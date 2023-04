Spaltung lebt vom Mitmachen

Die „gesellschaftliche Spaltung“ lässt sich nicht überwinden, solange wir nicht genau wissen, was wir mit dem Ausdruck „Spaltung“ eigentlich meinen. Das Konzept hat eine irreführende Mehrdeutigkeit. Klären wir sie auf, wird es leichter, nach einer langen Reihe konfliktreicher Großdiskussionen auf Verständigungskurs zu gehen.



Beginnen wir mit einem unpolitischen Beispiel: Mit dem Wort „Bewertung“ können wir uns auf ein bereits erreichtes Ergebnis beziehen („Das Auto ist noch 5000 Euro wert“). Wir können aber mit „Bewertung“ auch die Arbeit eines Sachverständigen meinen, die zu diesem Ergebnis führt. Der Begriff erfasst Resultat und Herstellungsprozess.

„Spaltung“ gehört derselben Wortfamilie an. Wie „Bewertung“ bezeichnet auch „Spaltung“ sowohl ein Ergebnis als auch den Prozess seiner Erzeugung. Mit „Spaltung“ kann ein bereits erreichter Zustand gemeint sein oder das spalterische Handeln, das diesen Zustand herbeiführt. Diese trockene Unterscheidung ist für die Diskussion um die Frage, wie wir „gesellschaftliche Spaltung überwinden“ können, von entscheidender Bedeutung.

Aktuell werden beide Verständnisse des Begriffs ungeordnet nebeneinander angewandt. Aussagen wie „Die Partei ist in Frage XYZ tief gespalten“ oder „Die Gesellschaft ist gespalten“ scheinen sich eindeutig auf das Ergebnis zu beziehen: Auf eine Partei beziehungsweise Gesellschaft, die in Teile auseinandergebrochen ist.



Andererseits hören wir dieselben Personen auch ebenso geläufig sagen: „Die Frage XYZ spaltet die Partei“ oder „Die Spaltung der Gesellschaft nimmt zu“; diese beiden Aussagen behandeln Spaltung als einen unabgeschlossenen Vorgang.

Die gesellschaftliche Spaltung zu heilen beginnt damit, sie bewusst nicht als einen schon eingetretenen Zustand, sondern als einen Prozess zu begreifen, der sein schlimmes Endergebnis noch nicht erreicht hat. Sich für dieses Verständnis zu entscheiden hat mehrere Vorteile.



Zunächst ist es einfach korrekt: Wäre die Spaltung, also die Desintegration der Gesellschaft in Fraktionen, schon vollzogen, so würden wir Bundesbürger schon nicht mehr in ein und demselben Staat unter denselben Gesetzen zusammenleben oder aber uns in einem Bürgerkrieg miteinander befinden. Das ist aber nicht der Fall.

Weiterhin fokussiert uns das Verständnis von Spaltung als Prozess auf die entscheidenden Akteure ihrer Überwindung: uns selbst. Ist Spaltung ein Prozess, und nehmen wir diesen Vorgang im Alltag wie in Umfragen bei uns wahr, dann muss irgendjemand bei uns gerade spalterisch handeln. Wer könnte das sein? Vor allem: Müssen das immer die anderen sein?



Die Liste potenzieller Spalter ist lang: Privatleute im Familien- und Freundeskreis, Medienschaffende auf der Jagd nach Aufmerksamkeit, Politiker im Wahlkampf, Non-Government-Organizations (NGOs) mit gesellschaftspolitischer Agenda, durch Parteien, Gewerkschaften oder Unternehmen finanzierte Stiftungen … oder alle zusammen.

Spaltung lebt vom Mitmachen. Vielleicht kündet das peinliche Schweigen, das im Moment so laut ist in Deutschland und anderswo, von dieser Verlegenheit: zu wissen, dass, aber noch nicht zu verstehen, wie man selbst in den Prozess der gesellschaftlichen Spaltung verwickelt ist, den wir besorgt erleben. Die philosophisch entscheidenden Fragen kann ich hier nur aufwerfen; für den Versuch ihrer Klärung werde ich ein ganzes Buch brauchen: Worin besteht spalterisches Handeln? Und wie können wir es beenden?



Michael Andrick ist promovierter Philosoph und seit 2006 in der Wirtschaft tätig. Sein letztes Buch „Erfolgsleere“ ist zugleich Gegenwartsdiagnose der Industriegesellschaft und Heranführung ans Philosophieren.