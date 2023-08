Nachdem der parteilose Kandidat Silvio Witt im Frühjahr 2015 überraschend in das Amt des Oberbürgermeisters von Neubrandenburg gewählt worden war, verkündete der Nordkurier die Nachricht mit der Stichzeile: „Kein Aprilscherz“. Und der damals 36-jährige Witt, der seinen Wahlkampf unter dem Motto „Jung und frisch für Neubrandenburg“ geführt hatte, sagte zu seinem Dienstbeginn am 1. April: „Das Datum nehme ich mit Humor“.

Plötzlich eine Hakenkreuzfahne

Inzwischen dürfte ihm das Lachen so manches Mal vergangen sein. Die mit über 60.000 Einwohnern drittgrößte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern hat viele der landesüblichen Strukturprobleme zu bewältigen. Erscheinungsformen und Taten rechtsradikaler Gesinnung gehören dazu. So wurde in der Nacht zum Sonnabend von Unbekannten eine vor dem Hauptbahnhof wehende Regenbogenfahne gegen eine Hakenkreuzfahne ausgetauscht. Seither ermittelt der Staatsschutz gegen den Verdacht der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Symbole.

Politikern bleibt in solchen Situationen oft nur die Artikulation der Missbilligung und des Entsetzens. Der gelernte Bankkaufmann Silvio Witt, der bald nach seiner Ausbildung in die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit wechselte und auch als Comedian auftrat, beließ es nicht bei einer förmlichen Distanzierung. In einem offenen Brief wandte er sich an seine lieben „Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburger“. Ausführlich berichtete er zunächst davon, was das Symbol der Regenbogenfahne ihm ganz persönlich bedeute. Er sei als 15-Jähriger erstmals damit konfrontiert worden, in der Hochphase der Aids-Pandemie. Für ihn sei die Fahne ein inklusives Symbol, das für Toleranz, Offenheit und Vielfalt stehe.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Kein überflüssiges Wort

Silvio Witt dürfte sich darüber im Klaren sein, dass diese Begriffe von jenen verhöhnt werden, die das Hissen der NS-Fahne für einen subversiven Scherz halten. Ganz ausdrücklich wendet sich der Oberbürgermeister deshalb an jene, die den Vorgang nun zu verharmlosen suchen: „Vor 84 Jahren kamen die ersten Kriegsgefangenen in Neubrandenburg an. Sie wurden vom Bahnhof ins Lager Fünfeichen getrieben. (…) 6.500 überlebten es nicht. Unsere Stadt hat in der Zeit des Nationalsozialismus Schuld auf sich geladen.“

Kein Wort in dem offenen Brief des Oberbürgermeisters ist zu viel. Silvio Witt beschreibt, wie das Gift der Schmähungen, Drohungen und Beleidigungen die Demokratie zersetzt. Auf unprätentiöse, seinem Amt angemessene Weise zeigt er aber auch, wie diese geschützt werden kann. Das Junge ist politischer Reife gewichen, die Frische ist geblieben.