Berlin - Feiertage, die auf einem Sonnabend oder Sonntag liegen, sollen andernorts ausgeglichen werden können. Das fordern nun Vertreterinnen und Vertreter von Grünen und Linkspartei. Kaum ein neuer Gedanke, besonders im arbeitgeberfreundlichen Jahr 2021 wurden immer wieder Stimmen laut, die sogenannte Ausgleichstage forderten. Auch dieses Jahr ist kaum angenehmer für Werktätige: Mit Neujahr, dem 1. Mai am kommenden Sonntag und dem ersten Weihnachtsfeiertag wird ein Drittel der deutschlandweit neun einheitlichen Feiertage vom Wochenende geschluckt.

In der Rheinischen Post forderte die Arbeitsmarktexpertin der Grünen, Beate Müller-Gemmecke, deshalb nun eine breitere gesellschaftliche Debatte über Ausgleichstage. Auch Jan Korte, erster parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Linken, sagte der Zeitung, dass jeder verlorene Feiertag „mehr Stress und weniger dringend benötigte Erholung von den Belastungen durch die Arbeit und die Pandemie“ bedeute.

In ein ähnliches Horn stieß bereits der SPD-Politiker Dirk Wiese vor über einem Jahr, als er einen freien Montag – ähnlich wie nun auch Müller-Gemmecke – bei Überschneidungen von Feier- und Wochenendtagen als eine Art „Corona-Bonus“ vorschlug. Als Mitglied der Arbeiterpartei besann Wiese sich da kurz auf seine parteipolitischen Wurzeln. Doch obwohl Parteikollege Hubertus Heil bereits im vergangenen Jahr Bundesarbeitsminister war, ist aus der naheliegenden Forderung auch im Wahlkampf kein politischer Selbstläufer geworden.

Im Koalitionsvertrag der selbst ernannten Fortschrittskoalition finden sich zwar Gedanken zu flexibleren Arbeitszeitmodellen, auch soll „eine begrenzte Möglichkeit“ zur Abweichung der Tageshöchstarbeitszeit geschaffen werden. Doch diese Ideen tragen wohl eher eine liberale, keine sozialdemokratische Handschrift. Die Sorgen von prekär arbeitenden Beschäftigten bleiben auch mit einem Genossen an der Regierungsspitze in einer neoliberalen Arbeitswelt zweitrangig.

Pandemiejahr 2021: Mehr als 1,6 Milliarden Überstunden

Warum aber nicht wenigstens bei der Feiertagsregelung unseren europäischen Nachbarländern folgen? In Großbritannien, Irland, Spanien und Belgien wird längst ausgeglichen, das sozialdemokratische Schweden macht es zumindest am eigenen Nationalfeiertag. Nur wir Deutschen knausern rum, dabei wäre es nur ausgleichende Gerechtigkeit: Feiertage bescheren der arbeitenden Bevölkerung per Definition nun einmal zusätzliche freie Tage. An denen eben nicht an die republikweit heilige Sonntagsruhe gedacht werden sollte, sondern an denen mit der Einführung des Acht-Stunden-Tages das Ende der Knechtschaft, die Demokratie, in Berlin im März sogar Gleichberechtigung gefeiert und gleichermaßen weiter erkämpft werden sollte.

Klar, Arbeitgeberverbände und Wirtschaftslobbyisten schreiben bei solchen Forderungen gleich das Ende der Konjunktur herbei. Gerade jetzt sieht es mit Blick auf die Ukraine da eh schon nicht gut aus; doch für Verbesserungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist im neoliberalen System selten eine gute Zeit. Und die Mindestlohnerhöhung kommt ja dieses Jahr auch, warum den Lohnarbeitenden also noch mehr vom Kuchen geben? Überhaupt: Die Deutschen sind schließlich Urlaubsweltmeister.

Dabei arbeiteten die Menschen in Deutschland allein im vergangenen Jahr fast 900 Millionen Stunden gratis, machten mehr unbezahlte als bezahlte Überstunden. Insgesamt über 1,6 Milliarden. Das deutsche Arbeitsethos scheint trotz pandemischer Doppelbelastung ungebrochen.

Wenn sich die neue Regierung – dem Koalitionsfrieden geschuldet – wohl kaum auf einen vollständigen Ausgleich der Feiertage nach britischem Vorbild einigen wird, mindestens den Tag der Arbeit sollte sie der lohnarbeitenden Bevölkerung überlassen. Wie scheinheilig wirkt es sonst, insbesondere bei einem sozialdemokratischen Kanzler, wenn er das Los der Werktätigen dem Joch eines arbeitgeberfreundlichen Kalenders unterwirft?