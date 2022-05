Zu meinen frühen und nachhaltigsten Leseerlebnissen zählt eine von Jack Londons Südseegeschichten. Darin rettet der Polynesier Otoo dem schiffbrüchigen Erzähler das Leben, indem er sich einem Hai zum alsbaldigen Verbrauch anbietet: „Beide Hände waren an den Gelenken abgebissen, und aus den Stümpfen spritzte das Blut.“ Die Szene macht was mit einem Achtjährigen. Sie begab sich, angeblich, zwischen den Salomon-Inseln. Von dort kann auch ich eine Story anbieten. Unvollendet, aber dafür nicht erfunden. Optisch weniger abenteuerlich, aber durchaus mit Blutpotenzial.

Die Salomonen sind ein völkerrechtlich selbstständiger Pazifik-Archipel. Das Land ist bettelarm. Seine Regierung wurde soeben durch das 5300 Kilometer entfernte China mit Kleingeld von einem „Sicherheitsabkommen“ überzeugt. Nachdem das kommende Imperium halb Afrika gekauft hat, jagt es in Ozeanien nach Schnäppchen. Vermutet wird, dass Peking die Inseln künftig auch als Marinebasis nutzen darf.

Wenn Australien plötzlich von seinem Hinterhof spricht

Wo soll da jetzt die Spannung herkommen? Schließlich lernt doch derzeit jedes Kind, dass ein souveräner Staat über seine Bündnisse frei entscheiden können muss. Für die demokratische Wertegemeinschaft ist das selbstverständlich. Zuwiderhandlungen sind, so erklärte Angela Merkel einmal in anderem Zusammenhang, „altes Denken in Einflusssphären“ beziehungsweise, mit den Worten von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im selben anderen Zusammenhang: „Wir wollen nicht zu einer Welt zurückkehren, in der die Staaten durch die Einflusssphären der Großmächte begrenzt sind.“

Berliner Zeitung/Hans Richard Ed "Berliner Zeitung"-Kolumnist André Mielke

Jetzt wendet sich die Handlung im Kokospalmenmilieu. Es wird aufregend, auch in Australien. Das liegt satte 1500 Kilometer südlich, doch der dortige Regierungschef sieht mit besagtem Pakt eine „rote Linie“ überschritten. Seine Innenministerin sekundiert, die Salomonen seien „unser Hinterhof“. Aus nur 5000 Kilometern Distanz meldet das Weiße Haus „bedeutende Bedenken“ an. Die USA würden „entsprechend reagieren“. Der Salomonen-Premier fürchtet eine Invasion.

Wer heute in deutschen Talkshows auf Geopolitik und das Spiel am globalen Schachbrett verweist, wird behandelt, als glaube er an Echsenmenschen. Statt hehrer Werte wollte SPD-Legende Klaus von Dohnanyi neulich bei Sandra Maischberger nationale Interessen besprechen. Die Moderatorin guckte ihn an, als wäre er in der Geriatrie und sie seine Gesprächstherapeutin. Klar, es motiviert ungemein, die Welt nur in Gut und Böse aufzuteilen. Der Fortexistenz der Menschheit wäre es indes dienlich, auch außermoralische Konfliktlinien zu berücksichtigen. Hinzu kommt: Ich bin nur mittelschlau, habe aber keine Lust, mich noch unter meinem Niveau verschaukeln zu lassen.

Das Finale meiner Südseegeschichte ist in Arbeit. Unwahrscheinlich ist, dass es zu einer Schlacht kommt wie im Zweiten Weltkrieg um die Hauptinsel Guadalcanal. Ich rechne mit einer salomonischen Lösung: Die Mächte des Lichts führen die abgedrifteten Eilande mit mehr Geld in den Strom der Tugend zurück. Sollte die Regierung dort weiterhin bocken, könnte es jedoch geschehen, dass vor ihrem Sitz ganz spontan demonstriert wird. Oder dass Separatisten zu mehr Mitteln und Einfluss gelangen. An Waffen gar. Es könnte Unruhen geben, einen Putsch, was weiß ich. Wer einen Tauchurlaub in der Gegend plant, sollte an die Reiserücktrittsversicherung denken.