Rio de Janeiro -Das Olympische Dorf für tausende Athleten aus aller Welt ist noch rechtzeitig vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro fertig geworden. Kopfzerbrechen aber bereitet der Stadt, wo sie die 500.000 Besucher unterbringen soll, die ebenfalls zu den Spielen aus dem Ausland anreisen dürften.

In ihrer Not hat sie fantasievolle Lösungen gefunden: Neben Zimmern in Favelas bietet sie nun auch Übernachtungen in Stundenhotels an. Als Rio im Jahr 2009 den Zuschlag für die Olympischen Sommerspiele erhielt, verfügte es über 30.000 Hotelzimmer. Heute sind es 56.500, 5500 weniger als geplant.

Dass das Ziel verfehlt wurde, sei Ausdruck der tiefen Krise in Brasilien, sagt der Chef des brasilianischen Hotelverbands, Alfredo Lopes. „Wir machen später weiter“. Doch selbst wenn das Ziel erreicht worden wäre, hätten die Hotels nicht alle Gäste unterbringen können.

Touristen können in die Favelas

Findige Einwohner nutzen deshalb die Zimmerknappheit für eigene Geschäftsmodelle: Neben Übernachtungsangeboten bei Privatleuten können wagemutigere Touristen auch ein Zimmer in den von der Polizei für sicher erklärten Favelas über der Copacabana buchen.

Ein oftmals atemberaubender Blick über die Stadt entschädigt sie für einen atemraubenden Aufstieg und die etwas größere Gefahr, überfallen zu werden. „Der Aufstieg, die Hütten, die Bewohner, das alles hat mich am ersten Tag schon ein wenig nervös gemacht“, sagt der 48-jährige argentinische Tourist Marcelo Luis Pirelli, der im „Green Culture Hostel“ übernachtet. „Aber schon nach einem Tag fühlt man sich wie zu Hause“.

Auch in den Slums explodieren die Preise

Die Übernachtung in der Herberge kostet pro Bett umgerechnet knapp 50 Euro - selbst im Slum von Chapeu Mangueira explodieren während Olympia die Preise. Nur in den Stundenhotels bleiben sie unverändert - ein Umstand, auf den der Vizechef ihres Verbands in Rio, Antonio Cerqueira, gern hinweist.

„Alle Hotels haben ihre Preise erhöht, nur wir bieten unsere üblichen Tarife an“, sagt Cerqueira, der selbst im Hafenviertel von Rio ein sogenanntes Liebeshotel unterhält.

Nach seinen Angaben kosten zwölf Stunden zwischen 90 und 335 Euro. 5000 der insgesamt 22.000 Zimmer in Rios 182 Stundenhotels stehen normalen Übernachtungsgäste zur Verfügung, sagt Cerqueira - für Preise, die „bis zu 70 Prozent“ unter den Tarifen der normalen Hotels liegen.

Auch beliebte Themen-Suiten ausgebucht

Die 87 Zimmer seiner „Villa Regina“ sind während der Olympischen Spiele komplett ausgebucht. Für seine Olympia-Gäste stellt Cerqueira selbst seine beliebtesten Themen-Suiten zur Verfügung - die goldverzierte Versailles-Suite, die mit Starfotos verzierte glamouröse Hollywood-Suite sowie für ausgefallenere Geschmäcker die Sadomaso-Suite mit schwarzen Wänden, einem mit Nieten beschlagenen Lederbett, Ketten und einem Käfig, der von der Decke hängt.

Andere Stundenhotels passten ihre Einrichtung dagegen eigens dem Geschmack gewöhnlicher Touristen an: Runde Betten wurden ausgetauscht, Deckenspiegel entfernt, sogenannte Erotikstühle durch normale Sessel ersetzt.

Hoffnung liegt auf Olympischen- und Paralympischen Spielen

Ob Hotels, Stundenhotels, private Zimmer oder Favela-Hostels: Die von der Rezession und der Angst vor dem Zika-Virus stark gebeutelten Besitzer setzen ihre ganze Hoffnung auf die etwas über zwei Wochen dauernden Olympischen Spiele und die im September anschließenden Paralympics. „Schon jetzt sind wir zu 88 Prozent ausgebucht“, freut sich Hotelverbandchef Lopes. Zur Eröffnungsfeier am Freitag im Maracanã-Stadion wird kein Zimmer mehr frei bleiben, ist er fest überzeugt.