In der besten aller Welten wäre das Neun-Euro-Ticket die Lösung nahezu aller Probleme. Allein schon seine Ankündigung, sie wäre eine Fanfare, ein Freudenschrei: Vom 1. Juni bis zum 31. August 2022 wird eine unfassbar verbilligte Fahrkarte alle Bürgerinnen und Bürger angesichts der hohen Energiepreise entlasten und deutschlandweit in Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs gelten, außerdem wird sie Umwelt und Klima schonen und mehr Lust auf die öffentlichen Verkehrsangebote machen.

Und dann erst die geostrategische Dimension: Eine massive Verbilligung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) würde langfristig nicht nur den finanziell bedrängten, durch kriegsbedingte Preissteigerung belasteten Menschen helfen, sondern könnte auch der energie- und umweltpolitisch dringend notwendigen, allerdings unendlich verschleppten Verkehrswende den richtigen Drive geben – einer Wende, die uns unabhängig von fossilen Brennstoffen machte und also auch von Putins Gas und Öl.

Das Problemticket: Von neun auf null Euro

Mit dem Wunschlos-glücklich-fast-umsonst-Ticket können wir besten Gewissens einfach mal von Passau bis nach Sylt reisen. Wir würden einen Betrag für den Weltfrieden leisten und die Klimakatstrophe abwenden. Dass im Bundestag am Donnerstag und im Bundesrat am Freitag endlich Christian Lindners „Entlastungspaket 2022“ mitsamt der Billig-Fahrkarte beschlossen wird, dürfte also nur eine Formsache sein. Und das Beste: Der FDP-Bundesfinanzminister bezahlt das auch noch.

Eine absolute Win-win-Geschichte, eine mit Happy End … Aber halt, spätestens hier kommt der Filmriss in dem schönen Öko-Idyll mit grünen Wiesen und munter drehenden Windrädern – in der eine überall sausende und surrende Elektromobilität glückliche und gesunde Menschen von hier nach da bringt. Denn niemand weiß, ob das Ticket kommt: Seit Wochen schon zerreden Politiker und Lobbyisten nach besten Kräften das verkehrspolitische Menschheitsrettungsprojekt.

Gründe dafür finden sie wie immer zahllose. In Berlin dachte man zum Beispiel daran, aus dem Neun-Euro- sogleich ein Null-Euro-Ticket zu machen, um nach der coronabedingten Flaute bei BVG und S-Bahn neue Kunden zu gewinnen und auf diese Weise die Entlastungs- in eine Werbemaßnahme umzuwidmen – für 22 Millionen Euro Mehrkosten. Geld, das in Brandenburg vielleicht nicht da ist, in Berlin hatte man wohl vergessen, dort zwecks Abstimmung nachzufragen.

Der Ticketbetrug: Länder bleiben auf den Kosten sitzen

Ein lässlicher Kommunikationsfehler? Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) jedenfalls gibt sich ahnungslos: „Wir haben jetzt zunächst einmal drei Monate mit neun Euro, die werden auch umgesetzt. Andere Dinge sind mir nicht bekannt.“ Andere Verkehrsminister, wie der Bayerische Christian Bernreiter (CSU), nutzten die Gunst der Stunde und äußerten gleich den Generalverdacht, man würde in den Ländern durch Rechentricks des Bundes auf den Kosten sitzen bleiben.

So ähnlich formulierte auch der SPD-Kollege aus Sachsen, Martin Dulig, es folgten weitere Politiker. Und so entstand die ernüchternde Aussicht auf eine Blockade im Bundesrat. Nennen wir das bis hierhin mal ein politisches Gesamtkunstwerk mit hohem Verdrussfaktor: Gegen die Sache selbst wird kein Einwand erhoben, sondern nur gegens Drumherum, Kleingedruckte. Nicht auszudenken, was passierte, wenn all die negative Energie in die Ausarbeitung von Lösungen fließen würde.

Die Ticketgefahr: Neun-Euro-Ticket-Prolls stürmen Sylt

Aber der Verdruss geht weiter. Einwände werden von Umweltverbänden erhoben (ein auf drei Monate begrenztes Strohfeuer in den Städten), von Fahrradverbänden (keine Fahrradmitnahme, also doch mit dem Auto in den Urlaub), von Verkehrsverbünden (Entlastung zu kurz, weil steigende Energiepreise wegen Ukraine-Krieg und Winter), von Studentenverbänden (Semestertickets nicht billiger), von Tourismusverbänden (übervolle Züge, Neun-Euro-Ticket-Pöbel stürmt Sylt).

Das nur als kleiner, beliebig erweiterbarer Ausschnitt: schon jetzt ein einschüchterndes Panorama! Schnell muss der Eindruck entstehen, wir hätten es mit einer breiten Null-Bock-Front zu tun – das Neun-Euro-Ticket ist ein einziger großer Irrtum! Vielleicht hat man sich im Bundesfinanzministerium beim „Entlastungspaket 2022“ auch gedacht, angesichts von Not- und Gefährdungslagen umständliche Verfahrenswege abzukürzen und ohne große Absprache zu handeln …

Am Neun-Euro-Ticket hängt der ganze Sozialstaat

Okay, es war gerade der Krieg ausgebrochen und das Leben – Energie – wurde in vielerlei Hinsicht teuer: Da sollte eine schnelle Lösung schnelle Linderung schaffen, und deswegen konnte nicht alles bis zu seinem vollen Ende bedacht und vor allem nicht alle Ämter, Behörden, Ministerien, Städte, Kommunen, Länder und nicht zuletzt die zahllosen Lobbyverbände benachrichtigt werden. Blöd, wenn’s so gewesen ist: Jetzt läuft die Verdruss- und Verdrossenheitsmaschine auf Hochtouren.

Die würde bei einem Scheitern des „Entlastungspakets 2022“ vollends heiß laufen: Denn zu diesem Paket gehört nicht nur das Billo-Ticket, sondern unter anderem auch ein – ökologisch nicht ganz korrekter – Tankrabatt für Diesel und Benzin von 30 und 14 Cent je Liter, eine Energiepreispauschale für private Haushalte von 300 Euro, ein Corona-Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger (200 Euro) oder ein Kindergeldbonus (100 Euro). Insgesamt sind rund 29 Milliarden vorgesehen. Echter Sprengstoff!