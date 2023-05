Das Briefporto soll wieder teurer werden: Die Post schafft sich selbst ab!

In den vergangenen zehn Jahren stieg das Briefporto stetig an. Das Schreiben von Briefen und Karten – ein altes Kulturgut – verschwindet. Ein Kommentar.

Diese Zahl ist vielleicht nicht mehr lange auf Briefmarken zu sehen. Die Deutsche Post will das Briefporto wieder einmal erhöhen. Marijan Murat/dpa

Es ist ein Ärgernis! Die Deutsche Post will wieder einmal das Briefporto erhöhen, früher als geplant. Um wie viel, ist noch nicht klar. Aber mindestens 90 Cent für den Brief muss man sicher erwarten. Damit hätten sich dann die Briefkosten innerhalb von gut zehn Jahren um 64 Prozent erhöht – für einen Standardbrief von maximal 20 Gramm, in den gerade mal drei Seiten passen. 2012 kostete so ein Briefchen noch 55 Cent.

Die Post verweist auf Preise im europäischen Ausland. Dort koste ein Brief durchschnittlich 1,33 Euro, argumentiert sie. Doch ganz so hoch wird das Porto in Deutschland wohl vorerst noch nicht steigen. Die Bundesnetzagentur macht Vorgaben – und Preiserhöhungen brauchen deren Genehmigung.

Von 2022 bis Ende 2024 hatte sie der Deutschen Post Preiserhöhungen von bis zu 4,6 Prozent zugestanden. Doch schon im Oktober 2021 beklagte sich die Post, dass dies zu wenig sei. Und die Erhöhung des Briefportos soll nun früher erfolgen als drei Jahre nach der letzten Erhöhung vom 1. Januar 2022.

Immer weniger Leute schreiben Briefe und Postkarten

Die Post begründet das mit steigenden Gehältern, höheren Energiekosten und Inflation. So wie es alle tun, die zurzeit ihre Preise erhöhen. Man kann das nachvollziehen. Allein die mit der Gewerkschaft Verdi jüngst ausgehandelten höheren Löhne sollen den Konzern mit zusätzlich 1,2 Milliarden Euro bis 2024 belasten. Und dies ist auch nur eine Art Inflationsausgleich – und zwar für die Beschäftigten.

Altes Kulturgut: Briefe überdauern die Zeiten, wie etwa die Briefe des Großvaters. Sie sind bis zu 90 Jahre alt. Torsten Harmsen/Berliner Zeitung

So schraubt es sich nach oben: Die höheren Löhne werden sofort wieder von der Inflation aufgefressen. Und die Preise steigen weiter. Zur Erinnerung: Die einfache Postkarte, die die Oma von ihrer Kur schickte, kostete 2012 noch 45 Cent. Heute sind es 70 Cent. Und wenn es nun immer weiter hochgeht, wird es sich die Oma künftig vielleicht dreimal überlegen, ob sie noch eine Postkarte schickt.

Das System schafft sich selbst ab. Höhere Preise führen dazu, dass noch weniger geschrieben wird. In Dänemark, wo ein einfacher Brief ins Ausland umgerechnet 4,80 Euro kostet und ein Großbrief im Inland 6,45 Euro, kämpft die Briefsparte der Post bereits ums Überleben. Hier ging der Briefverkehr seit der Jahrtausendwende um 80 Prozent zurück. Und das ist wohl auch gewollt, gerade was die Geschäftspost betrifft. Die Firmen sollen bitte schön E-Mails senden.

Der Staat gab die Daseinsvorsorge in die Hände privater Konzerne

Dass das historische Modell „Briefe und Karten“ langsam den Bach heruntergeht, weiß die Deutsche Post DHL Group, wie sie sich nennt. Vielleicht wäre es ihr sogar ganz lieb, wenn ihr einstiges Hauptgeschäft langsam verschwindet. Umsätze und Gewinne macht die Post heute vor allem mit dem Auslandsgeschäft und dem Frachtverkehr der Post-Tochter DHL. Das Austragen von Briefen ist eher ein Klotz am Bein. Dazu braucht es ein Netz von Zustellern, erreichbaren Briefkästen und Postfilialen überall in Stadt und Land, das wirtschaftlich alles andere als rentabel ist.

Früher hat der Staat die Daseinsvorsorge übernommen, für Dinge, die im Lande unbedingt gesichert sein müssen. Dazu gehörten unter anderem die Energie- und Wasserversorgung, der Verkehr, die Müllabfuhr und die Fernkommunikation per Postsendung und Telefon. Doch nach und nach gab der Staat die Daseinsvorsorge in die Hände privater Konzerne. Die Privatisierung der Bundespost wurde 1994 beschlossen. 2000 ging das Unternehmen an die Börse.

Damit die Daseinsvorsorge dennoch gesichert ist, gibt es gesetzliche Vorgaben für die Post als Universaldienstleister: So müssen laut Gesetz Briefe mindestens einmal werktäglich zugestellt werden. Mindestens 80 Prozent der Briefe müssen am folgenden Werktag ausgeliefert werden, 95 Prozent nach zwei Werktagen. Das kann bereits jetzt oft nicht eingehalten werden. Zustelldienste haben große Personalprobleme.

Der E-Mail-Roman hat den alten Briefroman längst abgelöst

Auch ein reiner Staatsbetrieb könnte die Probleme nicht ignorieren. Denn es findet ja wirklich ein Wandel statt. Welche Daseinsvorsorge ist noch nötig in Zeiten von Handys und E-Mails? Jeder sollte selbst überlegen, wie oft er Briefe oder Karten schickt. Es gibt also nur drei Wege, um das Netz trotz des Umsatzrückgangs weiter aufrechtzuerhalten: massive staatliche Subventionen, Preissteigerungen oder ein Ausdünnen der Leistungen.

Zum Letzteren könnte gehören, dass Postboten nur noch einmal in der Woche ins Haus kommen, um Briefe und Karten zu bringen. Oder dass Briefkästen nur noch ein- bis zweimal in der Woche geleert werden, wie es etwa ein Internet-Blogger über Dänemark berichtet. Oder dass es Zwei-Klassen-Briefsendungen gibt: schnellere und langsamere – mit unterschiedlichen Preisen.

Wie wertvoll und schön echte, handgeschriebene Briefe sein können, weiß der, der noch eine alte Sammlung von ihnen besitzt. Mit dem Brief verschwindet nach und nach ein Kulturgut (zu dem ja auch die Briefmarken-Sammlungen gehören), und man müsste eigentlich alles dafür tun, es zu erhalten. Aber man kann niemanden zum Briefeschreiben zwingen. Der alte Briefroman ist ja auch schon längst vom E-Mail-Roman abgelöst worden.