Als der Deutsche Bundestag im Oktober 2020 das Deutsche Historische Museum (DHM) mit den Planungen für ein Dokumentationszentrum zur Erforschung der deutschen Besatzungsherrschaft 1939–1945 beauftragte, wurde es als weiteres erinnerungspolitisches Projekt angesehen, eine Ergänzung zu den Gedenkstätten an authentischen Orten. Oder nicht doch mehr? Auffällig war jedenfalls eine Akzentverschiebung. Das Hauptaugenmerk sollte nunmehr auf weitgehend vernachlässigte Tätererfahrungen gerichtet werden. Neben der Erforschung von Holocaust und Krieg jedenfalls schien die Gewaltpolitik in den besetzten Ländern und Gebieten deutlich unterbelichtet.

Vieles hat sich seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 verändert. Die Dringlichkeit eines solchen Zentrums sei evident, bestätigte denn auch DHM-Chef Raphael Gross. Am Dienstagabend gaben er und einige Fachhistoriker den Abgeordneten des Deutschen Bundestags im Rahmen einer Gesprächsrunde Gelegenheit, sich über den Entwicklungsstand zu informieren. Man habe sich schnell darauf verständigen können, das Thema nicht in nationalen Einzelerzählungen darzustellen, sondern nach thematischen Schwerpunkten zu gliedern. Und so wird die Arbeit des Dokumentationszentrums künftig Aspekte wie Zwangsarbeit, Hunger, Kulturzerstörung und Widerstand hervorgehoben behandeln.

Die Zusammenarbeit mit dem Feind unter Okkupationsbedingungen

Gegen den Einwand, dass im bisherigen Entwurf das Thema Kollaboration unterschlagen worden sei, führte die Historikerin Tatjana Tönsmeyer von der Universität Wuppertal aus, dass Kollaboration von Beginn an ein politischer Kampfbegriff gewesen sei. Tatsächlich werde man sich mit den unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit mit dem Feind unter Okkupationsbedingungen zu beschäftigen haben, auch über das Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus, da Kooperation mit dem Feind auf sehr verschiedene Weise zwischen sozialer Ächtung und Todesstrafe sanktioniert worden sei. Eine Kernaufgabe des Projektes sei, so Raphael Gross, die Schaffung eines Bewusstseins für das, was an Wissen fehlt oder vernachlässigt wurde.

Tatjana Tönsmeyer unterstrich dabei die Relevanz des Dokumentationszentrums insbesondere auch für die aktuelle Wahrnehmung. Ihr sei zuletzt häufig das Argument begegnet, dass der Kriegs beendet werden müsse, um das unsinnige Töten zu stoppen. Aus historischer Sicht aber gilt, dass die Zahl der Opfer infolge von Besatzung, beispielsweise durch Hungerpolitik, weit größer sei als durch unmittelbare Kriegshandlungen. Der Ortsname Butscha gilt seither als Fanal.

Für den Neubau an einem noch zu bestimmenden Ort sind zunächst 120 Millionen Euro vorgesehen.