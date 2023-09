Berlin -Verdachtsmomente gab es schon vorher. Die Frage ist: Wie soll das alles gehen mit der Sanierung von Opel durch den neuen Eigentümer PSA? Konzernchef Carlos Tavares hatte schon Anfang November im Designcenter des Rüsselsheimer Autobauers mehrfach von einer dramatischen Situation gesprochen. Nun werde nachverhandelt, räumt die frühere Mutter General Motors (GM) ein, die den südhessischen Autobauer im Sommer für 1,3 Milliarden Euro an die Franzosen verkauft hatte. Es gehe um die Anpassung der Übernahmebedingungen. „Fragen der Buchhaltung“ stünden im Fokus.

Wie kann das sein? PSA-Experten haben sich monatelang die Bücher von Opel angeschaut. Nach Abschluss des Kaufs haben deutsche und französische Manager in 100 Tagen die Eckpunkte eines äußerst ambitionierten Sanierungsprogramms erarbeitet, die dann Anfang November der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Autoprofessor: „Leichen im Keller“

Doch nun sind neue Probleme aufgetaucht. Aus Sicht von Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg-Essen muss die Situation bei „ziemlich verzweifelt“ sein. Er glaubt, dass da „noch Leichen im Keller liegen“, die jetzt erst entdeckt wurden. Dudenhöffer geht davon aus, dass die Verluste von Opel noch höher sind, als bislang angenommen wurde und dass das bisher anvisierte Sanierungsprogramm deshalb nicht ausreiche, um die anspruchsvollen Ziele zu erreichen.

Tavares hat dem Opel-Management um Michael Lohscheller vorgegeben, dass schon im Jahr 2020 wieder Profite gemacht werden sollen. Der Gewinn aus der betrieblichen Tätigkeit soll im Verhältnis zum Umsatz zwei Prozent ausmachen. Dudenhöffer und andere Experten fragen sich, wie diese Kennziffer erreicht werden soll – Opel hat seit 1999 kein Geld mehr verdient. Seither haben sich Miese von insgesamt 19 Milliarden Dollar aufgetürmt. Zugleich ist der Marktanteil von Opel von 9,2 auf 5,7 Prozent gesunken. Und GM hat Opel mit einer riesigen Hypothek abgegeben.

Fehler beim Thema Abgas

Hätten die Rüsselsheimer den Kurs, der unter dem Regime der Amerikaner eingeschlagen wurde, weiterverfolgt, wären die Vorgaben der EU-Abgasnormen, die von 2020 an gelten, nicht erreichbar gewesen. Dann ist für die Neuwagenflotte ein durchschnittlicher Ausstoß von 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer erlaubt. Derzeit blasen die Opel-Fahrzeuge laut Tavares noch 127 Gramm in die Luft. Der PSA-Chef hat schon mehrfach öffentlich kritisiert, dass beim Thema Abgas einiges schief gelaufen ist.

GM hatte offenbar darauf gesetzt, dass der CO2-Wert durch das durchaus eindrucksvolle Elektroauto Ampera-e massiv gesenkt werden kann. Doch das Problem bei dem Fahrzeug, das als weltweit technisch fortschrittlichstes E-Auto gilt, ist, dass mit ihm kein Geld verdient werden kann. Nach Einschätzung von Experten der UBS-Investmentbank, legt der Autobauer mehr als 4000 Euro für jedes verkaufte Fahrzeug drauf. Auf so etwas will sich Tavares nicht einlassen.

Verluste im Milliardenbereich drohen

Derzeit gibt es deshalb de facto einen Verkaufsstopp für den Ampera-e. Andererseits drohen bei Nicht-Einhaltung der 95-Gramm-Grenze demnächst Strafzahlungen, die nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters knapp 1000 Euro pro verkauftem Fahrzeug ausmachen könnten - Verluste in einer Größenordnung von einer Milliarde Euro oder mehr in den Jahren 2020/2021 drohen. Dem angestrebten Gewinn ist das nicht unbedingt zuträglich. Deshalb will Lohscheller in einem heftigen Kraftakt die Fahrzeugpalette von Opel so schnell wie möglich auf PSA-Plattformen umstellen.

Konkret bedeutet das, dass die Autos mit dem Blitz in noch nicht einmal drei Jahren mit der Technik von Peugeot- und Citroen-Fahrzeugen fahren sollen. Dafür muss die Fertigung in den Werken in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern komplett umgekrempelt werden. Anlagen müssen umgebaut, neue Werkzeuge angeschafft werden. Wie das mit dem Ziel der schwarzen Zahlen vor Augen gehen soll, fragen sich viele Experten. In diesem Kontext können tatsächlich „Fragen der Buchhaltung“ wichtig werden. Insider vermuten, dass es unter anderem darum gehen dürfte, wie Vermögenswerte von Opel in den Büchern geführt werden. Womöglich könnten da bislang nicht eingeplante Abschreibungen anstehen. PSA und Opel wollten sich bislang nicht zu dem Thema äußern.

Reuters jedenfalls hat berichtet, dass PSA nun 600 bis 800 Millionen Euro von der Kaufsumme von 1,3 Milliarden zurückhaben will. Den Franzosen sei erst jetzt klar geworden, wie schwer es werde, die Abgasvorgaben zu erfüllen. Es gibt aber auch Vermutungen, dass PSA die Nachverhandlungen vor allem als Argument benutzen will, um maßgebliche Eckpunkte der Opel-Sanierung zu Disposition zu stellen. Der wichtigste war, dass der Umbau ohne Werkschließungen und Entlassungen über die Bühne gehen soll. Dudenhöffer hat hochgerechnet, dass bis zu 6000 Stellen gestrichen werden müssen, um die Vorgaben von Tavares zu erfüllen. Opel hat insgesamt 37.000 Beschäftigte, davon 19.000 in Deutschland. Letztlich könnte das auf einen Autobauer hinauslaufen, der lediglich noch PSA-Fahrzeuge zusammenmontiert und das Logo mit dem Blitz an der Kühlerhaube aufklebt.