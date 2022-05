Heute muss ich Ihnen zwei Dinge erzählen: mein Nachklapp zum ESC und eine kurze Geschichte der Energiewende. Ich bin gut in Klammerbildung: Auf die Frage meiner Frau, wer denn wohl gewinne und wer den letzten Platz belege, konnte ich präzise das Hauptfeld einkreisen: Ukraine wird siegen und wir belegen traditionell den letzten Platz. Das breite Feld dazwischen konnte sich einsortieren. Einfach eins und eins zusammengezählt, etwas panaschiert und kumuliert – und der Keks war gegessen.

Beide Klammern wurden politisch platziert. Bei der Ukraine gibt das jeder zu, bei uns sagt keiner offen, dass uns niemand leiden kann. Aber einmal im Jahr gibt es dann eins auf die Zwölf und die „douze points“ bekommen wir nie. Wir bekamen satte sechs Punkte von den Zuschauern bei einer glatten Null der Jury.

core Waldemar Grudzien setzt sich als Expert Director der CORE SE mit Sicherheitstechnologien und einhergehenden Regulationen auseinander .

Selbst wenn Russland und Weißrussland hätten teilnehmen dürfen, wären wir aufgrund der gegenseitigen Punktehilfe vieler Staaten letzter geblieben. Niemand mag uns, alle sind neidisch. Auf was genau eigentlich? „Was tun?“, frei nach Lenin. Immer wieder anrennen oder mal Abstinenz walten lassen? Ich würde fünf Jahre aussetzen und den Prozess der Songauswahl gehörig vom Kopf auf die Füße stellen. So weit, so schräg.

Es geht aber noch schräger: Seit Juni letzten Jahres besitzen wir eine Photovoltaikanlage. Übers Jahr gesehen sind wir beim Strom autark, dank einer Batterie auch viele Nächte im Jahr. Wir kannten bereits den Papierkram von einer früheren Anlage, sodass uns nichts mehr überrascht.

Das Bonmot, unser Land hätte bei der Energiewende kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem, trifft leider vollkommen zu. Denn obwohl der PV-Anlagenbauer die Anlage bereits letzten August bei Stromnetz Berlin angemeldet hatte, erhielten wir erst im Februar dieses Jahres einen neuen Stromzähler. Ende Januar kam die Anmeldung vom Marktdatenstammregister (MaStR). Seit knapp einem Jahr fehlt die kaufmännische Anbindung durch Stromnetz Berlin.

Liegt es an der deutschen Bürokratie, der fehlenden Digitalisierung?

Woran liegt das? An der deutschen Bürokratie? Der fehlenden Digitalisierung? Gar dem Datenschutz? Dazu mein Bonmot-Eigengewächs: Der Datenschutz ist gewahrt, denn ohne Datenverarbeitung ist die DSGVO gar nicht gültig. Ich denke, es liegt an den zu vielen Köchen: wir als Anlageneigentümer, Anlagenbauer, Elektriker, Stromnetz Berlin und das MaStR.

Dazu noch das Finanzamt, das wissen will, wann wir endlich unsere Stromerträge versteuern. Das MaStR ist eine zentrale Datenbank aller PV-Anlagen Deutschlands. Das scheint aber nicht mal den „politischen Datenschutz“ zu interessieren. Dabei stellt diese Datenbank in den falschen Händen ein formidables Sicherheitsrisiko dar und wird deshalb in einer eigenen Kolumne thematisiert.

Was können wir aus diesen zwei Kurzgeschichten lernen, werte Leserinnen und werte Leser? Wir denken, dass alle zu uns aufblicken. Wir können singen! Wir können Energiewende! Wir sind Vorbild, weil wir Deutschland sind. Tempi passati. Wie im Datenschutz reicht es nicht, sich auf einem einmal entwickelten Konzept auszuruhen.

Denn wenn man Prozesse nicht umsetzt und weiterentwickelt, gibt es schnell null Punkte von der Jury und auch keine von den Menschen mitgetragene Energiewende. Eine Zeitenwende auch bei der Energiewende ist unabdingbar. Unser kleines Beispiel ist leider die Regel.