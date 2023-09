Berlin -Nach was haben die Berliner 2016 bei Google oft gesucht? Sport, Fernsehen und Technik. So lassen sich die Google-Suchtrends in diesem Jahr wohl am besten zusammenfassen. Die Bewohner der Hauptstadt interessierten sich aber auch stark für politische Ereignisse wie dem Brexit oder der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten.

„Die Liste zeigt Such-Trends, also die am stärksten ansteigenden Suchbegriffe des Jahres 2016“, heißt es von Google. „Dies sind Begriffe, bei denen die betreffenden Suchanfragen 2016 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben.“

Wir stellen die zehn Suchbegriffe vor, die in Berlin auf besonderes Interesse stießen:

EM 2016

Auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor war in der Vorrunde wenig los. Markus Wächter

Am Thema Fußball kam in diesem Jahr wohl keiner vorbei. Groß waren im Vorfeld die Erwartungen an den amtierenden Weltmeister. Dennoch schien die Public-Viewing-Laune der Berliner nachgelassen zu haben. Die Plätze zum gemeinsamen Fußballgucken waren deutlich schlechter besucht als noch zur WM 2014 - vor allem die Fanmeile. Vielleicht haben die Berliner Fans geahnt, dass es diesmal nichts wird. Zwar konnte die Nationalmannschaft Erzrivale Italien schlagen. Doch im Halbfinale gegen Frankreich kam der Schock. Sang- und klanglos schied die deutsche Nationalmannschaft aus dem Turnier. Schade!

Pokémon Go

Die Pokémon-Go-App hat einen richtigen Hype ausgelöst. dpa-tmn

So schnell wie der Trend auftauchte, so schnell war er auch wieder weg. Als das Spiel im Juli in Deutschland veröffentlicht wurde, gingen Millionen Deutsche auf Monsterjagd. Auch die Berliner machten fleißig mit. So war der Lustgarten vor dem Berliner Dom ein beliebter Platz zum Monsterfangen und Kämpfen. Aber auch vor eher ungeeigneten Orten machten manche Spieler keinen Halt. So gab es immer wieder Beschwerden, dass auch am Holocaust-Mahnmal Monster gejagt werden. Nach ein paar Wochen war allerdings wieder Schluss mit der Euphorie. In Berlin sieht man heute keine Monsterjäger-Massen auf den Straßen mehr.

Iphone 7

In Berlin ließen sich die Apple-Jünger schon am Tag vor Verkaufsbeginn vor dem Geschäft nieder. Getty Images

Das neue Iphone sorgt normalerweise für lange Schlangen vor den Apple-Stores. Doch in diesem Jahr waren Jünger des angebissenen Apfels wohl nicht so leicht aus der Reserve zu locken. Fast überall waren die Schlangen vor den Verkaufsstellen eher klein. Auch in Berlin hielt sich der Andrang in Grenzen. Trotzdem landete das Iphone 7 auf Platz 3 der Suchrangliste.

Brexit

Für überzeugte EU-Europäer war der beschlossene Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ein Schock. Viele der rund 10.000 Briten in Berlin fürchten nun, nicht mehr hier leben zu können. Doch bereits kurz nach dem Referendum wurde klar, dass das Ergebnis für Berlin auch positive Folgen haben könnte. So zogen bereits erste Startups von London in die britische Hauptstadt. Zudem warben Industrie- und Handelskammer sowie Wirtschaftsförderer von Berlin Partner, die europäische Arzneimittel-Agentur nach Berlin zu holen - samt ihren rund 900 Mitarbeitern.

David Bowie

Bowie war stets seine eigene Projektsfläche. Brian Duffy_Duffy Archive & The Lizenz

Der Tod von David Bowie im Januar dieses Jahres erschütterte die Musikbranche sowie die Fans des Ausnahme-Musikers. In Berlin erhielt er eine Gedenktafel - doch diese wurde nach kurzer Zeit abgeschlagen. Die Tafel zeigte die Lebensdaten des Ausnahmekünstlers, 1947 bis 2016, einen Hinweis auf seine Berliner Alben-Trilogie sowie die legendäre Songzeile "We can be heroes, just for one day", die Bowie in seiner Berliner Zeit textete. Zum Glück wurde die Tafel bereits nach wenigen Wochen wieder ersetzt.

Olympische Spiele 2016 in Rio

Die Eröffnungsfeier der olympischen Spiele. dpa

Neben der Fußball-EM waren die Olympischen Spielen das sportliche Highlight in diesem Sommer. Unter den Berliner Sportlern holte Marcus Groß zwei Goldmedaillen für den deutschen Kanuverband. Die Bogenschützin Lisa Unruh landete beim Bogenschießen auf Platz zwei. Auch einige Spieler der Füchse Berlin waren dabei, als die deutschen Handballer die Bronzemedaille holten.

Handball EM

Finn Lemke feiert mit Fans in Krakau. dpa Lizenz

Der dritte Platz in Rio war jedoch nicht der größte Erfolg für die deutschen Handballer in diesem Jahr. Zuvor holten sie in Krakau den Sieg bei Handball-EM. Mit 24:17 siegte das Team im Finale gegen die Spanier. Gefeiert wurde der Triumph in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Dschungelcamp 2016

Die Promis bei ihrer ersten Dschungelprüfung. RTL Lizenz

Eigentlich hatte man ja gehofft, dass die Berliner sich nicht für das Dschungelcamp interessieren. Aber die Auswertung der Top-Suchbegriffe spricht eine andere Sprache. In diesem Jahr war zumindest ein Berliner Urgestein mit dabei: Rolf Zacher. Der berühmte Schauspieler mit der Berliner Schnauze wurde in Berlin geboren, lebte jahrelang in der Hauptstadt und wurde hier entdeckt. Für den Sieg hat es jedoch nicht gereicht. Am Ende gewann DSDS-Dauergast Menderes Bağcı.

Donald Trump

Donald Trump Anfang Dezember bei einer Rede in Cincinnati ap/John Minchillo

Der zukünftige US-Präsident sorgte bei den Berliner nicht gerade für Begeisterung. Eine exklusive Forsa-Umfrage der Berliner Zeitung ergab, dass die Menschen in der Hauptstadt vor allem mit Sorge auf Donald Trump blicken. 55 Prozent der Befragten fürchten, dass Trumps Erfolg negative Folgen für Deutschland haben wird. Dennoch hat der Immobilien-Millionär auch hier Fans - zumindest einen. „Ich bin wahrscheinlich der einzige Trump-Wähler in der Stadt“, sagt Hans Theerman im Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Tamme Hanken

Tamme Hanken wurde 56 Jahre alt. dpa

Der berühmte "Pferdeflüsterer" starb überraschend an Herzversagen und wurde nur 56 Jahre alt. Auch in Berlin wurde der Tod von Tamme Hanken von vielen betrauert. Der Zwei-Meter-Mann war mit seinen chiropraktischen Fähigkeiten in mehreren TV-Formaten als „XXL-Ostfriese“ und „Knochenbrecher on Tour“ bekannt geworden. Die Fans liebten vor allem seine lockeren Sprüche. Beerdigt wurde er im engen Kreis von Familie und Freunden.