Часто кажуть, що Україна – відстала країна. Але ті, хто знає цю країну, можуть знайти багато чого, чому Німеччина могла б повчитися в України. Україна дещо випереджає Німеччину. Наприклад, український костюм, який називається Вишиванка – унікальний для кожного покоління.

Нам, німцям, подобається думати, що Німеччина – це центр світу. Можливо, в деяких районах це справді так. Однак у деяких речах ми можемо багато чого навчитися у „країн, що розвиваються“. Коли я повернувся до Німеччини через агресивну війну Росії проти України, я мав кілька моментів прозріння. Мені стало чітко зрозуміло, що ми в Німеччині сильно відстаємо від України у цілій низці питань.

Hier gibt es den Artikel über 15 Dinge, die wir von der Ukraine lernen können auf Deutsch.

Ukraine Internet bis Sonntagsshopping: 15 Dinge, die wir von der Ukraine lernen können

1. Швидкий та дешевий інтернет та мобільний зв'язок в Україні

Почнемо з очевидних речей. Ви, мабуть, читаєте цю статтю на своєму мобільному телефоні або комп'ютері. Скільки ви платите за обидва варіанти на місяць? Я вважаю, що інтернет у Німеччині дорогий. Більше того, у багатьох районах країни досі немає швидкого Інтернету. В Україні я вже мав цифрову абонентську лінію DSL зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с з 2016 року, а пізніше і набагато більше. 4G був доступний навіть у найвіддаленіших регіонах. І за це не доведеться багато платити. Фіксовані тарифи на передачу даних на мобільному телефоні коштують менше восьми євро на місяць, а домашня цифрова абонентська лінія DSL менше десяти євро. Звісно, в Україні ви і заробляєте менше. Але зв'язок все одно набагато дешевший, у тому числі і в порівнянні з іншими речами.

2. Безконтактна оплата

Кілька разів після повернення до Німеччини я опинявся без готівки, хоча вона була вкрай потрібна. Особливо в закусочних, в кіосках, у багатьох пекарнях і в нічних крамничках (Späti) оплата карткою все ще залишається там незнайомим словом. Навіть поїздки в таксі часто не можна оплатити карткою. В Україні ж, навпаки, це ніколи не було проблемою. Там справді скрізь можна розрахуватися карткою: у кожному магазині на вулиці, у нічних крамничках (Späti), у кебабі. Ви бронюєте таксі за допомогою програми та все одно платите карткою. В Україні, до речі, платіжну систему Apple Pay було запущено більш ніж на півроку раніше, ніж у Німеччині. Поки мої німецькі друзі ще діставали свої картки щоб розплатитися, я вже робив це за допомогою свого iPhone.

imago/Westend61
Apple Pay став доступним в Україні більш ніж на півроку раніше, ніж у Німеччині.

3. Цифровізація

Як і в Apple Pay, Україна значно випередила Німеччину з точки зору цифровізації. У Німеччині для більшості адміністративних процедур все одно доведеться особисто йти в офіс. В Україні ж ви маєте персоналізований доступ до послуг державних органів, які зазвичай прив’язані до вашого банківського рахунку. Тут можна робити все, що завгодно, наприклад, реєстрацію квартири, витяги з комерційного реєстру чи заявки на будівництво. Насправді ж, Україна настільки просунулася в цій сфері, що вам більше не доведеться носити з собою посвідчення особи: ID-картка зберігається в додатку на вашому мобільному телефоні і сприймається органами влади та в інших місцях як документ, що посвідчує особу.

4. Офіційні призначення та процеси

Можливо, в інших німецьких муніципалітетах ситуація є кращою, але в Берліні, зокрема, дуже важко записатися на прийом до влади. Мені довелося б чекати три місяці на прийом у Центрі обслуговування громадян (Bürgeramt). Тільки за допомогою хитрощів і наполегливості це іноді можливо прискорити. У мого знайомого запис на прийом в імміграційну службу лише у вересні. В Україні ж, навпаки, часто можна відразу записатися на прийом, забронювавши його онлайн або просто прийти в офіс реєстрації громадян. Я ще ніколи не чекав більше години в офісі імміграції.

Brutal Berlin Wie ich dabei scheiterte, vom Berliner Bürgeramt einen Führerschein zu bekommen

Ukraine-Flüchtlinge und Corona Landesamt für Einwanderung: Brandbrief an die Berliner Abgeordneten

Коли в середині лютого мені потрібно було поставити апостиль на документ з міністерства у Києві, час очікування мав становити близько семи робочих днів. Минуло майже три тижні, перш ніж документ повернувся з міністерства у Львів, що на Західній Україні, як і було узгоджено. Проте з 24 лютого Україна перебуває у стані війни, і міністерство не лише опрацювало запитуваний документ, а й доставило його в той час, коли Київ все ще був частково оточений російськими військами та перебував під постійним обстрілами. Яке неухильне виконання роботи!

5. Укрзалізниця

До речі, багато пошти в Україні досі перевозиться потягами, які надійно працюють навіть під час війни. Багато потягів подорожують через зони бойових дій і зазвичай навіть прибувають вчасно. Deutsche Bahn, навпаки ж, не встигає вчасно запустити свої потяги, навіть без обстрілів. Крім того, українська залізниця значно дешевша, і навіть бідні люди також можуть дозволити собі скористатися потягом.

За цей час, Укрзалізниця також закрила багато збиткових маршрутів. Проте залізниця залишається основним видом транспорту в Україні. До речі, у потягах далекого сполучення є фіксоване бронювання місць, тож подорожувати можуть лише ті, хто забронював місце. Тому нікому не доведеться стояти там годинами.

Imago/ITAR-TASS
Спальне купе в нічному потязі: подорожувати нічним поїздом по Україні комфортно та дозволяє зекономити на готелях.

6. Нічні потяги

Подорожування стоячи - теж гарне ключове слово, адже в українських потягах часто можна навіть прилягти. У Німеччині мережа нічних потягів була поступово демонтована німецькою залізницею (Deutsche Bahn). Сьогодні, зокрема, нічне сполучення потягів у Німеччині пропонують, в більшості випадків, іноземні залізничні компанії. Однак сполучень не досить багато. В Україні ж, навпаки, усі великі міста віддалених районів країни з’єднані нічними потягами.

Практично з усіх великих міст ходять нічні потяги до Києва або зі Львова до Одеси, Харкова чи Дніпра. У потягах є недорогі просторі купе з ліжками, чотири- або двомісні купе. Екологічний спосіб подорожування, при якому ви прокидаєтеся наступного ранку в іншому місті, а в готелі лишаєтесь лише на одну ніч.

7. Доступний відпочинок в країні

Багато українців користуються дешевими потягами для подорожування до Чорного моря чи Карпат на літній відпочинок. Там, з іншого боку, є недорогі пансіонати, якими керують переважно активні та енергійні жінки, які готують чудові місцеві страви. Багато українців можуть дозволити собі такий відпочинок, тоді як відпочинок за кордоном, як правило, дорожчий.

imago/Natalia Danko
В Україні є чудові пляжі на Чорному морі, наприклад, на острові Джарилгач.

Звісно,

це також пов’язано з рівнем заробітної плати в Україні та іншими факторами. Але можна поставити собі просте питання, чому дешевше полетіти на тиждень до Туреччини чи Болгарії, ніж провести вихідні на Балтійському морі чи в Шварцвальді та насолодитися там місцевою кухнею.

8. Українська кухня

Це також буде наступна тема: кухня. Я люблю багато німецьких страв, наприклад, тюрінгські кнедлики та братвурст, я також можу їсти шпацле або леберкес. Гаразд, і навіть якщо багато хто не хоче цього визнавати, найбільш популярною німецькою їжею є донер-кебаб. Але потрібно також розуміти, що, по-перше, у нас немає єдиної національної німецької кухні, адже яку страву люблять їсти як на півночі, сході, так і на півдні і заході? А крім того, німецька кухня абсолютно жирна і м’ясна.

В українській кухні, навпаки, окрім місцевих страв, є ще й багато страв, які популярні по всій країні і які любить їсти кожен українець. До них відносяться борщ (суп з буряка), вареники (вареники з начинкою, схожі на Maultaschen) і деруни (картопляні млинці, зазвичай зі сметаною). До речі, більшість з цих страв не лише смачні, але й не містять м’яса. До речі, м’яса тут теж не бракує. При бажанні у вас завжди є можливість додати м’ясо до страви.

dpa/ Marcus Brandt
Борщ – типовий український суп з буряком. Ця страва є в списку кожного українського кухаря.

9. Українські національні костюми

Як і в їжі, так і з національними костюмами. Навіть якщо багато американців та інших туристів думають, що ми всі бігаємо в ледерхозенах (традиційні шкіряні штани) і дірндлях (баварська традиційна жіноча сукня), навряд чи хтось носить їх за межами Баварії та на Октоберфесті. І навіть якщо в деяких регіонах, безперечно, є традиційні костюми, врешті-решт у нас, німців, немає єдиного національного одягу. Українці – то інша справа. Практично у кожного з них у шафі є вишиванка.

Ukraine-Krieg Unbesiegtes Kiew: Wie die Sehnsucht nach Normalität die Ukrainer antreibt

Stil-Statement Tattoo-Sünde: Die Rückkehr des Arschgeweihs

Цей одяг з вишитими візерунками доступний практично в кожному кольорі. Чоловіки носять їх як сорочки, жінки як блузки чи сукні. До речі, часто зустрічаються типові для кожного регіону візерунки вишивок, які відрізняються і за якими іноді можна впізнати, звідки походить вишиванка. Щороку також відзначається День вишиванки, який завжди припадає на травень, коли українці та їхні друзі одягають національні костюми. В інші дні вишиванки зазвичай носять на державні свята, такі як Великдень, Різдво або національні свята.

10. Традиційні свята

І це також наступний пункт. Звичайно, ми також святкуємо наші державні свята в Німеччині з великою кількість традицій. Проте, особливо у два найважливіші свята, Різдво та на Великдень, мені не вистачає єдиних традицій. Це не тому, що я занадто релігійний або тому, що багато сімей не мають власних традицій. Але в Україні Різдво святкують більше по-сімейному. Напередодні Різдва завжди дванадцять страв, є особливі привітання зі святами, люди одягаються в народні традиційні костюми та дотримуються певних ритуалів.

Imago/ZUMA Press
Також по неділях в Україні працюють торгові центри, супермаркети та магазини.

11. Без заборони недільного розпродажу

У Німеччині державні свята зазвичай обмежуються забороною на відкриття магазинів, а також у неділю. З іншого боку, в Україні магазини працюють цілий тиждень, тож ви зможете зробити покупки навіть у неділю. Ця тема, безумовно, є спірною, але є також багато переваг у можливості робити покупки у неділю, і це безумовно корисно для економіки та ринку праці. У всякому разі, мені навряд чи зрозуміло, чому є певні галузі, в яких люди не працюють у неділю, а в ресторанах, заправках чи навіть журналісти повинні важко працювати у неділю. Натомість навіть нічні крамнички (Spätis) заборонено відкриватися по неділях, і на них накладають великі штрафи.

12. Кращі кандидати на пісенному конкурсі „Євробачення“

І поки ми говоримо про штрафи, нам терміново потрібно поговорити про внесок Німеччини на Євробаченні. У цьому плані Україна має значно більше переваг над нами. Навіть якщо в Німеччині було багато бурчання про те, що перемога України Kalush Orchestra на цьогорічному Євробаченні була жестом співчуття (дивно, але я з цим, до речі, не згоден), можна дивуватися, чому ми протягом майже десяти років постійно займаємо найнижчі місця на Євробаченні. Україна, навпаки, має чудовий рекорд на пісенному конкурсі „Євробачення“, тричі займала перші місця, кілька разів потрапляла в топ-10 і щоразу виходила у фінал. Виступи були іноді смішними, іноді серйозними, але здебільшого дійсно вагомими. До речі, ось мій улюблений виступ Вєрки Сердючки, який нібито називається „Танцює Лаша Тумбай“, а не „Танцює Росія до побачення“. Він з 2007 року і став ще більш актуальним.

13. Паби, де не можна палити

Я люблю берлінські маленькі паби. Недороге пиво, цікава атмосфера, музична подорож у минуле і, звісно,

знаменитий берлінський дим. Проте було б ще краще, коли б в берлінських пабах нарешті було б заборонено палити. В Україні всі стоять на вулиці або є окремі місця для паління. Для берлінців це неприпустимо і я теж раніше так ставився до цього. Але тепер я вважаю, що це чудово — не смердіти повністю димом, а мати можливість дихати свіжим повітрям і провести кілька дружніх коротких розмов з іншими, постоявши і покуривши на вулиці або у спеціально відведених місцях. Звичайно, дим є невід’ємною частиною пабів Берліна. Але насправді чому?

Brutal Berlin Abschottung am Tresen: Warum ich Berliner Eckkneipen lieber meide

Kolumne Clubs und Kneipen in Berlin: Ist das Nachtleben wieder wie vor der Pandemie?

14. Найкраща техно сцена

І останній німецький бастіон також починає хитатися: берлінська техно-сцена. Експерти в області сцен зараз сумніваються, чи Берлін все ще є модним містом, яке люди люблять вважати „тусовочним“. Багато клубів наразі є звичайними. Одним із міст, що випереджає Берлін, є Київ. Тому що до і, ймовірно, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, місто було домом для одних з найкращих техно-клубів Європи. Тисячі танцювали в таких місцях, як Closer. А берлінці останнім часом також літають в Україну, щоб відвідати клуби з доступними цінами та хорошими діджеями.

imago/Gavin Hellier
Багато українців є власниками свого житла.

15. Доступне житло в Україні

У людей там є більше часу, бо здається, що половина Берліна витрачає місяці на пошуки квартири. В Україні ж багато людей мають власні будинки. Після розпаду Радянського Союзу українська держава продала більшість муніципальних квартир орендарям по низьким цінам. Як наслідок, зараз багато українців мають власні квартири. У Німеччині ж більшість людей платять за оренду до кінця свого життя. В Україні ж, навпаки, проблемою є саме додаткові витрати. Без даху над головою туди нелегко потрапити. Якби Берлін, замість націоналізації житлових компаній, просто роздав квартири громадянам за нижчими цінами, дефіцит житла міг би бути меншим і багатьох проблем, таких як благоустрій району, взагалі б не виникало.