Berlin - Die Bundesländer sind in Aufruhr, weil das extrem erfolgreiche Bundesprogramm „Sprachkitas“ nicht verstetigt werden soll. Im Koalitionsvertrag hatte sich die neue Ampelregierung eigentlich genau darauf geeinigt. Doch im Entwurf des Bundeshaushalts, der am 1. Juli vom Bundeskabinett beschlossen wurde, ist dafür kein Geld mehr vorgesehen.

Das Programm soll Ende des Jahres 2022 auslaufen. Schon jetzt machen sich die Kita-Leitungen große Sorgen, dass sie ihr Personal verlieren, und die Sprachfachkräfte fürchten, ihre Stellen einzubüßen.

Allein In Berlin beträgt der Förderumfang in diesem Jahr 13,2 Millionen Euro. Insgesamt 355 Kitas profitieren in der Hauptstadt von dieser Unterstützung. Im Rahmen ihres 100-Tage-Programms hatte sich die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey dafür eingesetzt, dass in Berlin 50 neue Sprachkitas geschaffen werden.

Nach der gelungenen Umsetzung sagte sie bei einem Pressetermin: „Bei diesem Programm bekomme ich eigentlich immer die Rückmeldung, dass unser Geld gut investiertes Geld ist. Denn Sprache ist der Schlüssel der Welt. Und deshalb ist es wichtig, dass die Kinder schon in der Kita ermutigt werden, viel zu sprechen und sich mithilfe der Sprache eine neue Welt zu eröffnen.“

Eine Sprachkita zu schaffen, das klingt anspruchsvoll. Als müsste da ein neues Gebäude her, ein neues Konzept, ein Team. Tatsächlich kann eine Kita sich schon „Sprachkita“ nennen, wenn mindestens eine halbe Stelle für eine Sprachförderkraft vorgesehen ist, die auf eigene Weise mit den Kindern arbeitet. Das Konzept umfasst drei Aspekte: alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und Zusammenarbeit mit den Eltern.

Nur wer gut Deutsch spricht, kann in unseren Schulen reüssieren

Sprachkitas, das sind also vor allem die Sprachförderkräfte, die sich Zeit nehmen für jene Kinder, die von ihren Eltern kaum vorgelesen bekommen. Oder für Kinder, die zu Hause eine andere Familiensprache sprechen als Deutsch.

Der Nationale Bildungsbericht hat gerade gezeigt, dass 40 Prozent der Kinder unter sechs Jahren heute Migrationshintergrund haben – und dass diese einem hohen Risiko ausgesetzt sind, in unserem Bildungssystem zu scheitern oder nur sehr niedrige Abschlüsse zu erreichen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn ihre Eltern arm, arbeitslos und gering qualifiziert sind. Der Bericht zeigt auch, dass migrierte Kinder oft große Ambitionen haben, aber zu selten die Kraft und die Möglichkeiten, sie in die Tat umzusetzen.

Frühe Förderung und das gründliche Erlernen der deutschen Sprache sind für diese Kinder absolut notwendige Voraussetzungen für den späteren Bildungserfolg. Man weiß, dass Kinder, die bei der Einschulung nur ein rudimentäres Deutsch sprechen, diesen Nachteil oft in ihrer gesamten Bildungsbiografie nicht mehr ausgleichen können.

An diesem neuralgischen Punkt hat das Bundesprogramm „Sprachkitas“ bisher angesetzt. Und es wäre eine große politische Dummheit, wenn die Bundesregierung das, was sie im Verein mit den Ländern seit 2016 erfolgreich aufgebaut hat, jetzt einfach dem Rotstift opfert. Es wäre letztlich auch keine Sparmaßnahme, sondern das Gegenteil davon.

Weil es den Staat unendlich viel kostet, wenn aus hoffnungsvollen Kindern keine glücklichen Menschen und gut ausgebildeten Arbeitsnehmer werden, sondern junge Leute mit einem schlechten Selbstbewusstsein, die ohne Abschluss von der Schule gehen, in prekären Jobs arbeiten oder Transferleistungen beziehen.