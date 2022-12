Abdelhamid Sabiri: Vom Frankfurter Berg auf den Fußball-Olymp

Eine erfreuliche Botschaft bescherte Abdelhamid Sabiri seinem früheren Verein, dem SC Paderborn, bereits im Oktober. Die Ostwestfalen kassierten eine stattliche Prämie von 500.000 Euro, das Ergebnis einer Vertragsklausel, die für den Fall eines Weiterkaufs vorgesehen waren. Nach seinen 25 Einsätzen für den SC Paderborn in der Ersten Bundesliga wechselte Sabiri 2020 nach Italien zu Ascoli Calzio und später zu Sampdoria Genua, seinem sechsten Verein in nur acht Profijahren.

Ist eine derartige Wechselfreude nicht selten das Ergebnis eines knallharten Transfergeschehens, so kommt bei Abdelhamid Sabiri zur nervösen Unrast ein unbändige Überzeugung von der eigenen Leistungsfähigkeit hinzu. Letztere mündet nun in dem sensationellen Zwischenergebnis, durch den knappen 1:0-Sieg Marokkos über Portugal im WM-Viertelfinale den Superstar Cristiano Ronaldo ohne Wehmut und Schnörkel in den Ruhestand befördert zu haben.

Steffen Baumgart war kein Fan von ihm

In seinen bisherigen Interviews gab sich Abdelhamid Sabiri als vorsichtiger Analytiker des Trubels um seine Mannschaft, die von Nordafrika aus nicht nur den Kontinent vertritt, sondern darüber hinaus die gesamte arabische Welt unter emotionale Spannung setzt. Nie zuvor ist ein afrikanisches oder arabisches Team so weit gekommen. Die Erzählung des Abdelhamid Sabiri ist plötzlich auch die eines Jungen, der vom Frankfurter Berg auszog, um Fußballgeschichte zu schreiben.

Abdelhamid Sabiri war drei Jahre alt, als er mit seiner Familie aus Marokko nach Deutschland kam. Frankfurter Berg befindet sich im Norden der Mainmetropole und gehörte früher zum Stadtteil Bonames, ein Zuzugsgebiet, das sich nach Kräften gegen das Image zur Wehr gesetzt hat, ein sozialer Brennpunkt zu sein. Wie man den Verein wechselt, lernte Abdelhamid Sabiri schon als Schüler, in Frankfurt spielte er für die TSG Frankfurter Berg, Rot-Weiss Frankfurt und den FV Bad Vilbel.

Seinem überragenden Talent kam bisweilen wohl auch sein Ehrgeiz in die Quere, in Paderborn geriet er in Konflikt mit dem Trainer-Urgestein Steffen Baumgart, der bemängelte, dass Sabiri nicht für den Verein spiele, sondern nur für sich selbst. Sechs Mal spielte Abdelhamid Sabiri für die U21-Auswahl des DFB, später fiel dann seine Entscheidung für Marokko. Ist er deshalb das Beispiel einer missglückten Integration? Kritiker jedenfalls monierten, dass er sich zuletzt in eine Palästina-Fahne gehüllt zeigte. Eine etwas andere Botschaft als „One Love“.