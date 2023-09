Heute berlinert ja jar keena mehr“, beklagt sich so mancher. Da ist zunächst zu fragen: Welches Berlinern ist gemeint? Erst neulich ging es hier darum, dass man Berliner von vor 100 oder 200 Jahren kaum verstünde, falls man ihnen auf einer Zeitreise begegnete. Der Berliner Metrolekt verändert sich ständig. Außerdem muss man fragen: Um welchen Teil Berlins geht es?



Im Osten wurde in der Zeit des geteilten Berlins tatsächlich anders berlinert als im Westen. Während viele in West-Berlin über das Berlinern die Nase rümpften, weil es unfein und proletarisch sei, bekannte man sich im Osten dazu. Hier berlinerten auch Professoren, Betriebsdirektoren, Zeitungschefs.

Ich erinnere mich noch gut an den alten Dr. A. aus der Chefredaktion der Berliner Zeitung, der im Großraum des Verlagshauses am Alex saß, die Beene uff’m Tisch, und sich die fertigen Seiten des Tages anguckte. „Mal kieken, wat det Lokale wieda für Scheiße jeschriem hat“, sagte er laut. Und wenn man einen Fehler gemacht hatte, sagte er: „Koof dir mal ’ne Tüte Deutsch, mich hat det ooch jeholfen!“

„Sie missen ja ooch ze Hause, wa?“

Alles war (halb) scherzhaft gemeint, und es wurde bewusst eingesetzt. Denn das Berlinische galt als cool, modern, lässig, als Jugendslang der Zukunft. Mancher zitierte auch klassische Sätze, etwa von Tucholsky, die fast jeder kannte, zum Beispiel: „Wie Se mir hier sehn, bin ick nämlich aust Fensta jefalln“, oder: „Sie missen ja ooch ze Hause, wa?“ Und auch in Filmen wurde kräftig berlinert. Erst neulich habe ich in einem Film von 1985 den Spruch gehört: „Ohne Schwoof uff’n Hof isset doof uff’n Hof!“

Dabei fällt mir auf. Meine Generation – in den 1960er-Jahren geboren – ist nie „uff’n Schwoof“ oder zur „Schaffe“, nie „schabbern“ oder „abhotten“ gegangen, wie es noch die Älteren taten. Wir gingen zur „Disco“ oder machten „’ne Fete“, worüber heute unsere Kinder lächeln. Eine Tänzerin war für uns keine „Huppdohle“, ein hübsches Mädchen kein „steiler Zahn“. Wir sagten nicht „Klar wie Kloßbriehe“, wenn wir etwas verstanden. Wir sagten „in Ordnung“, „okay“ oder „allet Rodscha“. Wir sagten auch nicht „Mann, hab ick Pupenjang“, wenn wir Angst hatten. Wir hatten „Schiss“ oder „Bammel“.

Plötzlich waren sie da: „urst“ und „fetzig“

Vor allem aber waren wir jene Generation, die die unsterblichen Begriffe „urst“ und „fetzig“ ins sprachliche Kulturgut Berlins einbrachten. Ab den 1970er-Jahren hörte man es plötzlich überall im Osten: „Dit fetzt ein!“, „Dit war ne urste Fete!“, „Dit is urst fetzig!“ Der Sprachforscher Peter Schlobinski vermutete einmal, dass „urst“ eine verkürzte Form von „urig“ ist. Oder dass es von der verstärkenden Vorsilbe „ur-“ kommt, wie man sie etwa bei „urgemütlich“ oder „uralt“ verwendet. Nur eben verstärkt: „urst gemütlich“, „urst alt“. Ich kann mich nicht erinnern, wie es sich entwickelte. Plötzlich war es da.

Und was „fetzte“ bitteschön „ein“? Wer hatte es als Erster benutzt? Bitte melden! Denn diese Wendung breitete sich wie eine Krankheit aus. Sogar die DDR-Propaganda griff sie dankbar auf. Endlich hatte man einen jugendlichen Kernbegriff! „Pionier zu sein fetzt ein“, der Song eines Potsdamer Singeklubs, erschien gar bei Amiga auf Schallplatte. Später wurde er von der Berliner Punkband No Exit runtergefetzt.



Von wegen: „Wir hatten ja nüscht!“ Wir hatten sogar ’ne eigene Sprache. Manchmal ertappe ich mich heute noch, dass ich etwas „urst jut“ finde oder dass etwas „einfetzt“. Man wird das einfach nicht mehr los.