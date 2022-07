Berlin - War das, was da am Wochenende an der Humboldt-Universität (HU) Berlin passierte, ein Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit? Ja, das war es! Zumindest wenn man von den Idealen ausgeht, die dieser Universität einst mitgegeben wurden. Wilhelm von Humboldt, der Gründer der Uni von 1810, hat in seinen Schriften sinngemäß gesagt, dass Universitäten Freiräume des wissenschaftlichen Austauschs sein sollten – frei von Zweckbindung, wirtschaftlichen und politischen Zwängen.

Was ist passiert? Die junge Biologin Marie-Luise Vollbrecht sollte im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften einen Vortrag halten zum Thema „Geschlecht ist nicht (Ge)schlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt“. Eine Gruppe studentischer Aktivisten drohte Proteste dagegen an, weil die Uni „queer- und trans*feindlichen Ideologien“ keine Bühne bieten dürfe. Die HU befürchtete Eskalationen und entschied sich, den Vortrag abzusagen. Der Publikumsverkehr bei der Langen Nacht spielte dabei eine Rolle.

Die einen sprechen nun von einem typischen Fall von „Cancel Culture“, dem Einknicken der Uni vor einem Druck von außen. Andere verweisen darauf, dass die Biologin selbst Aktivistin sei und andere Wissenschaftler als „pseudowissenschaftliche Ideologen“ diskreditiere. Deshalb sei eine Absage des Vortrags gerechtfertigt.

Aktivistische Gruppen dürfen keine wissenschaftliche Zensur ausüben

Hier soll es gar nicht um die Inhalte der Auseinandersetzung gehen, sondern um die Art und Weise des Umgangs damit. Dieser ist erschreckend. Denn er stellt den einzigen Sinn und Zweck der Universität infrage: sich mit allen Fragen ausschließlich mit wissenschaftlichen Methoden zu befassen.

Zwar wissen wir, dass von Humboldts einstigen Idealen nicht viel Wirklichkeit geworden ist. Die Universität war niemals ein vor allen äußeren Zwängen geschützter Raum – weder wirtschaftlich noch politisch. Grundsätzlich ist es auch gut, dass sich heute gesellschaftliche Debatten in der Uni widerspiegeln, dass auch Proteste ab und zu Nachdenken provozieren.

Gerade die Humboldt-Uni muss sich ja mit einem sehr widersprüchlichen Erbe auseinandersetzen: mit einer Vergangenheit, in der alles „Fremde“ und „Andersartige“ aus der Uni vertrieben wurde und sich Wissenschaftler selbst an Verbrechen beteiligten, siehe der „Generalplan Ost“ der Nazis, um mal ein extremes Beispiel zu nennen. Universität ist nicht per se frei und gut. Hier muss immer wieder auch kritischer Wind hineinfegen.

Aber aktivistische Gruppen – welcher Richtung auch immer – dürfen nicht darüber entscheiden, was in der Wissenschaft gesagt werden darf oder nicht. Gerade die Erfahrungen mit den Diktaturen zeigen, dass die Uni Formen finden muss, ganz offen mit den verschiedensten Ansätzen, Theorien, Meinungen umzugehen. Und zwar indem sie bewusst Räume für wissenschaftliche Kontroversen schafft.

Auch veraltete oder dumme Thesen sind von Wissenschaftsfreiheit gedeckt

Es war falsch, dass die Humboldt-Uni vor der Ankündigung einer studentischen Demonstration einknickte. Das Grundgesetz schützt alle, die „mit wissenschaftlicher Methodik zu Erkenntnissen gelangen“ wollen, solange sie auf dem Boden der Verfassung bleiben. Da spielt es keine Rolle, wem ihre Thesen gerade passen und wem nicht. Und ob veraltete, irrtümliche oder gar dumme Thesen einen Raum bekommen.

Allerdings hat auch die Uni selbst eine Verantwortung. Schaut man sich den abgesagten, aber auf YouTube zumindest virtuell nachgeholten Vortrag der Biologin Vollbrecht über die Zweigeschlechtlichkeit in der Biologie an (er steigt mit den Seeanemonen ein), dann sieht man, dass er wahrscheinlich überhaupt nicht der Aufregung wert ist. Zugleich fragt man sich, warum er sozusagen auf den besten Platz der Langen Nacht der Wissenschaften gelegt worden war: um 17 Uhr im Senatssaal, und auch noch unter das Motto „Perspektiven ändern“.

Auseinandersetzung muss auf wissenschaftlicher Ebene stattfinden

Dass sich dies gezielt an bestimmte Gruppen richtete, ist zu vermuten, zumal Vollbrecht bereits medial bekannt war. Dass man dann aber kein Konzept hat, wenn diese Gruppen reagieren, ist, gelinde gesagt, ungeschickt. Hier hat sich die Uni ein Eigentor geschossen. Denn wer eine Debatte fördern will, der muss sie auch organisieren, sprich: Raum für eine Kontroverse schaffen.

Erst nach der ganzen Aufregung hat die Uni entschieden, am 14. Juli eine Diskussionsrunde zum Thema „Geschlecht und Gender“ abzuhalten. Aber wieder nicht auf rein wissenschaftlicher Ebene. Sondern mit „verschiedenen Akteuren“ und auch mit Politikern. Das gibt dem Ganzen erneut eine bestimmte Schlagseite. Sind die Fronten wirklich so verhärtet, dass man nicht mal einige Wissenschaftler ihre Grundthesen austauschen lassen kann? Die müssten sich doch finden lassen.