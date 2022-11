Alice Schwarzer: Autoritär und zärtlich – gespielt von Nina Gummich 

Ein geordneter Rückzug ist ihre Sache nicht. Nachdem die Schauspielerin Nina Gummich neben vielen anderen Kolleginnen und Kollegen im April 2021 heftig für ihre Teilnahme an der Corona-Protestaktion #allesdichtmachen kritisiert worden war, stand sie weiter zum Protest der Prominenten: „Wir haben es so gemacht, und jetzt müssen wir damit gehen.“ In dem kurzen Clip hatte Gummich in bitter-ironischer Pose kundgetan, dass es angesichts der Corona-Notlage besser sei, sich von der eigenen Meinung zu befreien. Zugleich schwang in der Botschaft die Unterstellung mit, dass es für viele Menschen ein Risiko darstelle, sich derart öffentlich zu äußern. Für ein paar Wochen stand #allesdichtmachen im Feuer eines polarisierten Meinungsklimas, einige ihrer Mitstreiter hatten sich daraufhin von der Aktion distanziert.

Der Spagat zwischen Zuspruch und Shitstorm gehört für die 1991 in Leipzig geborene Nina Gummich zu den Selbstverständlichkeiten ihrer künstlerischen Karriere, eine Art Dehnungsübung, die auch ihrer beachtlichen Wandlungsfähigkeit zugutekommt. In der ZDF-Krimireihe „Theresa Wolff“ spielt sie eine toughe Gerichtsmedizinerin, die auch schon mal mit ihren Toten spricht, während sie in der Serie zur Geschichte des Berliner Krankenhauses „Charité“ eine ehrgeizige junge Ärztin spielt, die die Zeit des Mauerbaus als Bewährungsprobe zwischen Emanzipation und Anpassung erlebt.

„Achtung, du guckst immer noch wie Alice“

Die bisher wohl größte Herausforderung ihrer Karriere ist die Verkörperung von Alice Schwarzer, der Ikone des bundesrepublikanischen Feminismus, in dem ARD-Zweiteiler „Alice“ unter der Regie von Nicole Wegmann (der erste Teil läuft an diesem Mittwoch, 20.15 Uhr).

Der darstellerische Reiz besteht in „Alice“ aus den oft sprunghaften Wechseln zwischen fragiler Verletzlichkeit der jungen Alice Schwarzer als Au-pair in Paris und den herrischen Ausbrüchen als Redaktionsleiterin der Zeitschrift Emma, die öffentlich als feministisches Kampfblatt wahrgenommen wurde und dabei zur nachhaltigen Profilierung einer streitbaren Intellektuellen beitrug. Das größte Lob für die bemerkenswerte Anverwandlung kam dabei von der am Sonnabend 80 Jahre alt werdenden Alice Schwarzer selbst, die sich in ihrem Alter Ego sogar in Gestik und Mimik wiedererkannte. Nina Gummich wiederum ist nun damit beschäftigt, ihre Alice wieder loszuwerden. Bei den Dreharbeiten der Fortsetzung von „Theresa Wolff“ habe ihr zuletzt die Maskenbildnerin zugerufen: „Achtung Nina, du guckst immer noch wie Alice.“