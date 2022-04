Das Argument hält sich hartnäckig: Beschäftigte, die mit vulnerablen Patienten arbeiten, hätten eine Verpflichtung, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. So hat es auch der Bundestag festgelegt und im März die einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen. Diese steht nun wieder auf dem Prüfstand – zu Recht.

Am Mittwoch wiesen im Bundestag Vertreter der Krankenhausverbände in einer Anhörung darauf hin, dass sie einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht nur deshalb zuvor zugestimmt hätten, weil diese zwingend hätte nach sich ziehen müssen, dass auch der Rest der Bevölkerung, zumindest die Älteren, sich verpflichtend impfen lassen müsste. Sowohl die allgemeine als auch die altersbezogene Impflicht sind aber Anfang April im Bundestag krachend gescheitert. Nun ist es den Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich noch weniger zu erklären, warum sie sogar ihren Job quittieren sollen, wenn sie sich persönlich gegen eine Impfung entscheiden.

Ein befürchteter Pflexit sei bisher ausgeblieben, hieß es im Bundestag – doch amtliche Zahlen gibt es dazu nicht, so wie es insgesamt in der Pandemie Deutschland nach wie vor an verlässlichen Zahlen mangelt, und auch an einer Evaluierung der Maßnahmen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat Gesundheitsämter befragt und sieht die höchste Anzahl an bundesweit insgesamt fast 50.000 Verstößen gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht aktuell in Berlin mit 6500 Verstößen. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste verweist auf den eklatanten Personalnotstand, der schon vor Corona galt und sich nun durch jeden weiteren Ausfall verschärfe.

Und damit kommen wir zurück zum Anfang: Noch schlechter als sich als eventuell ungeimpfter Patient bei eventuell ungeimpftem Personal mit Covid-19 anzustecken, ist es, im Krankenhaus oder beim Arzt oder im Heim gar nicht mehr versorgt zu werden, weil Personal fehlt. Ganz einfach.