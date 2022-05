Für den vor einem Jahr gestorbenen Künstler Dani Karavan bedeute die Einladung zur Documenta 6 im Jahre 1977 den künstlerischen Durchbruch – vor allem auch in seiner israelischen Heimat. Obwohl in der Knesset, dem israelischen Parlament, bereits eine Wand gestaltet und den Nationalpreis seines Landes erhalten hatte, sei er, so Karavan in einem späten Interview, in der israelischen Kunstwelt nicht akzeptiert gewesen. Das änderte sich nach seiner Beteiligung an der Documenta, zehn Jahre später war er dann noch einmal in Kassel, auf der achten Ausgabe der Weltkunstschau im Nordhessischen.

An der bisher letzten Documenta, Nummer 14, die neben Kassel auch in Athen ausgetragen wurde, hat auch Roee Rosen teilgenommen, der in vielen seiner Werke Weltpolitik, also auch aktuelle israelische Politik, mit mythischen Bezügen zur europäischen und jüdischen Geschichte verknüpft. Er schaffe ein „künstlerisches Universum, das die normativen Implikationen von Identitäten und Identifikationen durch Fiktionalisierung, Ironie und Revision verräterisch unterläuft“, hieß es 2017 in einer kuratorischen Anmerkung zur Ausstellung. Kunst also als Spiel mit Identität, Herkunft und ideologischen Manifestationen. Manchmal gelten politische Botschaften als verpönt, meist aber werden sie von der Kritik begierig als dringliche Verortung im Zeitgenössischen aufgenommen.

Eine existenzbedrohende Situation für die Documenta

Eine Selbstverständlichkeit, dass daran im Rahmen der seit 1955 bestehenden Documenta auch israelische Künstler beteiligt waren. Ist es da nicht widersinnig und in einem emphatischen Sinne kunstfeindlich, wenn, wie gerade geschehen, Herkunfts- und Proporzfragen zum Nachweis der künstlerischen und politischen Integrität herangezogen werden? Nicht erst seit ein paar Tagen, seit der Zentralrat der Juden in Deutschland seine Kritik an der Abwesenheit israelischer Künstlerinnen und Künstler auf der im Juni startenden Documenta 15 erneuert hat, sieht sich die Kasselaner Kunstschau mit Vorwürfen konfrontiert, die für diese inzwischen existenzbedrohende Ausmaße angenommen haben.

Die Gefahren liegen für Kassel nicht allein darin, dass das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa ihre Auswahl an weitere Gruppen delegiert und so den Kontakt zu internationalen Politaktivisten ausdrücklich gesucht hat. Der vermeintliche Antisemitismus, der den Documenta-Machern nun immer nachdrücklicher als programmatisches Ziel unterstellt wird, ist zumindest ein Kollateralschaden, den man achselzuckend in Kauf genommen hat.

Für eine Documenta, die es auch nach der 15. Ausgabe geben soll, ist dieses Vorgehen fahrlässig. Der anfängliche Verdacht, dass die Gründung der weltweit angesehenen Schau keineswegs allein aus dem Bedürfnis nach einem Aufbruch zu künstlerischer Freiheit hervorgegangen ist, sondern personell, aber auch ästhetisch tief in die NS-Ideologie verstrickt war, ist seit kurzer Zeit historische Gewissheit. So konnte 2021 eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum (DHM) den Nachweis erbringen, dass Werner Haftmann, der die ersten drei Ausgaben der Documenta neben Arnold Bode geleitet hat, die Einladung jüdischer Künstler systematisch unterlief, ohne dass dies von der Öffentlichkeit überhaupt bemerkt worden wäre. Jetzt erst weiß man, dass Haftmann nicht nur der SA angehörte, sondern 1944 in Italien auch an der Folterung von Partisanen beteiligt war. Ein Feingeist als Täter, der seinen Antisemitismus auch in seinen einflussreichen kulturpolitischen Aktivitäten und Schriften zur Geltung verhalf.

Wie verhält sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth?

Die neuerlichen Antisemitismusvorwürfe gegen die Documenta haben vordergründig nichts mit der ganz neu zu bewertenden Entstehungsgeschichte der ehrwürdigen Kulturinstitution zu tun. Die – vorsichtig ausgedrückt – flapsigen Versuche der Organisatoren, die Vorwürfe abzuwehren, deuten jedoch auf eine arglose Verkennung der Lage hin. Die Inanspruchnahme der Freiheit der Kunst, für die Widersprüche und Zumutungen immanent sind, entlastet nicht von einem sensiblen Umgang mit historischer Verantwortung.

An Feingefühl für die politische und geschichtliche Situation scheint es jedoch nicht nur den Gastkuratoren zu mangeln, sondern auch den politisch Verantwortlichen, einschließlich der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die sich in der zum Kulturkampf anschwellenden Affäre auf plakative Bekenntnisse beschränkt hat. „We need to talk!“ – wir müssen reden, lautete der Titel einer im Vorfeld der Documenta gereizt abgesagten Veranstaltungsreihe. Damit allein ist es nun wohl nicht mehr getan.