenen Auftakt nichts wissen. „Ich bin sehr, sehr zufrieden. Wolle (Spitzname des Pferdes, d. Red.) ist super gegangen und hat sich von der ordentlichen Atmosphäre hier nicht beeindrucken lassen“, sagte sie.

+++16.53 Uhr: Russische Sportler werden angeblich von Paralympics verbannt+++

Nach Informationen der englischen Tageszeitung „Guardian“ werden alle russischen Sportler von den Paralympics ausgeschlossen. Auf diese Entscheidung habe sich das Internationale Paralympics Komitee (IPC) vorläufig geeinigt. Am Sonntag soll die Entscheidung in Rio de Janeiro verkündet werden. Damit würde das IPC eine andere Position im Vergleich zum Internationalen Olympischen Komitee einnehmen, das sich gegen einen Komplett-Ausschluss Russlands ausgesprochen hatte.

+++16.41 Uhr: Rudern - Doppelzweier Adams/Arnold verpasst direkten Halbfinaleinzug+++

Die Ruderinnen Mareike Adams und Marie-Catherine Arnold haben den direkten Einzug ins Halbfinale der olympischen Regatta klar verpasst. Der Doppelzweier kam am Samstag bei schwierigen Bedingungen auf der Lagoa Rodrigo de Freitas auf Rang vier ins Ziel. Die ersten drei Boote aus jedem der drei Vorläufe dürfen direkt im Halbfinale starten, für das deutsche Duo folgt nun am Sonntag der Hoffnungslauf. Auf die drittplatzierten Franzosen hatten Adams/Arnold mehr als sieben Sekunden Rückstand.

Tobias Englmaier dpa

+++16.14 Uhr: Startrecht für fünf weitere russische Sportler+++

Das russische Olympia-Team ist zum Start der Sommerspiele in Rio de Janeiro anscheinend auf 280 Sportler angewachsen. Nach Informationen der russischen Nachrichtenagentur Tass habe das Internationale Olympische Komitee (IOC) nach Julija Jefimowa den vier weiteren wegen Dopings verbannten Schwimmern Natalia Lowzowa, Michail Dowganjuk, Anastasia Krapiwina und Daria Ustinowa genauso die Starterlaubnis erteilt wie dem zweimaligen Ringer-Weltmeister Viktor Lebedew. Eine Bestätigung des IOC gab es zunächst nicht.

+++16.03 Uhr: Schützin Engleder verpasst Olympia-Medaille knapp+++

Mareike Adams und Marie-Catherine Arnold Getty Images

Barbara Engleder hat die erste Medaille für das deutsche Olympia-Team nur knapp verpasst. Die Schützin beendete am Samstag den Luftgewehr-Wettkampf über die Zehn-Meter-Distanz auf dem undankbaren vierten Platz. Der 33-jährigen Sportsoldatin fehlten am Ende 0,3 Punkte, um eine Medaille sicher zu haben. Erste Olympiasiegerin von Rio wurde die 19-Jährige Virginia Thrasher. Die Amerikanerin setzte sich vor den Chinesinnen Li Du und Siling Yi durch.

+++15.23 Uhr: Fußballerin Laudehr könnte ins Turnier zurückkehren+++

Der deutsche Olympia-Chefarzt sieht für die verletzte Fußball-Nationalspielerin Simone Laudehr gute Chancen, bei den Rio-Spielen wieder zum Einsatz zu kommen. „Ein Außenband im linken Knöchel ist gerissen und ein weiteres angerissen. Das kann man eigentlich ohne Probleme stabilisieren“, erklärte Bernd Wolfarth am Samstag im Deutschen Haus. Problematischer sei, dass sie im Auftaktspiel gegen Simbabwe (6:1) zudem eine Knochenkompression erlitten habe. „Das ist eine Frage des Schmerzes. Doch die ersten 48 Stunden waren positiver als gedacht“, berichtete Wolfarth.

Simone Laudehr dpa

+++15.04 Uhr: Luftgewehrschützin Barbara Engleder erreicht Finale als Zweite+++

Die Luftgewehrschützin Barbara Engleder hat die erste deutsche Medaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro fest im Visier. Die 33-jährige Sportsoldatin aus Triftern, die 2010 mit dem Sportgewehr schon Weltmeisterin war, überzeugte am Samstag in der Qualifikation mit 420,3 Ringen und erreichte als Zweite das Finale. In den Endkampf der besten Acht fließen die Vorkampfergebnisse jedoch nicht ein. Olympia-Debütantin Selina Gschwandtner aus Reischach, die bei der olympischen Generalprobe Dritte geworden war, verpasste das Finale.

„Barbara hat sehr stark und vor allem sehr schnell geschossen. Daher hat sie vor dem Finale mehr Zeit zur Regeneration“, meinte Sportdirektor Heiner Gabelmann vom Deutschen Schützen-Bund (DSB).

+++14.13 Uhr: Usain Bolt blieb Eröffnungsfeier fern+++

Der Weltstar der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro hat die Eröffnungsfeier am Freitagabend verpasst - er war zu faul. „Es ist Eröffnungsfeier, aber ich bin nicht da, Leute“, teilte der jamaikanische Sprint-Olympiasieger und 100-m-Weltrekordler Usain Bolt via Snapchat mit. Dabei filmte er, wie vor seinem Hotel Olympia-Busse abfahren: „Alle sind schon weg.“ Später sagte er: „Die gesamte Mannschaft scheint auf der Straße in Bewegung zu sein. Ich aber nicht, ich bin zu faul und unmotiviert.“ Die jamaikanische Fahne trug die Sprint-Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce ins Maracana-Stadion. Das 100-m-Finale der Männer, Highlight der Spiele, diesmal wahrscheinlich mit dem Duell zwischen Bolt und dem US-Amerikaner Justin Gatlin, steigt am 14. August (22.25 Uhr Ortszeit/3.25 MESZ).

+++13.01 Uhr: Rudern und Schießen machen den Anfang+++

Um 13.30 Uhr starten die Olympischen Spiele auch sportlich ganz offiziell. Einer Einer-Rudern der Herren beginnt dann der ersten Vorlauf. Beim Schießen (Luftgewehr) der Frauen startet die Qualifikation.

Um 13.40 Uhr geht es weiter mit dem zweiten Vorlauf der Herren beim Einer-Rudern.

+++12.02 Uhr: Erstes Olympisches Flüchtlingsteam im Maracana bejubelt+++

Das erste Flüchtlingsteam der Olympischen Spiele bei der Eröffnungsfeier im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro. imago/Fotoarena

Zu den Teilnehmern gehört unter anderem die syrische Schwimmerin Yusra Mardini, die in Berlin lebt und trainiert. Die Flagge trug derweil die südsudanesische Leichtathletin Rose Lokonyen Nathike. Insgesamt zeigten sich bei der Eröffnungsfeier 207 Teams den Fans.

+++11.45 Uhr: Basketball Superstars starten ins Turnier+++

Gegen China wollen die US-amerikanischen Basketball-Superstars um Carmelo Anthony einen guten Start in ihr olympisches Turnier für das große Ziel Gold erwischen. In Rio muss das Starensemble zwar unter anderen auf die NBA-Größen LeBron James und Stephen Curry verzichten - zieht aber dennoch begeisterte Fans aus aller Welt an.

Teil des US-Basketball-Teams: DeMar DeRozan und Kevin Durant AP

+++11.25 Uhr: Deutsche Fußball-Frauen können K.o.-Runde erreichen+++

Bei den Medaillen-Entscheidungen im Fechten, Judo, Bogenschießen, Schießen und Gewichtheben sind die Deutschen entweder gar nicht dabei oder gehören nicht zu den Favoriten. Dafür können die deutschen Fußball-Frauen nach dem 6:1 gegen Simbabwe mit einem Sieg im zweiten Spiel gegen Australien schon den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen. Die Hockey-Herren, die 2008 und 2012 Gold holten, wollen einen guten Start gegen Kanada. Beim Tennis starten Andrea Petkovic, Philipp Kohlschreiber, Jan-Lennard Struff und Annika Beck.

+++11.05 Uhr: Deutsche Nachwuchs-Talente beim Schwimmen+++

Auch im Schwimmen stehen am späten Abend (Ortszeit) die ersten Entscheidungen an. Über 400 Meter Lagen gehen unter anderem die deutschen Nachwuchs-Talente Jacob Heidtmann und Johannes Hintze an den Start, die Favoriten sind aber andere. Über 400 Meter Freistil fehlt der deutsche Medaillen-Kandidat Paul Biedermann, der sich auf die halbe Distanz und die Staffel konzentrieren will. Dafür können sich seine Staffelpartner Florian Vogel und Clemens Rapp beweisen.

+++10.50 Uhr: Härtestest für Rad-Profis+++

Mitten in Rio de Janeiro wartet auf die Rad-Profis ein echter Härtetest. Im Kampf um Gold im Straßen-Radrennen müssen die Profis um den britischen Tour-de-France-Sieger Chris Froome auf dem fast 260 Kilometer langen Kurs insgesamt 4000 Höhenmeter zurücklegen. Zeitfahr-Spezialist Tony Martin wird wegen seines lädierten Knies nur einen Kurzeinsatz als Trainingseinheit absolvieren, die übrigen Deutschen haben allenfalls Außenseiter-Chancen.

Blick auf das Maracana-Stadion AFP

+++10.30 Uhr: Die Entscheidungen am ersten Tag+++

Am Tag nach der Eröffnungsfeier werden bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die ersten Medaillen vergeben. Entscheidungen stehen am Samstag beim Straßen-Radrennen der Männer, im Fechten, Judo, Bogenschießen, Schießen, Gewichtheben und Schwimmen an. Deutsche Favoriten gehen am ersten vollen Wettkampftag unterm Zuckerhut noch nicht an den Start. Chancen auf eine Medaille könnte das Luftgewehr-Duo Barbara Engleder und Selina Gschwandtner haben. Das Hockey-Team der Männer hofft auf einen erfolgreichen Start, die Fußball-Frauen wollen schon in die nächste Runde einziehen.

(dpa, sid, red)

