Der Corona-Forscher, meine Blutgruppe und die deutschen Kampfpanzer

Als ich dem Corona-Forscher am Gartenzaun begegnete, rollte das Virus schon auf mich zu. Ich ahnte es nur noch nicht. Der Corona-Forscher hatte seine Frau nach Brandenburg gebracht, wo sie in unserem Nachbarbungalow an ihrer Promotion arbeiten wollte. Ich kannte ihn aus den Medien, hatte selbst mal ein Telefoninterview geführt, damals, als man kaum das Haus verließ, und wenn, dann nur mit Maske. Begegnet waren wir uns noch nie.

Ich fragte ihn, wie die Lage sei. Etwas Besseres fiel mir nicht ein. Ich war nicht mehr auf dem Laufenden. Ich wusste, dass man in der U-Bahn noch Maske tragen musste und im Flugzeug nicht mehr. Aber die meisten Corona-Nachrichten ignorierte ich. Ich hatte das Gefühl, es gehe sowieso immer nur um die anderen.

Ich gehörte zu denjenigen, die es zweieinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie noch nie hatten, das Virus. Tausendmal getestet, tausendmal negativ. Auch wenn mein Hals kratzte und mein Kopf wehtat. Irgendwann hatte ich beschlossen, dass ich es nicht mehr bekommen würde, nie mehr. So etwas gibt es, hatte ich gelesen. Es soll irgendwie mit den Genen oder der Blutgruppe zu tun haben. Wer Blutgruppe 0 hat, steckt sich bei Menschen mit anderen Blutgruppen schwerer an.

Ich überlegte kurz, ob ich den Corona-Forscher nach der Blutgruppentheorie fragen sollte, entschied mich aber dagegen, weil mein Mann, der neben mir stand, sich gerne über mein angelesenes Halbwissen lustig macht.

Der Forscher sagte, dass die Lage gut sei, das Schlimmste überstanden. Das hörte ich in den nächsten Tagen öfter. Von der WHO, aber auch von Joe Biden. Die Pandemie ist vorbei, erklärte der US-Präsident. Da lag mein Mann bereits mit Corona im Bett und sagte, so schlecht sei es ihm lange nicht mehr gegangen. Mein Mann hat Blutgruppe 0, wie ich.

Dreimal geimpft und eine Stimme wie Tom Waits

Ich ging ihm aus dem Weg, so gut das möglich ist, wenn man zusammen in einer Wohnung lebt. Fünf Tage später ging es dann bei mir los: Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber. Meine Schnelltests waren negativ, wie immer. Ich bat die Frau im Testzentrum, trotzdem einen PCR-Test zu machen. Sicherheitshalber.

24 Stunden später hatte ich es Schwarz auf Weiß: Ich war nicht immun. Die Pandemie war nicht vorbei. Und dass man als Geimpfter einen leichten Verlauf hat, bezweifele ich inzwischen auch stark. Ich bin dreimal geimpft, musste aber in den letzten Tagen so viele Schmerztabletten nehmen wie zuletzt nach meinem Kaiserschnitt, ich habe eine Stimme wie Tom Waits, und der Kamillentee schmeckt immer noch wie Hühnersuppe.

Kampfpanzer sind die neuen Inzidenzen

Wenn ich anderen davon berichte, ist es, als rede ich gegen eine Wand. Das Thema ist durch. Wie gerade noch bei mir. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was über steigende Fallzahlen in den Nachrichten oder Talkshows gehört habe. Kampfpanzer sind die neuen Inzidenzen. Strack-Zimmermann ist der neue Lauterbach.

Ich liege in meinem Bett und fühle mich, als wäre ich zu spät zur Party gekommen. Als sei ich eine Verschwörungstheoretikerin, eine Querdenkerin, die dem US-Präsidenten und der WHO nicht glaubt. Mein Mann ist der Einzige, der mich ernstnimmt, vor allem jetzt, da es ihm wieder gutgeht. Er hat Angst, er könnte sich bei mir anstecken. Mit dem Virus, das ich von ihm bekommen habe!

„So ein Quatsch“, sagte ich. „Du bist doch jetzt immun.“

Er lächelt und erinnert mich daran, dass ich gerade noch felsenfest behauptet hatte, selbst immun zu sein. Wegen der Blutgruppe.