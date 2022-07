In einem Beitrag für das Hamburger Magazin Der Spiegel hat Fatma Özdaglar, die studentische Beauftragte für Diversitätsförderung an der Berliner Charité, auf eine Diskriminierungserfahrung aufmerksam gemacht, die ihrer Ansicht zufolge in der öffentlichen Debatte zu wenig Berücksichtigung findet. „Ich wurde“, schreibt sie, „als Kind türkischstämmiger Eltern in Berlin-Neukölln geboren, bin dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ich habe hautnah erlebt, wie es ist, von anderen Menschen mit Migrationsgeschichte diskriminiert zu werden, weil ich nicht gefastet habe, Nagellack trug und einen besten Freund hatte.“

Es gibt, so lautet die Botschaft dieser Passage, innerhalb des eigenen Milieus einen Anpassungsdruck, den gerade junge Frauen als Diskriminierung erfahren. Es bedarf keiner prophetischen Begabung für die Feststellung, dass dieses Thema nicht im Mittelpunkt der Arbeit von Ferda Ataman stehen wird, die am Donnerstag in das Amt der Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung gewählt werden wird.

Zu einschlägig waren die Positionierungen der in Stuttgart geborenen 42-jährigen Journalistin. Im Vorfeld der Wahl jedenfalls wurde ihr nicht nur die polemische Bezeichnung „Kartoffel“ für sogenannte Biodeutsche vorgehalten. Stärker wiegt der kritische Einwand, sie habe eine von identitätspolitischen Grundsätzen untermauerte Vorstellung von Rassismus offenbart, der davon ausgehe, dass diese Form der sozialen Herabwürdigung ausschließlich von sogenannten Weißen verübt wird. Heftige Kritik gegen die Berufung von Ferda Ataman kommt insbesondere von Islamkritikern wie Hamed Abdel-Samad und Necla Kelek, deren Positionen Ataman in ihrer journalistischen Arbeit wiederholt als „rechts“ abgetan hat.

Rassismus – ein unscharfer Begriff

Konnte Ferda Ataman ihre Aufgabe bislang darin sehen, gesellschaftliche Probleme zu markieren und gegebenenfalls zuzuspitzen, so sollte sie fortan darin bestehen, das weite Feld sozialer Diskriminierung zu sondieren und Missstände und Fehlentwicklungen mit den ihr zur Verfügung stehenden politischen Mitteln integrativ zu bearbeiten. Das klingt wie eine kirchentagstaugliche Phrase. Sie zu bewerkstelligen dürfte aber gerade für Ataman nicht leicht werden, weil sie sich in einem ideologisch hart umkämpften Umfeld bewegen muss, indem beinahe jede Vokabel unter Beobachtung steht.

Allein der Begriff Rassismus ist derart inflationär und widersprüchlich in Umlauf, dass er zur Charakterisierung konkreter Vorfälle nur noch bedingt taugt. So werden Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie – oft in der guten Absicht, diese gesellschaftlich zu ächten und zu bannen – in einem Atemzug genannt, ohne die spezifischen Erscheinungsformen und deren Ursachen zu berücksichtigen. Die Gestalt gruppenbezogener Ressentiments ist vielfältig, und sie treten nicht selten in scharfe Konkurrenz zueinander.

Es ist sicher nicht abwegig, dem politischen Engagement der Ferda Ataman ein aktivistisches Temperament zu attestieren. Wenn sie in ihrer künftigen Rolle dazu beitragen will, dem zerstörerischen Potenzial gruppenspezifischer Gewalt ihre Wucht zu nehmen, dann wird neben der Fähigkeit zur Wahrnehmung gesellschaftlicher Verhältnisse ihre Begabung zum Aushandeln und Moderieren gefragt sein. Das Amt der Antidiskriminierungsbeauftragten war in den vergangenen vier Jahren unbesetzt. Tatsächlich aber werden in diesem Bereich identitätspolitische Terrainkämpfe ausgetragen, die für die soziale Integrität des Staatswesens von herausragender Bedeutung sind.