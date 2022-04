Die Welt war eine andere geworden am Morgen des 24. Februar. Wie vor zwei Jahren, als zu Beginn der Pandemie der Lockdown von einem Tag zu anderem die Straßen leerfegte, wankte mit den ersten Raketeneinschlägen in Kiew der Boden unter den Füßen. Ängste, die schon lange aus der DNA der Deutschen gewichen schienen, griffen im Takt der Push-Nachrichten aus der Ukraine um sich. Die Hamsterkäufe bewiesen es. Es war Krieg in Europa. Was also tun?

Als ich einige Tage nach dem 24. Februar mit einem Zug aus dem Krisengebiet kommend den Berliner Hauptbahnhof erreichte, gewann den Eindruck, die Berliner warteten sehnsüchtig darauf, herzlich begrüßen, umarmen und beschenken zu können. Sie standen dichtgedrängt in der Bahnhofshalle, hielten ihre Schilder mit Angeboten für Übernachtungen in den eigenen vier Wänden in die Höhe. Zu helfen schien in den ersten Tagen des Krieges ein ebenso großes Bedürfnis zu sein, wie Hilfe zu empfangen.

Hygieneartikel gingen am Hauptbahnhof aus

Ein ganz anderes Bild ergab sich wenige Wochen später. Freiwillige der Berliner Ukraine-Hilfe klagten über Probleme, an der Sammelstelle am Grazer Platz ihren Laster mit Hilfsgütern für die Menschen in Kiew zu füllen. Immer weniger Menschen brachten benötigte Güter zu den Helfern. Der Schwund hat nun auch die Freiwilligen am Hauptbahnhof erreicht. Nach den Osterfeiertagen gingen Babynahrung und Hygieneartikel aus, weil niemand sie gespendet hat.

Der Rückgang der Spenden für die geflüchteten Ukrainer und die Menschen, die immer noch im Land sind, ist nicht so ungewöhnlich, wie er angesichts des Tsunamis der Hilfsbereitschaft in den ersten Kriegstagen erscheinen mag. Katastrophenhelfer kennen das Phänomen zu genüge. Die Hilfsbereitschaft folgt der Gefühlslage und die ist in Krisenzeiten noch komplizierter als sonst.

Der Krieg stand vor der Haustür

Viele empfanden am 24. Februar und an den Tagen danach Ohnmacht. Nicht nur in den Nachbarstaaten der Ukraine, auch in Deutschland war von einem Tag auf den anderen die Angst da, dass der Krieg vor der Haustür nicht Halt macht. Und nur der Kreml hatte die Entscheidung in der Hand. Psychologen wissen, dass sich Ohnmacht Ventile suchen muss. Demonstrationen wie am Brandenburger Tor, Spenden und ehrenamtliche Hilfe gaben das Gefühl, etwas zu tun. Die Kriegsangst ist wohl auch gerade in der einst zerstörten und geteilten deutschen Hauptstadt nicht so gründlich aus der DNA gewichen wie anderswo. Eine Identifikation mit den Ukrainern lag nahe.

Katastrophen haben in der Wahrnehmung eine Halbwertszeit. Sie werden rasch verdrängt von anderen Ereignissen. Die mediale Aufmerksamkeit schert sich nicht darum, ob nach einer Naturkatastrophe alle wieder ein Dach über den Kopf haben oder ein Krieg nicht enden will. Die Helfer in Syrien oder in Jemen können das leidvoll bestätigen. Doch der Krieg in der Ukraine ist heute so omnipräsent wie Ende Februar. Die schrumpfende Hilfsbereitschaft für die Ukrainer kann also nicht darauf zurückgeführt werden, dass der Krieg vergessen wird.

Viele sind matt geworden

Etwas anderes geschieht mit der Psyche in einer Krise, die jeden betrifft. Die Pandemie hat es gezeigt. Die Angst vor dem Virus wurde im Frühjahr 2020 nahtlos abgelöst von der Vorfreude auf einen möglichst restriktionsarmen Sommer. Die Menschen wissen, dass der russische Angriffskrieg, ihre Versorgung, ihre Jobs und ihren Wohlstand gefährdet. Die Angst vor einem Weltkrieg ist geringer geworden, aber sie ist noch da. Leben im Dauertakt der Krise kann aber nur, wer sich Auszeiten nimmt. Nichts wissen zu wollen, ist zeitweise eine gesunde Reaktion.

Jedes Öffnen des Kleiderschranks auf der Suche nach Babykleidung für die ankommenden Kinder aus der Ukraine ist eine Erinnerung an die unerträgliche Situation. Die Menschen sind – durchaus verständlich – matt geworden. Sie wissen außerdem, dass die Not nicht bald ein Ende nehmen wird, das uns stolz sein lässt auf unsere Anstrengungen. Sie wird bleiben.

Die Helfer bündeln Kräfte

Dem harten Kern der Freiwilligen, die sich derzeit bis an den Rand des Burn-outs verausgaben, wird nichts anderes übrig bleiben, als die Spendenbereitschaft zu institutionalisieren. Es ist für viele Menschen leichter, einen kleinen Betrag auf Dauer zu spenden, als selbst immer wieder aktiv zu werden. Die Graswurzel-Organisationen in der Ukraine-Hilfe sind dabei, Kräfte zu bündeln und sich zu professionalisieren. Das ist richtig, und wo erfahrenere Akteure helfen können, sollten sie das tun.

Die großen Player in der humanitären Hilfe wissen, wie Kampagnen zum Erfolg werden. Die Bereitschaft zur Hilfe für die Geflüchteten und die Ukraine ist nach einem heftigen Aufschäumen nicht einfach verpufft. Das Bedürfnis nach Abstand ändert nichts an der Betroffenheit. Die Berliner haben am Hauptbahnhof ihr Herz gezeigt. Wer Zeuge war, zweifelt nicht. Es ist am rechten Fleck.