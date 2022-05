Der Tag der Befreiung! Als Kind der DDR bin ich aufgewachsen mit Bildern vom Sieg der Sowjetarmee 1945 über Nazideutschland. Dazu gehörte der Rotarmist mit dem geretteten Kind auf dem Arm, wie er heute noch riesenhaft im Treptower Ehrenmal steht. Viele Geschichten aus jener Zeit berührten mich, und ich fuhr auch manches Mal am 8. Mai nach Treptow, um des Kriegsendes zu gedenken. Aber in diesem Jahr nicht – vielleicht auch nicht in den nächsten.

Um Missverständnissen vorzubeugen. Natürlich brachte die Sowjetarmee die Befreiung. Das Ende der Hitler-Clique kam schließlich erst mit der opferreichen Eroberung Berlins. Viele der allerersten Entscheidungen nach dem Krieg – etwa des Stadtkommandanten Bersarin – waren Schritte hin zu einem neuen Leben. Ohne sie gäbe es auch unsere Zeitung nicht.

Doch unter Putin hat sich der Tag der Befreiung gewandelt. Er hat nichts mehr mit dem Geist zu tun, für den er einst stand. Zumindest für mich und sicher auch für andere.

Früher gab es auch andere Töne

Gewiss, das Erinnern an den „Großen Vaterländischen Krieg“ war auch früher schon pathetisch. Die Siegesfeiern in Moskau am 9. Mai wurden für die sowjetische Propaganda genutzt. Aber hinter allem spürte man auch immer etwas anderes. So zeigten sowjetische Filme und Bücher recht drastisch, wie grausam und barbarisch der Krieg war. Der Film „Im Morgengrauen ist es noch still“ handelte zum Beispiel von einer Gruppe Soldatinnen – jungen, lebensfrohen Frauen, von denen eine nach der anderen umkommt. Ein sehr menschlicher Antikriegsfilm voller tiefer Tragik.

Heute sind solche Töne verschwunden. In Putins Russland herrscht das Heroische und Kriegerische, das Bild makelloser, unbesiegbarer Helden. Wer sich kritisch mit der Geschichte befasst, wird als Verräter und Agent des Auslands verfolgt. Erst jüngst hat man in Moskau die Organisation Memorial verboten, die sich mit den Folgen des Stalinismus auseinandersetzte.

Diese Auseinandersetzung wäre sehr wichtig für das heutige Russland. Denn der Stalinismus ist mitverantwortlich für den gigantisch hohen Preis, den die Völker der Sowjetunion für ihren Sieg 1945 zahlen mussten. Schon in Stalins Winterkrieg gegen Finnland 1939/40 waren mehr als 126.000 Soldaten der Roten Armee gestorben. Ein Desaster. Wer sich mit diesem Krieg befasst, sieht, dass er in manchem verblüffend dem heutigen Krieg in der Ukraine ähnelt.

Sieg unter schlimmen Bedingungen

Dass man 1941 gegen den Überfall der Wehrmacht kaum gerüstet war, hing auch damit zusammen, dass zuvor die eigene Armeeführung unter Marschall Tuchatschewski gesäubert und großenteils ermordet worden war. Insgesamt 45 Prozent des Offizierkorps waren betroffen. In der ersten Phase des Krieges opferte eine unfähige Führung ganze Divisionen in frontalen, sinnlosen Sturmangriffen, etwa an der Krimfront.

Von dieser tragischen Seite des Krieges habe ich erst nach dem Ende der DDR gehört. Meine Achtung vor den Leistungen der Menschen in der Sowjetunion wurde dadurch nicht verringert, eher noch höher. Mir ist bewusst geworden, unter welch schlimmen Bedingungen sie sich gegen den Vernichtungsfeldzug wehren mussten, den Deutschland gegen sie führte. Es tut mir weh, auch deshalb, weil mein eigener Großvater als Wehrmachtssoldat auf der Krim war.

„Insgesamt wurde die Rote Armee im Verlauf des Krieges mindestens zweimal völlig vernichtet und erneuert“, schreibt die britische Autorin Catherine Merridale. Hinter jedem der etwa 25 Millionen sowjetischen Toten des Krieges – Soldaten und Zivilbevölkerung – verbirgt sich ein Schicksal. Im Mittelpunkt des Gedenkens sollten immer diese Menschen und ihre Leiden stehen – mit der Erkenntnis, dass jeder Krieg ein Unglück ist und dass man ihn unbedingt vermeiden muss.

Wuchtige Denkmäler haben ausgedient

Leider geschieht zurzeit das Gegenteil. Der Tag des Sieges wird in einem Land begangen, dessen Führer offen mit Atomschlägen drohen – mit der Vernichtung der ganzen Menschheit. Sie vertreten großrussische Fantasien und Verschwörungstheorien. Sie verbieten andere Meinungen, verfolgen Kritiker. Sie behaupten, von einer nazistisch durchseuchten Welt umgeben zu sein, und diskreditieren damit die einstige Befreiung vor den echten Nazis. Mit solchen Leuten gibt es nichts zu feiern. Auch eine missbrauchte Symbolik mit wuchtigen Denkmälern und Militärparaden hat hier ausgedient.

Was bleibt, ist die stille Erinnerung an jene Menschen, die jenen Sieg vor 77 Jahren unter unsäglichen Opfern erkämpften. Dies waren bei weitem nicht nur „die Russen“, sondern auch Kasachen, Kirgisen, Turkmenen, Armenier – viele Volksgruppen. Allein die Ukraine hatte mindestens acht Millionen Kriegsopfer zu beklagen. Auch das soll heute betont werden.