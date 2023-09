Pyeongchang -Der Tag hätte für Arnd Peiffer eigentlich nicht schlechter laufen können. Am Morgen war er mit Kollege Erik Lesser von ihrer Unterkunft zum Schießstand gejoggt für eine letzte Trockenübung. Vor Ort merkte Peiffer, dass er den Schlüssel für den Waffenschrank vergessen hatte. Später fiel er die enge Treppe zu den Wachsräumen runter und stieß sich den Ellbogen so heftig an, dass der Biathlet dachte, er habe sich etwas gebrochen. Eine halbe Stunde vor dem Start des Sprintrennens brach auch noch der Schlagbolzen, das Nachladen nach jedem Schuss funktionierte nicht mehr.



Andere wären verzweifelt, Peiffer gewann kurz darauf den unwahrscheinlichen Olympiatitel. Als die Biathleten im März vergangenen Jahres in Oslo den Saisonabschluss feierten, einen Tag nach Peiffers 30. Geburtstag, sagte Bundestrainer Mark Kirchner seinem ältesten Athleten, dass er sich noch eine Sache wünsche. Peiffer bat ihn, den Wunsch nicht auszusprechen. Er wusste sowieso, was der Coach meinte, schließlich arbeiten die beiden schon seit elf Jahren zusammen. Bei heftigem Wind hat sich das Ansinnen nun elf Monate später erfüllt: Arnd Peiffer konnte „bei einem Höhepunkt noch mal einen rausknallen.“



Eigentlich waren nur der Franzose Martin Fourcade und der Norweger Johannes Thinges Boe die Favoriten für die Biathlon-Titel. Als er vor drei Wochen in Antholz beim letzten Weltcup vor Olympia den dritten Platz belegt hatte, fühlte sich das für ihn wie ein Sieg an. „Die beiden haben die ganze Saison dominiert. Ich habe nicht erwartet, dass es möglich ist, vor ihnen zu landen – vor allem nicht ich“, sagte Peiffer nun.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Stark am Schießstand

Doch Boe, der neun Saisonsiege feierte, leistete sich vier Fehler und lag 1:12 Minuten hinten. Fourcade, der in allen 15 Saisonrennen auf dem Podium gestanden hatte, schoss dreimal daneben (22 Sekunden Rückstand). Ausgerechnet der Schießstand, an dem die Deutschen in dieser Saison oft durch mangelnde Präzision aufgefallen waren, entpuppte sich als Stärke. Erik Lesser (11.), Simon Schempp (7.) und Benedikt Doll (6.) ließen je nur eine Scheibe stehen, Peiffer traf alle zehn. „Dass es so windig war, war ein Vorteil für mich, weil ich mit einem guten Schießen ein gutes Ergebnis erreichen kann. Nicht so viele schießen fehlerfrei“, freute sich Peiffer.



Anders als der Überraschungssieger hatte Mark Kirchner an diesem Tag von Beginn an ein gutes Gefühl. Erstens, weil Peiffer mit der 22 eine Startnummer zugelost bekommen hatte, mit der Kirchner selbst Weltmeister geworden war. Und auch Erik Lesser hatte das Pech mit dem Schlagbolzen 2014 in Sotschi, ehe er im Einzelwettbewerb Silber gewann. Tatsächlich ließ sich der vom Vorrennpech Geplagte nicht aus der Ruhe bringen. „Bei Olympia ist es eben so, dass mal was nicht so flutscht wie bei Weltcups oder Weltmeisterschaften. Da hat mir meine Erfahrung geholfen“, sagte Peiffer.



Das könnte Sie auch interessieren:

Davon, dass er nun auch im heutigen Verfolgungsrennen eine Medaillenchance hat, wollte der Gewinner nichts wissen. Als er 2011 in Lahti Sprint-Weltmeister geworden war, hatte er den Erfolg gar nicht genießen können, weil er nur an das Rennen am nächsten Tag gedacht hatte. „Damals habe ich mir geschworen: Wenn ich jemals wieder im Sprint gewinne, wird mir der Verfolger bis zum nächsten Tag egal sein“, verriet der Olympiasieger.

Entsprechend wollte er es sich nicht nehmen lassen, „mit den Technikern, Trainern und Kollegen ein Bier“ zu trinken. „Es ist ein Erfolg des Teams. Mit 30 Jahren weiß ich, was ich mir erlauben kann“, sagte er.