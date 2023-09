Mainz -Mama, der neue Filter ist toll! Und hast du schon meine neuste Story gesehen, Papa? Viele Eltern kommen bei so etwas wahrscheinlich nicht mehr mit. Bei Oma und Opa braucht man damit gar nicht erst anfangen. Klar, nicht alle Erwachsene benutzen Apps wie Instagram regelmäßig, Tik Tok erst recht nicht. Bei Jannik Diefenbach und seinem Opa ist das anders. Alojz Abram ist bei Instagram sogar ein richtiger Star. Mehr als 600 000 Leute folgen den beiden auf ihrem Account: „jaadiee“ heißt der Kanal.



„Ich habe meinen Opa gefragt, ob er mal meine Klamotten anprobieren wolle."

Das Besondere: Alojz Abram sieht auf den Fotos nicht so aus wie ein normaler Opa. Er trägt knallbunte Marken-Klamotten, modische Schuhe und Mützen. Auf die Idee kam Jannik Diefenbach an Weihnachten vor drei Jahren. „Ich habe meinen Opa gefragt, ob er mal meine Klamotten anprobieren wolle“, erinnert er sich. Das erste Bild entstand. „Alle fanden es cool, er selbst auch.“ Und dann ging es los mit Instagram. Anfangs wusste Jannik Diefenbachs Großvater gar nicht, was Follower oder Likes sind. Er spricht ja auch kein Englisch.

Opa als Instagram-Star

Aber wie erklärt man seinen Großeltern Apps wie Instagram? Jannik Diefenbach überlegt. Vielleicht so? „Hier kann man Bilder hochladen, dann gibt es Leute, die folgen uns“, sagt er. „Die gucken sich das immer an, und man kann, wenn einem was gefällt, gefällt mir drücken.“

Sein Opa habe mittlerweile sogar einen privaten Account. „Manchmal schaut er auch meine Storys an“, sagt Jannik Diefenbach. „Wirklich? Das ist Zufall“, sagt der Großvater und lacht.



Bunte Mischung an Klamotten

Die Markenklamotten bekommen die beiden übrigens teilweise von den Firmen zugeschickt. Schließlich sind die Bilder gute Werbung für die Unternehmen. Manche Sachen besorgen sich Jannik und sein Großvater aber selbst. „Wir kaufen auch viel, tauschen mit Freunden“, sagt Jannik Diefenbach. „Es ist eine Mischung aus allem.“ (dpa)