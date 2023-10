Die Ausrufung eines globalen Gesundheitsnotstands beseitigt keine Weltkrisen

Die Meinungen auf der Welt gehen weit auseinander. Während einige angesichts mancher Erfahrungen in der Corona-Pandemie davor warnen, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und „der Staat“ künftig noch mehr Eingriffsrechte bekommen, verlangen andere genau das: mehr Durchgriff. Die WHO müsse sofort einen globalen Gesundheitsnotstand ausrufen, fordert eine Autorengruppe in einem Leitartikel, der parallel in mehr als 200 Fachzeitschriften erschienen ist.



„Es ist an der Zeit, die Klima- und Naturkrise als einen unteilbaren globalen Gesundheitsnotstand zu behandeln“, schreiben die Autoren der UK Health Alliance on Climate Change. Die WHO sollte den Notstand auf der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 offiziell ausrufen.

Aufgezählt werden Bedrohungen wie: steigende Temperaturen, extreme Wetterereignisse, Luftverschmutzung, der Verlust biologischer Vielfalt und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten durch das immer dichtere Zusammenleben der Menschen und die veränderte Landnutzung, die Tieren ihren natürlichen Lebensraum raubt. Darin steckt gewiss großes Potenzial, die Gesundheit vieler Menschen auf der Erde zu bedrohen. Doch ist die Forderung nach einem Notstand angemessen?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die gesundheitlichen Bedrohungen sind durchaus ernst

Zunächst zum Hintergrund: Die UK Health Alliance ist ein Zusammenschluss einer Reihe von Gesundheitsinstitutionen Großbritanniens. Zu ihren Gründern im Jahre 2016 zählten wichtige medizinische Fachjournale wie The Lancet und das British Medical Journal (BMJ), dazu Institute und Verbände wie etwa die British Medical Association (BMA). Sie haben sich gezielt die Aufgabe gestellt, das Gesundheitswesen auf mögliche Bedrohungen vorzubereiten.



Diese Bedrohungen sind durchaus ernst, wie man nahezu täglich lesen und hören kann. Erst im Mai 2023 beschrieb ein internationales Forscherteam, dass die „menschliche Klima-Nische“ immer enger werde. Hohe Temperaturen, das Versiegen von Wasserquellen und anderes könnten unzählige Menschen aus ihren bisherigen Regionen vertreiben, weil dort kaum noch Leben möglich sei. Die Lebensräume verengen sich.

Daraus erwächst unter anderem die Gefahr, dass mehr Krankheitserreger überspringen und möglicherweise Epidemien auslösen. Aktuell beobachten Gesundheitsbehörden zum Beispiel besorgt, dass sich das Vogelgrippevirus H5N1 sehr schnell verbreitet und nicht nur Vögel befällt, sondern vereinzelt auch Säugetiere wie Füchse, Bären oder Robben. Für Menschen besteht bisher kaum Gefahr. Aber das Virus steht unter strenger Beobachtung. Wie wichtig so etwas ist, haben Ereignisse der vergangenen Jahre rund um Ebola, Affenpocken, West-Nil-Infektionen und anderes gezeigt.

Diese Ereignisse zeigten aber zugleich, dass eine Sache dabei besonders wichtig ist: Keine Panik verbreiten! Dass die Nach-Corona-Auseinandersetzung in Deutschland so stark von Emotionen geprägt ist, liegt nicht zuletzt daran, dass während der Corona-Pandemie ein politisch-medialer Panikzustand herrschte, der mit oft völlig irrationalen Lockdown-Maßnahmen, mit Angriffen auf Grundrechte, mit der Aushebelung demokratischer Prozesse und der Diskreditierung von Kritikern einherging.

Im Notstand regiert man nicht unbedingt mit Vernunft und Augenmaß

Dem Staat und den Behörden Notstandsinstrumente in die Hand zu geben, bedeutet nicht automatisch die Herrschaft von Vernunft und Augenmaß. Vor allem steht die Frage, ob einem solch komplexen Geschehen wie den Weltveränderungen durch Klimawandel und Artenkrisen überhaupt durch das Ausrufen eines globalen Gesundheitsnotstands zu begegnen ist. Seit 2009 wurde diese „Gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite (Public health emergency of international concern)“ durch die WHO siebenmal erklärt. Und immer ging es um konkrete Seuchen, 2020 etwa um Corona, 2022 um die Affenpocken.

Ja, es ist frustrierend, dass Klimagipfel oder UN-Biodiversitätskonferenzen nicht zu durchgreifenden Ergebnissen führen. Aber welche „sofortigen internationalen Maßnahmen“ seitens der WHO stellt man sich denn vor, die all diese Verhandlungen ersetzen könnten? Soll die WHO dann auch den einzelnen Staaten vorschreiben können, wie sie ihre Industrien, die Energieversorgung und die Landwirtschaft umstellen sollen, wie sie mit Migration und den vielfältigsten Konflikten umzugehen haben?

Die Weltprobleme lassen sich nicht allein auf der Gesundheitsebene lösen

Manche Leute scheinen eine Art bevorstehender WHO-Diktatur ohnehin schon zu vermuten. Anlass dafür ist der sogenannte Pandemie-Vertrag, der gerade ausgehandelt wird und die internationale Gemeinschaft besser auf künftige Pandemien und deren gemeinsame Bekämpfung vorbereiten soll. Bestimmte Kreise vermuten hier die Anbahnung einer weltweiten Einschränkung von Grundrechten und Menschenrechten, einer Aushebelung des Selbstbestimmungsrechts der Länder, eines direkten Hineinregierens.

Doch auch wenn man so etwas nicht befürchtet, ist Kritik angebracht. Man kann die Weltprobleme nicht allein auf der Gesundheitsebene lösen – auch wenn im Pandemie-Vertragskonzept „Eine Gesundheit“ das Wohlergehen von Menschen, Tieren und des ganzen Planeten miteinander verbunden werden soll. Vor allem ist es wichtig, Menschen zu überzeugen und auf den verschiedensten Ebenen kreativ zu handeln. Alles auf der Welt hängt miteinander zusammen. Genauso komplex muss man auch damit umgehen. Wenn man die Welt dagegen in einem gesundheitlichen Daueralarm hält, erzeugt man eher Aversion und Widerstand.