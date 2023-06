Das Einstein in der Kurfürstenstraße – ist es ein Abschied für immer?

Blick auf das Gebäude mit heruntergelassenen Rollläden und einem Schild „Einstein“ an der Fassade.

Blick auf das Gebäude mit heruntergelassenen Rollläden und einem Schild „Einstein“ an der Fassade. Hannes P. Albert/dpa

Als die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann sich pikiert von den Berliner Kneipen abwandte – „die feuchten Keller und die alten Sofas, die Ofenrohre und die Ratten“ –, galten die Paris-Bar in der Kantstraße und das Café Einstein in der Kurfürstenstraße als die einzigen veritablen Treffpunkte der West-Berliner Bohème. Etwas Dünkel war wohl schon damals im Spiel, wenn Künstler und Schriftsteller auf ihresgleichen trafen. Im Einstein aber herrschte eine bis zur Gleichgültigkeit reichende Egalität, die allein schon durch die schiere Größe des Lokals ermöglicht wurde. Es fand sich meistens ein Platz, ganz ohne Reservierung. Und fast ohne voyeuristische Aufgeregtheit. Das Aufkommen an West-Berliner Prominenz war überschaubar und kam weitgehend ohne Bussi-Faktor aus.

Ein Stück Nichtberlin in Berlin

Das erste Mal war ich Anfang der 1980er-Jahre dort, als Student irritierte mich die mondäne Schlampigkeit, mit der man so tat, als ginge es darum, eine untergegangene Kaffeehauskultur nachzuspielen. Aber bald liebte ich den lässigen Charme, die Wiener Melange und den Einspänner. Das Einstein war ein Stück Nichtberlin in Berlin, auf das sich alle verständigen konnten. Man ging nicht zum Essen und Trinken dorthin, vielmehr war es ein Ort gesellschaftlicher Relevanz, an dem man genau darauf mit ironischer Distanz zu blicken vermochte.

Der damals junge Literaturkritiker Hubert Winkels stellte hier seinen Essayband „Einschnitte“ vor, in dem es unter anderem um Rainald Goetz und dessen blutigen Auftritt in Klagenfurt ging. Die Coolness – Winkels trug wallendes Haar und einen luftigen Mantelumhang – wirkte wie ein fein komponierter Kontrast zum abgeklärten Fin-de-Siècle-Gebaren der meist männlichen Kellner. Letztlich war das Einstein einer der wenigen Treffpunkte in Berlin, die sich dem üblichen Geschmacksbingo entzogen.

Zuletzt müffelte es ein wenig. Die Nachricht, dass eine größere Renovierung anstehe, nahm man mit wohlwollender Genugtuung zur Kenntnis. Seit Dezember ist das Einstein geschlossen. Ein paar Monate zuvor habe ich mich dort von einem guten Freund verabschiedet, nicht ahnend, dass ich ihn nie wiedersehen würde.

Anfang der Woche hat das Einstein einen Insolvenzantrag gestellt, der Betreiber Philipp Hasse-Pratje hofft auf einen Investor für den baldigen Weiterbetrieb. Ein gewöhnlicher Vorgang für die im Umbruch befindliche Berliner Gastronomie. Wen ein Hauch von Sentimentalität ereilt, der scheint schon von viel zu lange um die Häuser zu ziehen.