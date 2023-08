Corona-Pandemie: Fast vergessen, aber nicht vorbei?

Wir hatten sie völlig vergessen, die Pandemie. Der Besuch eines Konzertes ließ es uns kürzlich wie Schuppen von den Augen fallen. Nicht nur in Bezug auf die internalisierten und wieder abgelegten Pflichten zur Vorsicht: Maske tragen, Abstand halten.



Auf dem Rückweg standen die Menschen in der U-Bahn dicht gedrängt wie eh und je, ohne dass die Furcht vor Kontakt und Nähe anschwoll. Hitze und die Ausdünstungen wurden wieder als das wahrgenommen, was sie waren: unvermeidbar, lästige Begleiterscheinungen.

Ist die Pandemie also vorbei? Nicht ganz, sagen die Experten, die nun nicht mehr so oft zu Wort kommen. Man ist ihrer überdrüssig geworden, auch das ist womöglich ein Zeichen dafür, dass das Virus endemisch geworden ist. Etwas, mit dem man fertig werden kann. Einwände? Ja, die gibt es.

Long Covid nach Corona-Infektion: Das alte Leben ist verloren gegangen

Erschütternd lese ich die Berichte der Freundin eines Freundes, die an Long Covid erkrankt ist und sich als – Stand jetzt – unheilbar krank bezeichnet. Sie ist weitgehend arbeitsunfähig, und nach einem schönen Tag ohne allzu große Anstrengungen muss sie doch damit rechnen, völlig aus der Bahn geworfen zu werden. Muskelschmerzen, Lichtempfindlichkeit. Es braucht Tage, ehe sie sich einigermaßen davon wieder erholt hat. Erholung? Eigentlich gibt es die für sie nicht. Das alte Leben ist verloren gegangen, die Atemnot und die Angst bleiben. Über ihr neues Leben berichtet sie nicht in Erwartung von Mitleid. Alles, was sie will, ist informieren. Sie hat Wissen zusammengetragen, und sich mit Menschen vernetzt, denen es ähnlich ergeht. Die Pandemie ist vorbei, die Leiden, die sie im Schlepptau hatte, sind es nicht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Vor einigen Tagen fand in Berlin eine Demonstration statt, in der Gegner der einstigen Corona-Maßnahmen versuchten, die gesellschaftlichen Ängste am Köcheln zu halten. Sie verlangten eine Aufarbeitung des, wie sie es nannten, Staatsversagens. Die Corona-Maßnahmen müssen aufgearbeitet werden, lautete die noch am ehesten zivil und gerechtfertigt klingende Forderung, die getragen schien von affektiver Wut.

Aufarbeitung? Sie findet längst statt, beispielsweise in Form von Prozessen, in denen mutmaßliche Impfschäden beklagt werden. Und natürlich bedarf es einer verlässlichen Einschätzung darüber, ob die Entwicklung von Impfstoffen und deren Einsatz gesellschaftlich als angemessen oder sogar erfolgreich bewertet werden kann. Verglichen mit der Hoffnung, die die Bereitstellung gleich mehrerer Impfstoffe nach knapp einem Jahr Pandemie ausgelöst hat, ist es eine Enttäuschung, dass es keinen über einen längeren Zeitraum haltbaren Impfschutz gibt.

Pandemie, Krieg, Klimawandel: Gesellschaft in „traumatischer Phase“

Nicht allein Aufarbeitung, sondern massiver Unterstützung bedürfen die Schülerinnen und Schüler, die durch die viel zu langen Schulschließungen aus der Bahn geworfen wurden. Gerade bei jungen Menschen zeigt sich, dass Long Covid nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein soziales Phänomen ist. Die ganze Gesellschaft, so drückte es kürzlich der Jugend- und Verhaltensforscher Klaus Hurrelmann aus, befinde sich in einer Art post- und prätraumatischen Phase. „Ganz viele Menschen merken erst jetzt, was für eine riesige Belastung das für sie in der Corona-Zeit war, und sie sind immer noch erschöpft.“ Der Krieg und der Klimawandel kommen noch hinzu, so Hurrelmann. „Das führt zu weit verbreiteten Gefühlen von Stress, Ohnmacht und Aggression.“ Das Erstarken des politischen Extremismus sei eine Folge davon, glaubt Hurrelmann.

Vermutlich liegt er richtig. Alle rechten Bewegungen haben schnell erkannt, dass die Ängste, die durch die Pandemie ausgelöst wurden, eine katalysierende Wirkung für die Verbreitung von Ressentiments haben. Sie sind das Gift, zu dem Widerspruch und gute Argumente keine Gegenmittel sind. Es wird nichts ausrichten, auf Björn Höckes perfiden Versuch, das Prinzip der Inklusion als bildungspolitisches Ideologieprojekt zu denunzieren, mit pädagogischen und gesellschaftlichen Erfolgen zu antworten.

Staat und Politik können soziale Geborgenheit letztlich nicht garantieren

Begleitet werden die von Hurrelmann beschriebenen Ohnmachtsgefühle von Selbstmitleid und der Sehnsucht nach sozialer Geborgenheit, für die Staat und Politik gute Rahmenbedingungen schaffen, aber letztlich nicht garantieren können. Das Gefühl, gut durch die Pandemie gekommen zu sein, bemisst sich nur bedingt an der Bewertung einzelner Maßnahmen. Zur gesellschaftlichen Resilienz gehört auf paradoxe Weise auch das Empfinden der einzelnen, nach Jahren des Leidens die durch die Pandemie heraufbeschworenen Ängste fast vergessen zu haben. Die medizinische Empfehlung, den Impfschutz im Herbst aufzufrischen, löst vielleicht Widerwillen aus. Ihren Schrecken aber hat sie verloren.