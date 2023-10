Frankreich zürnt gegen Schließung von Goethe-Instituten

Es ist schon eine besondere Pointe, dass sich die Proteste gegen Einsparungen beim Goethe-Institut ausgerechnet an Institutsschließungen in Frankreich entzünden. Um Kosten umzuschichten, hat die Leitung des Goethe-Instituts vor knapp zwei Wochen verkündet, Institute in Bordeaux, Lille und Strasbourg zu schließen. Widerspruch kommt inzwischen von höchster Warte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat verlauten lassen, das Thema auf die Tagesordnung der deutsch-französischen Regierungskonsultationen zu setzen. Die Oppositionspolitiker Armin Laschet, Andreas Jung und Volker Ullrich von der CDU haben Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende aufgefordert, die Schließungen zurückzunehmen.

Blinde Streichungen oder tragfähiges Konzept?

Plötzlich empört? Über die französische Erregung hinaus ist beinahe unbemerkt geblieben, dass weltweit insgesamt neun Institute und ein Verbindungsbüro zum Jahresende geschlossen werden sollen, darunter drei Einrichtungen in Italien (Genua, Triest und Turin) und das überaus noble Haus in Washington D.C. An Letzterem ließe sich trefflich erklären, dass es bei den Schließungen nicht nur um eine geostrategische Neuausrichtung des Netzwerks mit 158 Instituten in 98 Ländern geht, wie es jetzt beschwichtigend heißt. Washington ist ein sehr kostspieliger Standort; was dort eingespart werden kann, setzt Programm-Mittel für andere Standorte frei.

Das jedenfalls ist das Ziel von Goethe-Präsidentin Carola Lentz und ihrem Generalsekretär Johannes Ebert, die nun gezwungen sind, die Streichungen als sorgsam ausgearbeitetes Konzept zu erläutern. Es geht darum, so wird Ebert nicht müde zu betonen, neue Spielräume zu erschließen, Strukturkosten zu reduzieren und dabei Themen wie Fachkräfteeinwanderung, Klimawandel und Digitalisierung im Blick zu haben. So sollen neue Institute und Büros an Standorten eingerichtet werden, die stark vom Klimawandel betroffen sind – etwa im Südpazifik –, um dort unterstützend zu wirken und zu lernen. Die Goethe-Führung will denn auch nichts vom gravierenden Schaden wissen, den insbesondere Frankreich zu erleiden habe. Johannes Ebert verweist auf ein weiterhin starkes Engagement im Nachbarland mit verbleibenden Instituten in Paris, Nancy und Lyon sowie einem weiteren in Toulouse und einer Außenstelle in Marseille.

Die Finanzierungsnöte sind für den Großtanker der auswärtigen Kulturpolitik nicht vom Himmel gefallen. Bereits vor zwei Jahren hatte Goethe-Präsidentin Carola Lentz im Interview mit der Berliner Zeitung auf die bevorstehenden Engpässe verwiesen, was jedoch kaum auf Widerhall stieß. Anstelle von 250 Millionen Euro im Jahr 2021 waren für 2022 zunächst nur noch 233 Millionen geplant – ohne die zweckgebundenen Mittel aus dem Ergänzungshaushalt Ukraine in Höhe von 11,7 Millionen Euro. Tatsächlich betrug das Jahresbudget 2023 dann 239 Millionen. Der Regierungsentwurf für 2024 sieht eine weitere Reduktion um circa 3,3 Prozent vor, also ca. 24 Millionen Euro. Ehrlicherweise gehört zu der nun aufflackernden Diskussion, dass in den Wochen vor der Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag seitens der kulturpolitisch Interessierten weit gravierendere Einschnitte befürchtet worden waren.

Im Gegensatz zum Kahlschlag, den das Goethe-Institut in der Amtszeit von Außenminister Joschka Fischer in der Zeit von 1988 bis 2005 zu verkraften hatte, soll nun versucht werden, auf behutsame Verschlankung zu setzen – weniger Kosten im Bereich repräsentativer Liegenschaften zugunsten flexibler Strukturen. Natürlich geht es auch um Personalabbau; insgesamt, so heißt es, seien 130 Stellen betroffen. Steigende Energiekosten, Inflation und stark gesunkene Einnahmen in der Zeit der Corona-Pandemie haben ebenfalls zur Schlagseite bei der Finanzierung geführt.

Mehr Fingerspitzengefühl bitte!

Bei der Aufregung, die nun aus Frankreich herüberschwappt, ist es selbst den protestierenden Unionspolitikern keine Randnotiz wert, dass Angela Merkel in ihrer Amtszeit zusammen mit Emmanuel Macron im sogenannten Aachener Vertrag die Gründung einer ganzen Reihe von deutsch-französischen Kulturinstituten beschlossen hat, darunter in Palermo, Ramallah und Atlanta; demnächst werden weitere Einrichtungen in Glasgow, dem irakischen Erbil, dem argentinischen Cordoba und dem kirgisischen Bischkek eröffnet.

Anstatt sich weiter über eine Ampel-Regierung zu erzürnen oder zu belustigen, weil diese beinahe zwangsläufig an den Versuchen zur Haushaltskonsolidierung zum Scheitern verurteilt ist, wäre es nun geboten, endlich gut informiert, aufmerksam und offen über die Relevanz und Dringlichkeit von auswärtiger Kulturpolitik in einer zunehmend illiberal werdenden Welt zu diskutieren. Diese ist seit jeher mit hohen Kosten verbunden, und ihr Ertrag wird oft erst dann sichtbar, wenn es an den Standorten politisch brenzlig zu werden droht. Das Fingerspitzengefühl, das Institutsleiter insbesondere dann aufbringen müssen, wenn an den jeweiligen Standorten gewaltsame Konflikte auflodern, wäre gerade auch dann nötig, wenn es um die Notwendigkeit und Ausstattung der Einrichtungen geht.