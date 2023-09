Theatralische Filmmusik kündigt an: Jetzt kommt etwas Bedeutendes. In Zeitlupe zoomt die Kamera auf den Schritt von zu engen Männerhosen. Beine, die übereinander geschlagen werden, das „beste Stück“ schmerzhaft eingeklemmt. Abschnürende Bade- und Lederhosen stehen für unkomfortable Eingeschränktheit. Noch schlimmer: Zu enge Hosen führen zum Verlust der Männlichkeit! Es ist erwiesen, dass die Testosteron-Produktion durch das Tragen von zu engen Hosen gehemmt wird. Die Folge: sinkende Lust auf Sex und angekratztes Selbstvertrauen.

Darum sind Familienkutschen männlich

Doch Opel hat die Lösung! Bequeme Feinripp-Schlüpfer mit extra viel Bewegungsfreiheit. Die Rechnung der Autobauer: Steigt das Testosteron-Level der Männer, benötigen sie als Ausgleich keine schnellen Sportwagen mehr, sondern satteln eher auf bequeme Kombis um.

Der Werbe-Aufruf des Autoherstellers auf einer speziell für die Unterhosen-Kampagne eingerichteten Internetseite: „Sei manns genug, dir einen Kombi zu kaufen.“ Dort findet man ein Bestellformular, mit dem der „Testosteron-freundliche“ Feinripp-Schlüpfer geordert werden kann – natürlich kostenlos. Alles unter der Prämisse „Ride comfortably“ – zu Deutsch: Reisen Sie bequem.

Designer-Schlüpper für mehr Testosteron

Entworfen wurden die bequemen Höschen laut Opel von dänischen Dessous-Experten. Der Hersteller schreibt von modernen Linien, guter Belüftung und einem „einfachen Zugriff auf Ihre Männlichkeit“, zitiert „Motor-talk.de“.



Opel will seinen Kunden also zu mehr Platz verhelfen – erst im Schritt, dann, dank angestiegenem Testosteron-Spiegel, auch im Auto. Tausche engen Sportwagen gegen bequeme Familienkutsche also.



Werbespot kommt ohne Autos aus

Klingt definitiv nach einem gelungenen Marketing-Coup. Schade, dass das Unterhosen-Angebot nur in Dänemark gilt, Deutschland ist von der Aktion ausgenommen. Der passende Werbespot allerdings kann auch hierzulande angesehen werden. Aber Achtung: Wer Autos in dem Werbespot sucht, wird enttäuscht, denn die kommen darin garantiert nicht vor. (spe)

