Berlin -Der französische PSA-Konzern kauft den deutschen Autobauer Opel nebst seiner britischen Schwester Vauxhall. Dadurch entsteht eine neue Nummer zwei in der Branche in Europa. Wir erläutern, was er für die Beschäftigten und die Standorte in Deutschland bedeuten wird.

Wieviel zahlt PSA für Opel?

Die Franzosen zahlen 1,3 Milliarden Euro für das reine Automobilgeschäft von General Motors (GM). Ein Teil der Summe wird in Optionsscheinen gezahlt, die in frühestens fünf Jahren in PSA-Aktien umgewandelt werden können. GM wird damit dann Großaktionär des französischen Konzerns – auf Basis des aktuellen Kurses entspräche das einem Anteil von rund vier Prozent.

Kauft PSA sämtliche Aktivitäten von GM in Europa?

Nein. PSA übernimmt sechs Werke, in denen Autos und fünf Fabriken, in denen Komponenten gefertigt werden. Hinzu kommt das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim. Insgesamt wechseln etwa 40000 Beschäftigte ihren Arbeitgeber. Das Entwicklungszentrum im italienischen Turin bleibt bei GM. Ferner gründen PSA und die Bank BNP Paribas ein Gemeinschaftsunternehmen um die europäische Finanzsparte von GM, die alle Leasingverträge für Opel- und Vauxhall-Autos managt, zu übernehmen. Für dieses Geschäft werden noch einmal 900 Millionen Euro gezahlt. Gleichzeitig übernimmt GM aber Pensionsverpflichtungen und nicht näher beschriebene „außerordentliche Aufwendungen“ von insgesamt bis zu 7,5 Milliarden Euro. „Unterm Strich bekommt also, wer Opel kauft. Noch fünf Milliarden geschenkt – das ist schon außerordentlich“, sagt Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer.

Was bedeutet der Deal für die deutschen Standorte?

Opel soll als eigene Marke unter Dach der französischen Mutter erhalten bleiben. PSA-Chef Tavares hat deutlich gemacht, dass alle bestehenden Vereinbarungen Bestand haben werden. Es darf also für die rund 18000 Beschäftigten bis Ende 2020 keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Bis dahin muss auch der Rüsselsheimer Entwicklungszentrum als Ganzes erhalten bleiben, also mit den Ressourcen, um Fahrzeuge komplett entwickeln zu können. Zudem ist sichergestellt, dass in den drei Werken in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern die Fertigung bis Ende 2020 fortgeführt wird. PSA hat dafür Lizenzvereinbarungen für die aktuelle Modellpalette abgeschlossen.

Was passiert nach 2020?

Konkretes war dazu PSA-Chef Carlos Tavares am Montag nicht zu hören. Er sagte: „Die Zukunft werden wir gemeinsam aufbauen.“ Klar ist aber, dass Opel ehrgeizige Finanzziele vorgegeben werden. Schon 2020 soll eine Rendite von zwei Prozent aus dem operativen Geschäft erzielt werden. Das ist der Gewinn im Verhältnis zum Umsatz. Das würde auf Basis der Zahlen von 2016 einem Profit von etwa 350 Millionen Euro entsprechen. Tatsächlich hat Opel aber einen Verlust von rund 240 Millionen eingefahren. Bis 2026 soll die Marge sogar auf sechs Prozent steigen. Das heißt, dass schon vor dem Auslaufen der Tarifverträge in naher Zukunft ein strammer Sparkurs bevorsteht, den Opel-Chef Karl-Thomas Neumann mit seinem Team umsetzen soll. Bis 2026 sollen die Kosten um 1,7 Milliarden Euro gedrückt werden.

Wie ist die Umstrukturierung umsetzbar?

Auch da bleibt Tavares allgemein. Er betont aber, Neumann habe die Marke richtig ausgerichtet. Aber der „Turnaround“ müsse beschleunigt werden. Es gehe darum, die Produktion effizienter zu machen. Da stünden es sehr viele Stellschrauben zur Verfügung. Logistik müsse verbessert, Energie eingespart werden. Es müsse erreicht werden, dass bei der Montage der Fahrzeuge weniger nachgearbeitet werde.

Lassen sich Werkschließungen damit verhindern?

Tavares betonte, dass es keine Werkschließungen geben werde, wenn man sich weiter in Richtung der vorgegebenen Zielmarken bewege: „Alle bekommen ihre Chance.“ Er ließ allerdings offen, was passiert, wenn die sogenannten Benchmarks nicht erreicht werden. Mehrfach wies Tavares darauf hin, dass der von ihm umgesetzte Umbau von PSA so eine Art Blaupause für Opel sein soll. Der PSA-Chef betonte, er habe keine Werke geschlossen. Allerdings hatte das Management unmittelbar vor seinem Amtsantritt vor knapp drei Jahren entschieden, eine Fabrik mit 8000 Beschäftigten dicht zu machen.

Wie steht es um Werkzeuge, die Neumann zur Verfügung stehen?

Für Experten gibt es keinen Zweifel, dass Opel an einer massive Senkung der Personalkosten nicht vorbeikommt. Das kann bis Ende 2018 auch mit Vereinbarungen über Frührenten, Altersteilzeit und Abfindungen erreicht werden – so wie es Tavares auch bei PSA praktiziert. Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnausgleich und das Einfrieren von Löhnen und Gehältern können hinzu kommen. Ein weiteres wichtiges Instrument ist das Einstellen von Modellen die unprofitabel sind, weil sie sich schlecht verkaufen. Das könnte unter anderem den Kleinwagen Corsa betreffen, dessen Absatz hinter den Erwartungen geblieben ist, weil es insbesondere in Südeuropa an Nachfrage mangelt. Der Corsa wird unter anderem in Eisenach gefertigt. Dudenhöffer hält denn auch diesen Standort für hochgradig gefährdet.

Wie steht es um das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim?

Hier sind die Fragezeichen groß. Am Montag wurde immer wieder betont, dass nach dem Auslaufen der aktuellen Modellpalette auf „PSA-Plattformen“ umgestellt wird. Das würde darauf hinauslaufen, dass Autos mit dem Opel-Blitz nach und nach mit Technik ausgestattet werden, die von PSA entwickelt wurde – ein Prozess, der sich über die nächsten sechs bis sieben Jahre erstrecken könnte und weniger Arbeit für das Entwicklungszentrum bedeuten würde. Denn die Ingenieure hätten dann vor allem noch die Aufgabe, die äußere Hülle der Fahrzeuge zu gestalten. So wie es bei dem gerade vorgestellten Kompakt-SUV Crossland X schon der Fall ist. Noch in diesem Jahr soll als zweites Modell der größere Crossland folgen – beide Fahrzeuge sind das Ergebnis einer schon vor Jahren geschlossenen Partnerschaft mit zwischen PSA und GM.

Wie reagieren die Arbeitnehmervertreter?

Es müsse nun darum gehen, „tragfähige Grundlagen für eine gute Zukunft zu sichern“, sagte IG Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger. Die Opelaner erwarteten „langfristige Sicherheit für ihre Arbeitsplätze und die Standorte“. Die Gewerkschafter und die Betriebsräte fordern nun „in einen geordneten Verhandlungsprozess“ einzutreten. Eine Schlüsselfunktion für eine erfolgreiche Zukunft könne der „raschen Nutzung von Skaleneffekten“ und der „gegenseitige Nutzung von Plattformen“ zukommen. Dahinter steckt die Hoffnung, dass vor allem mit einem gemeinsamen Einkauf von Komponenten bei Zulieferern und mit einem gemeinsamen Vertrieb die Kosten spürbar gedrückt werden können. Wichtigstes Ziel der Arbeitnehmervertreter wird aber sein, die Jobgarantien zu verlängern.