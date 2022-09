Corona: Wo bleibt die Solidarität mit den Impfgeschädigten? 

Seit ein paar Tagen ist unverkennbar Herbst in Deutschland, nicht nur kalendarisch. Mit fallenden Temperaturen, deutlich nasserem Wetter und weniger Sonne als noch im August steigt auch das Infektionsrisiko für Atemwegserkrankungen traditionell an, so auch für Covid-19.

Passenderweise hat der Bundesrat am Freitag das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet, das am 1. Oktober in Kraft tritt. Deutschland soll dadurch vor allzu hohen Infektionswellen geschützt beziehungsweise die Bundesländer sollen in die Lage versetzt werden, flexibel auf hohe Inzidenzen und überlastete Kliniken reagieren zu können.

Man kann sich nun lange darüber streiten, warum andere Länder Corona nur mehr wie andere Viruserkrankungen betrachten und Deutschland das Pandemiemanagement immer noch für so viel wichtiger erachtet als etwa den schon lange für das Patientenwohl so gefährlich gewordenen Pflegenotstand.

Man kann sich auch ausgiebig damit befassen, ob das Tragen von Masken, welcher Herstellungs- und Trage-Art sowie -Dauer auch immer, Ansteckungen im angemessenen Ausmaß verhindert oder nicht. Dazu gibt es Studien und Experten, die sich nach wie vor darüber streiten. Und wenn diese Pandemie uns eins gelehrt hat, dann ist es das Wissen darüber, dass Wissenschaft auch das ewige Ringen um die Wahrheit bedeutet.

Was aber bei all diesen Streitigkeiten nicht unter den Tisch fallen darf, ist, dass nach wie vor eine Impfung empfohlen wird, deren Risiko-Nutzen-Verhältnis in Bezug auf schwere Nebenwirkungen noch nicht ausreichend untersucht ist, unter anderem weil die Hersteller die Patientendaten der Zulassungsstudien nicht herausgeben. Und dass darüber von offizieller Seite und auch von zu vielen großen Medien unzureichend informiert wird.

Kürzlich hat eine Studie um den US-Pharmazieprofessor Peter Doshi, der schon bei dem Grippemittel Tamiflu für Transparenz sorgte, im Fachmagazin „Vaccine“ für Aufsehen gesorgt: Doshi und Kollegen zeigen darin, dass schon in den Herstellerstudien von Pfizer und Moderna zu ihren mRNA-Covid-19-Impfstoffen eine deutlich höhere Rate von schweren Impfnebenwirkungen zu erkennen sei als angegeben.

Beide Studien zusammen wiesen ein um 16 Prozent erhöhtes Risiko einer schweren Nebenwirkung nach mRNA-Impfung auf als in der Kontrollgruppe. Zudem verweist Doshi einmal mehr darauf, dass die eigentlich als Doppelblind-Studien angekündigten Kontrollverfahren nach nur zwei Monaten entblindet wurden, weil auch der Placebo-Gruppe die Impfung angeboten wurde. Das widerspricht dem gängigen Verfahren.

Und es passt leider dazu, dass sich zahlreiche Patienten mit schweren Nebenwirkungen hierzulande von Experten nicht ernst genommen fühlen, die eigentlich dazu da wären, ihnen zu helfen und weiter an ihren zahlreichen Krankheitsbildern zu forschen. Denn es ist nicht nur Covid-19 oder Long Covid, um die sich die Gesellschaft kümmern muss, es sind auch die Menschen mit schweren Impfnebenwirkungen, die unsere Aufmerksamkeit verdient haben.

Viele von ihnen haben sich im guten Glauben impfen lassen und werden nun von der Gemeinschaft fallen gelassen. Wo bleibt hier die in der Pandemie so viel beschworene Solidarität?