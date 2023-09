Berlin -Vertreter des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, der Olympiastadion Berlin GmbH und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport haben sich auf Eckpunkte für einen neuen Mietvertrag verständigt. Die Eckpunkte betreffen unter anderem die Miethöhe, die Vergabe der Cateringrechte und die Laufzeit inklusive einer Verlängerungsoption, teilte Hertha BSC am Montag mit.

Nach der Regelung letzter Detailfragen werden die Eckpunkte in einen Vertragsentwurf einfließen, der dann der Zustimmung der Gremien von Hertha und der Olympiastadion GmbH bedarf. Bereits in den zurückliegenden Wochen hatte es intensive Diskussionen über eine Verlängerung des 2017 auslaufenden Mietverhältnisses gegeben.

Hertha und Senat wissen, was sie aneinander haben

„Wir haben eine gute Lösung gefunden. Die Vertragspartner wissen, was sie aneinander haben. Hertha BSC ist ein Aushängeschild unserer Stadt“, erklärte Sportsenator Frank Henkel. „Hertha und das Olympiastadion, das gehört einfach zusammen.“

Auch Hertha-Präsident Werner Gegenbauer, der am Montag bei der Mitgliederversammlung für eine weitere Amtsperiode kandidiert, zeigte sich angetan von der Einigung. „Ich freue mich, dass wir in intensiven Verhandlungen in den wichtigen Punkten Laufzeit, Miethöhe und Cateringrechte Einigung erzielen konnten. Das bedeutet Klarheit in diesem wichtigen Thema und damit Planungssicherheit“, sagte er. (dpa)

