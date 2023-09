Frankfurt/Main -Der Online-Händler Zalando zeigt kräftige Zuwächse. Dennoch bricht die Aktie des Mode-Versenders ein. Wir erläutern, wer dem Berliner Unternehmen das Leben schwer macht.

Wie sind die Geschäfte im vergangenen Jahr gelaufen?

Der Umsatz ist um fast ein Viertel auf 3,6 Milliarden Euro gestiegen. Zalando profitiert von der schnell wachsenden Nachfrage nach Mode im Internet. Beim Gewinn ging es allerdings bergab. Er schrumpfte um eine Million Euro auf 120,5 Millionen.

Wie haben die Anleger die Zahlen aufgenommen?

Die Aktie brach am Mittwochmorgen um zeitweise mehr als fünf Prozent ein. Die Anleger waren tief enttäuscht über die Ansage von Vorstandschef Rubin Ritter, dass für dieses Jahr eine „Ebit-Marge zwischen fünf und sechs Prozent“ erreicht werden soll. Dabei handelt es sich um eine wichtige Kennziffer für die Profitabilität – es geht um den Gewinn vor Zinsen und Steuern im Verhältnis zum Umsatz. Branchenkenner hatten bislang mit mehr als sechs Prozent gerechnet.

Warum diese Bescheidenheit des Vorstandes?

Ritter betonte wichtiger als die Marge seien Investitionen in die Weiterentwicklung des Geschäfts. Denn ein großes Problem ist, dass Zalando bislang von vielen Aktionären wenig beachtet wurde. Das Unternehmen, das sich selbst als Europas größte Plattform für Mode versteht, verdient im Grunde nur in Deutschland Geld. In Ländern jenseits von Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde 2016 laut Geschäftsbericht vor Steuern und Zinsen ein Verlust von 3,3 Millionen Euro gemacht. Wichtige Märkte sind Polen und Frankreich.

Warum ist die Entwicklung im Ausland so wichtig?

Zalando muss wachsen und zwar massiv, um nicht abgehängt zu werden. Denn zur steigenden Nachfrage im Online-Modegeschäft kommt ein wachsendes Angebot. Modekonzerne wie H&M und Zara bauen ihre Internetgeschäfte aus. Selbst chinesische Hersteller sind hierzulande verstärkt aktiv. Die Otto-Gruppe setzt auf Expansion. Die Konkurrenz ist also riesengroß.

Was macht Amazon?

Der stärkste Konkurrent für Zalando ist der mit weitem Abstand weltweit größte Onlinehändler Amazon, dessen Modesparte eine der am schnellsten wachsenden Segmente des gigantischen Konzerns ist. Voriges Jahr wurden 350 neue Marken in das Sortiment für Europa aufgenommen. Amazon Fashion startete im Herbst 2016 seine erste europäische TV-Kampagne. Der Konzern ist der Sponsor verschiedener Modemessen. Unter anderem wird immer wieder spekuliert, dass Amazon auch bekannte Marken übernehmen will. So wurde das Unternehmen als Interessent für den insolventen US-Hersteller American Apparel gehandelt.

Warum sind die Amerikaner so gefährlich?

Es ist die Kombination verschiedener Faktoren. Die Finanzkraft ist einer. „Wir sind erst in der Anfangsphase einer sehr langfristigen Investition“, sagte kürzlich Susan Saideman, die für das Modegeschäft von Amazon in Europa zuständig ist. Der US-Konzern hat gegenüber Zalando Größenvorteile. Die riesige Auswahl zieht Kunden an, da bei Amazon die Wahrscheinlichkeit groß ist, etwa zu finden.

Welche Rolle spielt die Logistik?

Sie ist gerade im Modegeschäft extrem wichtig. Es geht einerseits darum, schnell zu liefern. Andererseits muss der Rücklauf von Artikeln, die nicht passen oder nicht gefallen, möglichst effizient organisiert werden. Hier verfügt Amazon über große Erfahrung und über großes Knowhow. Entscheidend ist hier der Einsatz von moderner Software, die lernfähig ist und antizipieren kann, wie sich die Kunden verhalten werden. Auf diesem Feld ist Amazon weltweit führend.

Wie reagiert Zalando?

Ritter hat erkannt, dass er hier einiges tun muss. 2000 neue Jobs sollen in diesem Jahr geschaffen werden. Es geht dem Vorstandschef vor allem darum, die technologische Infrastruktur zu stärken. Außerdem werde das Logistiknetzwerk mit neuen Standorten in Schweden und Frankreich und mit einem großen Logistikzentrum in Polen erweitert. Die Investitionen sollen in diesem Jahr auf 200 Millionen Euro gesteigert werden, nach 181 Millionen 2016.

Wie sieht es mit dem Sortiment aus?

Zalando will im Wachstumsfeld der Sport- und Freizeitbeleidung insbesondere für Jüngere stärker werden. Deshalb hat Zalando gerade die Übernahme des Münchner Online-Händlers Kickz bekannt gegeben. Kicks ist auf Bekleidung, Accessoires und Schuhe für Basketball spezialisiert, genauer gesagt für den bei Jugendlichen sehr populären US-Basketball.

Ist Zalando dauerhaft überlebensfähig?

Darüber streiten die Experten mit viel Engagement. Amazons Strategie zielt darauf, Rivalen auszuschalten. Nach dem Motto „The winner takes it all“ – in der Internetbranche ist vielfach erkennbar, dass sich langfristig in einem Geschäftsfeld ein dominierendes Unternehmen durchsetzt. Als mahnendes Beispiel wird immer wieder der Untergang von Yahoo herbeizitiert. Auch über eine Übernahme wird immer wieder spekuliert. Allerdings ist Zalando mit einem Marktwert von fast 9,5 Milliarden Euro selbst für Amazon ein dicker Brocken. Zalando-Manager vertreten indes die These, dass im ungebrochen wachsenden Mode-Onlinehandel auf absehbare Zeit genug Platz für viele Akteure ist.

