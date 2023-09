ARD-Vorsitzender: Es gibt keine Kürzungen bei der Kultur im ÖRR

Der eben noch als mächtig und schlangenhaft-vielköpfig beschriebene öffentlich-rechtliche Rundfunk gilt vielen inzwischen als gefährdete Spezies. Die institutionelle Pracht, so wurde am Montagabend im Rahmen des 22. Akademiegesprächs in der Akademie der Künste in immer neuen Anläufen festgestellt, ist von mindestens drei Fronten bedroht.

Die eine naht in Gestalt populistischer Ressentiments, die mit hässlichen Vokabeln wie Systempresse, Staatsfernsehen und Zwangsgebühren in Umlauf gebracht werden. Die zweite Bedrohung geht von einem veränderten Nutzungsverhalten aus, das kulturelle Ertüchtigung nicht länger aus klar definierten Endgeräten bezieht, sondern flüchtig von hier nach da schweift. Die gesellschaftliche Drift zur Digitalisierung hat eine mediale Untreue im Gepäck, die das Programmmachen per se zu strukturellem Krisenmanagement drängt. Daraus folgt drittens nicht zwangsläufig, aber immer öfter eine operative Erstarrung, in der man so tut, als ginge es darum, die Reste des Guten wenigstens noch für eine kurze Weile zu erhalten.

Das schöne Wort Umverteilung

Die Podiumsdiskussion in der Akademie vermochte leider nicht sich von einem Kulturrettungsimpetus zu lösen, den die meisten Teilnehmer teilten, der sie am Ende aber in übereinstimmender Ratlosigkeit zurückließ. Das lag auch an der ungleich verteilten Gefechtslage, in der sich der arme ARD-Vorsitzende Kai Gniffke einer argumentativ aufgerüsteten Schar aus drei Künstlerinnen und Künstlern (Kathrin Röggla, Oliver Sturm und Andres Veiel), einer Kulturpolitikerin (Tabea Rößner, Grüne), einem Kulturfunktionär (Olaf Zimmermann) und einer moderierenden Medienjournalistin (Diemut Roether, Evangelischer Pressedienst) gegenübersah. Gut eine halbe Stunde lang wehrte sich Gniffke vehement gegen die Unterstellung von Kultur- und Programmkürzungen, die ihn schließlich zur rhetorischen Notwehr führten: „Ich bin nicht schuld, wenn sich die Wirklichkeit nicht an Ihre Vorurteile hält.“ Gniffke sprach lieber von Umverteilung aus den linearen in digitale Programme.

Dabei war die kulturpolitische Strategie, die der mit allen Wassern gewaschene Filmemacher Andres Veiel („Blackbox BRD“, „Wer, wenn nicht wir“) ausgab, eine ganz andere. Für den unlängst erst in Kraft getretenen Rundfunkänderungsstaatsvertrag hat das Bundesverfassungsgericht aufgegeben, dass die Kultur künftig an erster Stelle zu stehen habe. Dem müsse, so Veiel, auch budgetär Rechnung getragen werden. Mehr Geld für die Kultur, lautete unmissverständlich seine Forderung, Umverteilung, wenn nötig, zulasten von Sport und Unterhaltung. Der viel gescholtene ARD-Mann Gniffke solle vom mit Wünschen und Vorwürfen traktierten Adressaten zum Verbündeten werden, schlug Veiel vor. Unüberhörbar klang beim Filmregisseur, der über viele Jahre einer der genauesten Beobachter der bundesrepublikanischen Verhältnisse war, die frühe Prägung in politisierten Kadern oder die intensive Beschäftigung mit diesen an.

Von KI war nicht die Rede

Programmvielfalt, innovative Formate, mehr Gestaltungsraum für die Rundfunkräte – der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so das sichtlich erschöpfte Resümee, werde noch gebraucht. Dass neben den sich verändernden Rezeptionsbedingungen – Netflix, Amazon, Instagram – eine alles in den Schatten stellende Revolution der Produktionsbedingungen längst durch die Senderritzen eingedrungen ist, blieb seltsamerweise außen vor. Das Stichwort Künstliche Intelligenz (KI) fiel nicht. Man hätte die Frage nach der kulturfreien Zone ÖRR wohl ganz anders stellen müssen.