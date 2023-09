Rio de Janeiro -ie Olympia-Auswahl von DFB-Trainer Horst Hrubesch trifft beim Fußball-Turnier der Sommerspiele in Rio de Janeiro (4. bis 20. August) in der Gruppe C auf Olympiasieger Mexiko, Südkorea und Fidschi. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in Rio. In seinem ersten Spiel tritt das erweiterte deutsche U21-Team in der Nacht zum 5. August in Salvador de Bahia (1.00 MESZ) gegen die Mexikaner an. Die jeweils ersten beiden Teams der vier Gruppen erreichen das Viertelfinale.

Die deutschen Spiele im Überblick:

Freitag, 5. August, 1.00 Uhr MESZ: Mexiko - Deutschland (Salvador)

Sonntag, 7. August, 21.00 MESZ: Deutschland - Südkorea (Salvador)

Mittwoch, 10. August, 21.00 MESZ: Deutschland - Fidschi (Belo Horizonte)

Die weiteren Gruppen:

A: Brasilien, Südafrika, Irak, Dänemark B: Schweden, Kolumbien, Nigeria, Japan D: Honduras, Algerien, Portugal, Argentinien

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die weiteren Spieltermine: Viertelfinale:

Samstag, 13. August Halbfinale:Mittwoch, 17. August Finale/Platz drei: Samstag, 20. August (sid)