Reform der Preußenstiftung: Parzinger hofft auf zusätzliche Finanzmittel

Aufgrund ihrer schieren Größe ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) oft als Tanker bezeichnet worden. Das war selten schmeichelhaft, knüpften sich an die Metapher doch gleich Vorstellungen von Schwerfälligkeit bis hin zur Manövrierunfähigkeit. Damit soll nun Schluss sein, der siebenköpfige Interimsvorstand, der mitten im groß angelegten Reformprozess steckt, hat am Donnerstagabend nach mehrständiger Stiftungsratssitzung die Devise ausgegeben: Das Schiff hat den Hafen verlassen. So formulierte es Klaus Biesenbach, seit Januar 2022 Direktor der Neuen Nationalgalerie sowie der Sammlung Scharf-Gerstenberg und des im Bau befindlichen Museums der Moderne am Berliner Kulturforum.

Der lange Weg zu einer stärkeren Autonomie

Die Wetter, in die sich das Schiff begibt, sind rau, und die Fahrt wird lange dauern. Bis 2025 aber, gibt sich SPK-Präsident Hermann Parzinger zuversichtlich, hoffe man, den Stiftungsumbau vollzogen zu haben. Die Reform, über deren Stand das provisorische Gremium Auskunft gab, ist die arg abgespeckte Version dessen, was ein Gutachten des Wissenschaftsrafts im Juli 2020 empfohlen hatte: eine weitgehende Auflösung zentraler Verwaltungsstrukturen in eine stärkere Autonomie der einzelnen Einrichtungen. Anfangs war rabiat von einer Zerschlagung der SPK die Rede, zu der neben der Staatsbibliothek und mehreren Instituten auch die Staatlichen Museen mit 15 Sammlungen und 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten gehören.

Ein Großteil dessen, was noch unter der früheren Kulturstaatsministerin Monika Grütters durch das Gutachten angeregt worden war, ist nun vom Tisch. In vier Lenkungskreisen (Personal, Finanzen, Governance und Strategie) sei man dabei, die Arbeit der Generaldirektion näher an die einzelnen Häuser zu bringen.

Klaus Biesenbach, aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in großen amerikanischen Museen nicht um rhetorischen Wohlklang verlegen, beschrieb es so: Als er nach langer Abwesenheit zurück nach Berlin kam, sei er zunächst der Illusion erlegen, ein Museum zu leiten. Es war aber lediglich eine Abteilung. Nun jedoch habe er den Eindruck, dass die Reform auch gelebt werde.

Am Beispiel des Hauses Bastian gegenüber der Museumsinsel versuchte Biesenbach den Gedanken zu erläutern. Trotz der großartigen Architektur des Hauses sei es eher wie ein Seminarraum benutzt worden. Es komme im Sinne professioneller Kulturvermittlung aber darauf an, die besondere räumliche Umgebung für die Arbeit am Objekt zu nutzen. Kunst und Kunstraum als Ereignis, alles auch eine Frage der selbstbewussten Inszenierung.

Von der Hierarchie zum Verbund

Der künftige Finanzrahmen der SPK bleibt weiter ungewiss. Trotz der Ankündigung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, rund vier Millionen Euro zusätzlich für steigende Betriebs- und Energiekosten im Haushalt vorzusehen, wird um den Gesamtetat noch gerungen. „Bund und Länder“, resümierte Hermann Parzinger, „werden ihrer Aufgabe gerecht.“ Die Bundesländer tragen rund 15 Prozent des Budgets, etwa 8 Prozent davon Berlin als Sitzland. Der Bund zahlt rund 85 Prozent. Parzinger rechnet mit einer Anhebung im Rahmen dieser Verteilung.

Anstelle schnöder Finanzierungsvorbehalte gab Patricia Rahemipour, die Direktorin des Instituts für Museumsforschung, die Devise aus, kleiner und größer zugleich zu denken. Als sie vor drei Jahren nach Berlin gekommen sei, habe sie das Gefühl beschlichen, in einem sehr muffigen Laden angekommen zu sein. Der nun angestoßene Reformprozess habe sie beflügelt.

Für das entsprechende Beispiel dieser freudigen Einschätzung war erneut Klaus Biesenbach zuständig. Er wisse jetzt, wen man anrufen müsse, wenn eine Gardine falsch hängt. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz will nicht länger Tanker sein. Man sei auf dem Weg von der Hierarchie zum Verbund, so Herman Parzinger. Lernen, ausprobieren, weitermachen. Vor der drohenden Zerschlagung hat sich die SPK in einen noch lange nicht abgeschlossenen Selbstfindungsprozess begeben. Vielleicht gibt es auch das dazu nötige Geld.