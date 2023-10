„Woher soll ick wissen, wat ick denke, bevor ick jehört habe, wat ick sage?“

„Raider heißt jetzt Twix, Twitter heißt jetzt X“, könnte man reimen, wenn man auf den Wandel von Begriffen in den vergangenen Jahrzehnten blickt. Ich als altes DDR-Kind gucke aber noch viel weiter zurück. Was früher für mich aus „Plast“ oder „Plaste“ war, verwandelte sich in „Plastik“, Dabei war „die Plastik“ einst nur ein Werk der Bildenden Kunst. Das „Zellstofftaschentuch“ wurde zum „Tempotaschentuch“. Die „bewaffneten Organe“ verschwanden, es blieben die „inneren Organe“ (das Herz!).

Wenn ich ein Schild mit dem Kürzel „LPG“ sehe, dann denke ich an die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft meiner Kindheit. Heute steht das Kürzel für „Liquefied Petroleum Gas“ und auch für einen Berliner Biomarkt –„lecker, preiswert, gesund“.



Und wenn jemand zu mir sagt: „Du bist ein Idealist“, dann zucke ich noch immer zusammen. Aber nicht, weil der Begriff auch für einen „spinnerten Weltfremdling“ steht (was in manchem zutrifft bei mir – ich hasse Diskussionen über Geld und Steuervorteile!), sondern weil ich einst etwas ganz anderes lernte.

„Was tot ist, ist tot, da zappelt nichts mehr!“, sagte die Dozentin

In der Philosophie war ein „Idealist“ nämlich jemand, der davon ausgeht, dass die materielle Welt von Gott oder irgendeiner höheren Idee geschaffen wurde. In der Ideologe, mit der ich aufwuchs, lag man allerdings nur als „Materialist“ richtig. Für den hieß es: „Das Sein bestimmt das Bewusstsein.“ Wenn „dit Jehürn“ – wie es der Berliner nennt – nicht mehr existiert, ist alles vorbei. Oder wie eine Uni-Dozentin einst sagte: „Was tot ist, ist tot, da zappelt nichts mehr!“

Schade, wie gerne würde ich mich auf ein schönes, sphärisches Leben nach dem Tode freuen. „Nich einmal dit hamse einem jelassen!“, meckert mein innerer Berliner. Dafür hat sich in dieser esoterisch durchsuppten Welt das einst so aufgeklärt-stolze Bekenntnis – „Ich bin Materialist!“ – völlig ins Negative gewandelt. Ein „Materialist“ ist jemand, der nur an den materiellen Dingen des Lebens interessiert ist: Geld, Kleidung, Autos. Der Junge mit dem Geld ist immer „Mister Right“, sang Madonna einst in „Material Girl“. Dem steht der „Idealist“ gegenüber, der oft nichts hat, aber von einer besseren Welt träumt und sich dafür aufopfert.



Was sagt uns das alles? Dass man immer über die Bedeutung von Begriffen nachdenken sollte. Damit es nicht hinterher heißt: „Woher soll ick wissen, wat ick denke, bevor ick jehört habe, wat ick sage?“ Denn andauernd – ob am Kneipentisch oder in der Talkshow – missverstehen sich Leute gewaltig, weil sie sich nicht einig sind, worüber sie eigentlich reden.

Vertrauen „wieder zurückgewinnen“ – das ist meist illusorisch

„Freiheit“ zum Beispiel – ein sehr heikler Begriff. „Für den eenen heißt det, nix zu machen, wat er nich will. Für den andern heißt det, allet zu machen, wat er will. Und ständich jeraten sich alle int Jeheje!“, sagt mein innerer Berliner. Wie einigt man sich da? Oder hier: das „Vertrauen“. Es wird ständig eingefordert: vom Politiker, vom Doktor, vom Partner. „Vertrau mir!“ Wer notorisch fremdgeht und dabei erwischt wird, der weiß: Das Vertrauen ist futsch! Wahrscheinlich für immer. Aber Politiker stellen sich nach einem Total-Versagen hin und wollen „Vertrauen wieder zurückgewinnen.“ So ein Quatsch.



Mit Begriffen werden Weltbilder geprägt. Eines meiner liebsten Beispiele sind „Arbeitgeber“ und „Arbeitnehmer“. Ist es wirklich so, dass der eine gibt und der andere nimmt? Oder gibt nicht auch der „Nehmer“ recht viel, und zwar seine Arbeitskraft und einen Teil seines Lebens für den Betrieb? Ick mein ja nur. So als kleines Beispiel für die Sichtweisen in unserer Welt.