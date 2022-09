„Du sollst hören“: Wie ein besonderer Film über Gehörlose entstand

Anne Zander (34) ist taub. Doch man merkt ihr das kaum an. Seit frühester Kindheit hat sie Lautsprache geübt und ihre Aussprache so verfeinert, dass man ihr die Gehörlosigkeit nicht anhört. Dennoch ist sie nicht glücklich in der Welt der Hörenden.

Anne Zander (34) ist taub. Doch man merkt ihr das kaum an. Seit frühester Kindheit hat sie Lautsprache geübt und ihre Aussprache so verfeinert, dass man ihr die Gehörlosigkeit nicht anhört. Dennoch ist sie nicht glücklich in der Welt der Hörenden. ZDF/Conrad Bauer

Die zweijährige Mila ist gehörlos. Bei einer Untersuchung wird festgestellt, dass sie mit einem Implantat hören könnte. Doch ihre Eltern sind dagegen. Eine Richterin muss entscheiden. Liegt Kindeswohlgefährdung vor, wenn einem Mädchen die Möglichkeit verwehrt wird, hören zu lernen? Oder lohnt sich der Blick hinter die Kulissen: Was ist mit der Sorge der Eltern, dass hier ein Kind ohne Not zu einem Dauerpatienten gemacht werden könnte?

Das deutsche Fernsehfilmdrama „Du sollst hören“, inszeniert von Petra Katharina Wagner, mit Claudia Michelsen, Benjamin Piwko sowie Anne Zander in den Hauptrollen, setzt sich mit dem Thema Gehörlosigkeit aus verschiedenen Blickwinkeln auseinander.

Petra Katharina Wagner hat als studierte Soziologin und Philosophin seit den Neunzigerjahren bereits eine gute Reihe an Filmen inszeniert, unter anderem das Fernsehdrama „Herbstkind“ aus dem Jahr 2012, das sich mit postnataler Depression auseinandersetzt. Neben ihrer Arbeit als Regisseurin arbeitet sie als Autorin von Drehbüchern und Kurzgeschichten. Sie ist eine der Geschäftsführer:innen der Berliner Produktionsfirma Moonfilm GmbH.

Berliner Zeitung: Wie sind Sie zu dem Projekt „Du sollst hören“ gekommen?

Petra K. Wagner: Die Produzentin Simone Höller, die meine Arbeit bereits kannte, hat mich gemeinsam mit der Redakteurin Petra Tilger vom ZDF gefragt, ob mich das Thema interessiert. Und dem war so! Sogar brennend. Ich kannte den Fall über einen Spiegel-Artikel, an den ich mich sehr gut erinnern konnte, weil das Thema Selbstbestimmung in Bezug auf ein gehörloses Elternpaar mit Kind für mich sehr spannend war. Ich fand auch die Vorstellung, mit Gehörlosen zu arbeiten und intensiv in dieses Thema einzudringen, eine tolle Herausforderung. Somit wollte ich auch von Anfang an, dass alle Rollen, die im Buch gehörlos sind, auch mit gehörlosen Schauspieler:innen besetzt werden.

Können Sie etwas mehr zum angesprochenen Spiegel-Artikel erzählen?

Gehörlose Eltern, die eine kleine Tochter hatten, wurden vom Krankenhaus verklagt, weil sie das Implantieren eines Hörgeräts abgelehnt hatten. Das Gericht hat den Eltern recht gegeben, und das war für die Gehörlosen-Community in puncto Selbstbestimmung ein absoluter Meilenstein. Das Urteil bezog sich darauf, dass Gehörlose auch eine anerkannte Sprache haben – die Gebärdensprache. In Deutschland gilt diese zwar erst seit 2002 als vollwertig, aber man kann sie eben auch lernen oder an der Universität studieren.

Wie kam es denn zur Entscheidung, dass es gehörlose Schauspieler:innen sein sollten, die die Rollen verkörpern?

Einer meiner größten Wünsche bei meinen Filmen ist es, authentisch zu sein: in der Figurenführung, in der Geschichte und den Konflikten und natürlich auch bei der Wahl der Schauspieler:innen. Das war also von Anfang an gegeben. Außerdem hoffe ich, dass ich sehr sensibel für Diversität und all die Themen bin, die unsere Welt und damit auch die Filmbranche gerade umtreiben. Gerade auch, wenn es darum geht, dass es aus den verschiedenen Communitys einen Wunsch nach Repräsentation gibt. Ich glaube, wir befinden uns in einer Übergangszeit, und ich würde mir wünschen, dass irgendwann jeder alles machen darf. Aber das ist noch nicht so und ich verstehe, dass man sich im Moment genau anschauen muss, wer was macht und wer was repräsentiert.

Hatten Sie bei der Suche nach Darsteller:innen Casting-Directors an Ihrer Seite?

Ja! Der Casting-Prozess hat mich sehr neugierig gemacht, weil das ja die erste Hürde ist, die man in der Entstehung eines Films nimmt. Wir haben zusammen mit Phillis Dayanir von Dayanir & Hellwig Casting zusammengearbeitet und waren sehr verwundert, wie viele gehörlose Schauspieler:innen es doch gibt. Es stand allerdings von Anfang an vonseiten der Produktion fest, dass Benjamin Piwko die Hauptrolle spielt, da er eine große Popularität durch seine Teilnahme bei „Let’s Dance“ gewonnen hatte. Außerdem hatte er bereits einige TV-Produktionen gedreht und brachte somit die nötige Erfahrung mit.

Filmszene: Conny Ebert (Anne Zander) mit Richterin Jolanda Helbig (Claudia Michelsen) ZDF

Zunächst hatten wir eine Art Sammelcasting für die weibliche Hauptrolle und ihre Schwester. Für die Rolle der Schwester suchten wir eine Schauspielerin, die sehr fit in Gebärdensprache ist. Auf diesem Weg haben wir Laura Lippmann gefunden, deren große Schwester gehörlos ist. Das war ebenfalls eine Punktladung. Das ganze Casting war aufregend: Wir hatten den gesamten Zeitraum über zwei Übersetzer:innen dabei. Und für mich als Regisseurin war es auch spannend, über Bande zu kommunizieren und meine Inszenierung dementsprechend anzupassen. Wenn man mit Schauspieler:innen mit Einschränkungen arbeitet, muss man bestimmte Dinge beachten.

Was wären im Nachgang Ihre Tipps?

Man braucht einen Kommunikationswillen und muss eine gewisse Hemmschwelle überwinden. Es ist schon eine andere Art der Kommunikation, wenn ich einem gehörlosen Schauspielenden Regieanweisungen gebe und er oder sie auf die Dolmetscher:in guckt und nicht auf mich. Daran musste ich mich gewöhnen, es hat aber nach kürzester Zeit ganz wunderbar funktioniert, und dann war die Chemie zwischen mir und meinen Schauspieler:innen gegeben.

Beim Drehen hatten wir auch einen Deaf-Supervisor, der als eine Art Bindeglied zwischen mir und den Schauspieler:innen fungierte. Er hat darauf geachtet, dass mit dem gehörlos geprägten kulturellen Hintergrund des Films richtig umgegangen wird und dass die Sätze stimmen. Am Ende der Dreharbeiten hat das ganze Team davon profitiert, dass man mit einer anderen Sprache konfrontiert war.

Wenn der Film ausgestrahlt wird, wie steht es um die Barrierefreiheit?

Der Film wird am 19. September 2022 im ZDF ausgestrahlt und hatte seine Premiere auf dem Filmfest Ludwigshafen. Zusammen mit 1000 Menschen haben meine Schauspieler:innen, ein Teil des Teams und ich den Film sehen können. Wir haben für die Dialoge der tauben Schauspieler:innen miteinander mit Untertiteln im Bild gearbeitet. Das heißt: Wir haben jeweils den Text recht nah an die Schauspielenden gesetzt, der/die gerade spricht. Für die Vorführung in Ludwigshafen gab es eine Kopie mit durchgehenden Untertiteln, die nach Rücksprache mit der Community auf dem unteren Bildrand war.

Können Sie den Skeptikern, die oft als Argument nutzen, dass das Arbeiten mit beeinträchtigten Schauspieler:innen kostspielig wäre, den Wind aus den Segeln nehmen?

In unserem Fall hatte die Produktion definitiv Mehrkosten, weil es das erste Projekt dieser Art und Größe war. Die Dolmetscher:innen, der Deaf-Supervisor am Set, die Untertitel in der Postproduktion. Das ist schon etwas mehr als bei anderen Produktionen.

Von links: Mila Ebert (Deila Pfeffer), Simon Ebert (Benjamin Piwko), Mats Ebert (Leif-Eric Werk), Conny Ebert (Anne Zander), Jolanda Helbig (Claudia Michelsen) ZDF

Trotzdem sollte es andere Produzent:innen nicht davor abschrecken, solche Projekte anzugehen. Der Mehrwert ist für alle enorm und ich hoffe sehr, dass durch unseren Film angeregt, auch viele weitere entstehen, die für solche Themen offen sind und sensibilisieren. Ich selber freue mich sehr darauf, wenn ich in meinen zukünftigen Projekten wieder einmal mit einer oder einem dieser wunderbaren tauben Schauspieler:innen zusammenarbeiten kann.

Was war Ihr schönstes Erlebnis während der Dreharbeiten?

Eines meiner schönsten Erlebnisse war gewiss, dass wir alle gelernt haben die Geburtstage unserer Teammitglieder in Gebärdensprache zu singen!

