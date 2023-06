Prigoschins Aufstand und die Musik der Gewalt

Haben böse Menschen Lieder? Was (nicht) aus den Kopfhörern der Wagner-Söldner in Rostow erklang. Eine Abschweifung.

Angehörige der Söldnergruppe Wagner auf einem Panzer auf einer Straße in Rostow am Don

Angehörige der Söldnergruppe Wagner auf einem Panzer auf einer Straße in Rostow am Don AP

Laut, aggressiv, ätzend, rücksichtslos, berserkerhaft, radikal, wütend – so lauteten zum Wochenende einige der Attribute in den Nachrufen auf den im Alter von 82 Jahren gestorbenen Saxofonisten Peter Brötzmann. Das waren nicht gerade schmeichelnde Adjektive, und doch schienen sie den bullig wirkenden Menschen Brötzmann überaus liebevoll zu charakterisieren.

Die Musik, die er machte, ist irgendwann mit dem Verb „brötzen“ bezeichnet worden, das oft wie ein maschinenhaft-stotterndes Lärmen daherkam, jegliche Formgebung abwehrend, um doch irgendwie zu klanglicher Gestalt zu gerinnen. Vielleicht ist das das falsche Wort. Brötzmann war ja kein Vertreter einer musikalischen Molekularküche, die auf Essenz drängt. Bei ihm ging es ums Abreißen, Aufbäumen, Umstürzen. Durch Dauer, Dynamik und Bewegung aber führte er die Töne, die er seinem Instrument, dem Basssaxofon entriss, schließlich doch einem ästhetischen Verständnis zu.

Wie das sein kann und welchen Eindruck so etwas auf Hörer macht, hat der Schriftsteller Friedrich Christian Delius in seinem kurzen, 2019 erschienenen Erzählband „Die Zukunft der Schönheit“ beschrieben. Er handelt vom Besuch eines Konzertes des Free-Jazzers Albert Ayler Mitte der 60er-Jahre in New York. Auf Ayler wurde in fast allen Nachrufen auf Peter Brötzmann verwiesen, den jener noch einmal radikalisiert habe.

Die Destruktion der Musik und die Kriege der Zeit

Für Delius war bereits die Tonerzeugung Aylers erschütternd genug. Widerwillig wohnt er dem Konzert bei. Und um ihm überhaupt etwas abzugewinnen, hielt er sich an die Beobachtung des Publikums, das bereits mit der Musik vertraut zu sein schien. Delius meint, den zeitgenössischen Besuchern anzusehen, dass sie auf die eine oder andere Weise mit den Kriegen der Zeit, Korea und Vietnam, befasst gewesen seien. Und ganz allmählich wird die abweisende Härte des zunächst unerträglichen Sounds zu einer lehrreichen Klangerfahrung, die die Destruktionskräfte auf die Spitze zu treiben scheint, um so eine andere soziale Wirklichkeit hörbar zu machen. Dissonanz als Erweckungserlebnis.

Die Lektüre der Nachrufe auf Peter Brötzmann wurde am Sonnabend jäh unterbrochen durch die Nachrichten über Prigoschins Marsch auf Moskau, der selbst wiederum abrupt abbrach. Keine Ahnung, welche Musik zur Fortbewegung moderner Warlord-Formationen erklingt. Erst amüsierte der infantil anmutende Gedanke; und dann erschrak ich vor dem Verdacht, es könne Rammstein sein.