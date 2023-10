10.000 Schritte am Tag? Nerv mich doch nicht mit dem Schrittzähler!

Ich laufe ganz harmlos auf dem Fußweg. Plötzlich sausen zwei etwa 13-jährige Mädchen auf Inlinern an mir vorbei. Die eine Skaterin ruft der anderen zu: „Hoffentlich zeichnet mein Handy unsere Bewegungen auf!“ Kurz gesagt: Die jungen Damen wollen am Ende genau sehen, wie viele Schritte sie mit ihren Inline-Dingern gerollert sind.

Oh weh, so weit ist der Selbst-Kontrolletti-Wahn schon gediehen! Nie wäre ich früher auf die Idee gekommen, mit dem Schrittzähler durch die Gegend zu jachern. Mit meinen Metall-Rollschuhen der Marke Trusetal – mit roten Lederriemen festzuschnüren – sauste ich immer ums Karree, die Arme wie ein Eisschnellläufer schwingend. Die kleinen Vollgummi-Räder donnerten über den Asphalt. Manchmal stoppte eines der Räder auf dem Rollsplitt – und ich krachte in vollem Lauf hin.

Doch wie viele Schritte ich damals gemacht habe, wie oft ich „uff de Fresse“ fiel, das weiß ich nicht. Zahlen interessierten keinen. Na gut, es gab ja auch noch keine Handys. Und keine Apps. Man hätte seine Schritte nur mit dem Abakus zusammenrechnen können. Aber trag mal so ein Ding den ganzen Tag mit dir rum! Da verrutschen ständig die Kugeln, und man hat nie die Hände frei.

Die Statistik ist doch völlig schnuppe!

Heute aber geht kaum noch jemand ohne Schrittzähler und Pulsmesser aus dem Haus. Es soll zu mehr Bewegung und Gesundheitsbewusstsein motivieren. Seltsam ist dabei nur, dass es trotzdem noch so viele gehfaule, bequeme und beleibte Heranwachsende gibt. Jedes siebte Kind ist zu dick, wie es heißt. In dem Bürohaus, in dem ich arbeite, fahren die zwanzig- und dreißigjährigen Start-upler zwei Etagen mit dem Lift, statt zu laufen. Die wissen gar nicht, dass wir ein Treppenhaus haben. Wahrscheinlich müsste man hier Stufe für Stufe Bitcoins generieren können, damit es für die jungen Leute interessant wird.

Alles laufen, was nicht höher als fünf Stockwerke ist und nicht weiter weg als fünf Kilometer – das ist meine Devise. Falls Zeit dafür bleibt. Irgendwelche Statistiken sind mir dabei total wurscht. Obwohl, ich habe mal geguckt, ob es wirklich 10.000 Schritte am Tag sein müssen, wie gern gesagt wird. Und ich habe gelesen, dass auch schon 6000 Schritte reichen, wenn man sie nur flott geht. Daraufhin habe ich die App auf meinem Handy umgestellt. Ja, zugegeben, ich hab inzwischen auch so ein Ding. Aber die Statistik ist mir schnuppe, wie gesagt.

Applaus am Abend ist auch recht schön

Na gut, beim Stöbern im Internet bin ich drauf gestoßen, dass die Leute dort am längsten leben, wo es sogenannte blaue Zonen gibt. Also in Weltgegenden, in denen man viele Treppen rauf- und runtergehen und Steigungen bewältigen muss. Meine Frau sagt ohnehin: „Jede Treppe ist meine!“ Aber im Berliner Alltag begegnet man ja gar nicht so vielen Treppen. Also habe ich meine eigene Treppenzone gesucht – und gefunden. Die befindet sich nicht weit von uns, an einer großen Brückenböschung. Vom Ufer der Spree geht es eine steile Treppe hinauf, an einer anderen Stelle auf kleineren Treppen wieder runter.

Sechsmal die Runde, das macht 258 Stufen steil nach oben, etwa gleich viele wieder runter. Das ist zweimal der Müggelturm, der hat 126 Stufen. Danach macht man: „Uff!“ Dazu dann noch 6000 Schritt durchs Flachland. Abends jubelt’s und pfeift’s dann auf meiner App laut wie im Stadion. Konfetti steigt auf. Aber die Statistik ist mir piepe. Ehrlich. Kannste glooben! Nur meine Frau begreift es nicht. Sie fragt jeden Abend: „Na, haste dir heute schon deinen Handy-Jubel abgeholt?“ Wie man nur so verkannt werden kann!