Am 8. Mai kam es in der ARD-Talkshow „Anne Will“ zu einem Schlagabtausch zwischen dem Soziologen Harald Welzer und dem ukrainischen Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, der einen medialen Shitstorm nach sich zog. Welzer war eingeladen worden, weil er zusammen mit Schriftstellern und Intellektuellen in der Zeitschrift Emma Bundeskanzler Olaf Scholz in einem offenen Brief aufgefordert hatte, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Auch in der Sendung warnte er vor einer Eskalation der Gewalt und einem langen Abnutzungskrieg durch die Lieferung schwerer Waffen. Andrij Melnyk nannte Welzers Ansatz „moralisch verwahrlost“. Welzer verwies auch auf die Kriegserfahrungen der Deutschen, um seine Haltung zur Lieferung schwerer Waffen zu erklären. Zum Fremdschämen, peinlich, unfassbar arrogant – so klangen die erregten Wortmeldungen noch während der Sendung in den sozialen Medien in Bezug auf Welzers Äußerungen.

Wie haben Sie die vergangenen Tage erlebt, seit Ihrem Auftritt bei Anne Will?

Zum einen habe ich noch nie in meinem Leben so viele Mails bekommen. Was ich bemerkenswert finde, weil sich da unheimlich viele Leute die Mühe gemacht haben, meine Mail-Adresse herauszufinden und das Bedürfnis haben, ihre Unterstützung zum Ausdruck zu bringen. Das ist wirklich überwältigend und kommt aus allen gesellschaftlichen Schichten. Das war sehr berührend und zeigt aus meiner Sicht, dass ich nicht allein mit einer irrigen Annahme in der Welt stehe. Das andere emotionale Erleben bezieht sich auf die überraschende Bösartigkeit der etablierten Medien, die ich in einer Demokratie für gefährlich halte. Da wird wissentlich falsch zitiert und manipuliert. Wenn die Auffassungen der Hälfte der Bevölkerung medial nicht repräsentiert sind, ist Selbstreflexion der Medienlandschaft angesagt.

Wie müsste denn diese Selbstreflexion aussehen?

Demokratie ist ein wohlmeinender Streit um die bestmögliche Lösung. Da gehört Stimmungsjournalismus und Diffamierung nicht hinein, ganz abgesehen davon, dass es die Angegriffenen inzwischen auch konkret gefährden kann. Da hat die Presse eine Pflicht zur Deeskalation, auch wenn das den Klickzahlen nicht dienlich ist.

imago/teutopress Zur Person Der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer, Jahrgang 1958, ist Mitbegründer und Direktor der Stiftung Futurzwei.Stiftung Zukunftsfähigkeit, die alternative Lebensstile und Wirtschaftsformen fördert.

Publizistisch hat Welzer sich intensiv mit der Nazi-Zeit und dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt. Zusammen mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel brachte er 2011 das Buch „Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben“ heraus. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden, untersuchte er 2005 in seiner Studie „Täter“. In dem 2002 u.a. von ihm herausgegebenen Buch „Opa war kein Nazi“ beschäftigt sich Welzer mit der Zeit des Nationalsozialismus aus sozialpsychologischer Sicht, indem er das Verhalten von Menschen im Alltag sowie Formen familiärer Erinnerungstradierung untersucht. Von Täterschaft oder Verantwortung sei wenig zu hören gewesen. Verharmlosung und vorgebliches Nichtwissen tauchten dagegen sehr oft auf.

Gab es keine negativen Mails?

Doch, natürlich, so etwa 20 Prozent.

Und worauf bezog sich die Unterstützung?

Auf den Anne-Will-Auftritt und auch auf den offenen Brief. Viele schreiben, dass sie auch das Gefühl hatten, ihre Position sei medial und politisch unterrepräsentiert. Und viele bedanken sich auch, dass ich Herrn Melnyk widersprochen habe.

Haben Sie sich die Sendung noch einmal angeguckt?

Als das Medien-Inferno losging, habe ich mich gefragt, ob ich da wirklich etwas Falsches gesagt habe und mir die Sendung noch mal angesehen. Und was ich dort gesagt habe, steht in keiner Relation zu dem Kampagnenjournalismus, den das ausgelöst hat. Das finde ich schon ziemlich crazy.

Entzündet hat sich die mediale Reaktion zum einen an Ihrem Ton, den ich auch schwierig finde. Sie klingen herablassend, wenn Sie etwa Melnyk fragen, ob er Ihr Werk nicht kenne.

Herr Melnyk hat mich ja unmittelbar persönlich angegriffen, weil ich ein Argument verwendet habe, was ihm nicht gefällt. Gibt es eine größere Beleidigung, als zu sagen, jemand sei moralisch verwahrlost? Wobei ihn das Gegenüber nicht mal so weit interessiert, dass er sich auch nur den Namen merken würde. Die Stelle, an der ich gesagt habe: Lesen Sie meine Bücher, bezog sich darauf, dass er meinte, mich historisch belehren zu müssen. Da ich genau über diese Themen sehr lange und intensiv gearbeitet habe, habe ich diese Bemerkung gemacht. Ich könnte jetzt selbstkritisch sagen, okay, das kommt herablassend rüber. Kann passieren. Ich sehe sowieso immer so aus, als sei ich total herablassend. Und wenn man angegriffen wird, ist man vielleicht nicht so souverän. Den Satz hätte ich mir schenken können. Aber in der Sache habe ich nichts zurückzunehmen.

Die Kritik bezieht sich auch auf Ihr Argument der Kriegserfahrung der Deutschen: Wie könne jemand, der dem Tätervolk entstammt, dieses Argument jemandem aus dem Opfervolk entgegenhalten. Ist das nicht tatsächlich unangemessen?

Da kann ich gar nicht mit dem Kopfschütteln aufhören. Ich stehe für die genau gegenteilige Position, ich habe den nichtjüdischen Deutschen, natürlich nicht als Einziger, akribisch nachgewiesen, wie sehr sie während der Zeit des Nationalsozialismus dem System zugestimmt haben und Teil eines eskalierenden Ausgrenzungs- und Vernichtungsprozesses gewesen sind. Die Frage der Fortwirkung von Nationalsozialismus und Vernichtungskrieg in den deutschen Familienerinnerungen war eines meiner zentralen Forschungsthemen. Stichwort „Opa war kein Nazi“, 2002 erschienen. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Auswirkungen von Kriegsgewalt durch die Generationen hindurch sehr schwerwiegend sind, und zwar unabhängig davon, ob da jemand auf der Opfer- oder auf der Täterseite gestanden hat. Das sind keineswegs dieselben Auswirkungen, aber das wirkt nach. Und wenn 45 Prozent der deutschen Bevölkerung gegen die Lieferung schwerer Waffen sind, dann hat das etwas mit diesen transgenerationellen Nachwirkungen des Krieges zu tun.

Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, wirft Ihnen vor, die Deutschen damit in die Nähe der Opfer zu rücken.

Da bin ich milde. Als ich im Alter von Herrn Mendel war, habe ich auch dazu geneigt, sehr meinungsstarke Texte zu schreiben, in denen Argumente überdehnt werden.

Würden Sie nochmal in einer Talkshow auftreten?

Ja, selbstverständlich, warum denn nicht? Ich empfinde es als ein unglaubliches Privileg, in einer Gesellschaft wie dieser leben zu dürfen. Aus diesem Privileg leitet sich meines Erachtens nach ab, dass man seine Verantwortung als Bürger auch wahrnimmt und nicht Entwicklungen, die man als problematisch empfindet, so dahingehen lässt. Deshalb haben wir 2015 die Initiative Offene Gesellschaft gegründet. Oder vor zehn Jahren die Stiftung Futurzwei. Ich empfinde es als Verpflichtung, in der Demokratie Position zu beziehen, selbst wenn eine Mehrheit anderer Auffassung ist. Und da es hier nicht um nichts geht, sondern wirklich um existenzielle Fragen, ist es mir wichtiger, meine Position zur Debatte zu stellen, als still zu sein. Wenn dann das Netzt tobt, dann tobt halt das Netz.

Haben Sie den Eindruck, mit Ihrem offenen Brief das Ziel erreicht zu haben, die Debatte zu erweitern?

Wir haben sie überhaupt erst initiiert. Deshalb haben wir diesen Brief geschrieben. Es wirkte ja so, als wäre sowohl in der Politik als auch bei den Deutungszuständigen in den Medien völlig klar, dass es einen Konsens darüber gibt, dass man schwere Waffen liefern muss. Aber das stimmt ja so nicht, da ist ein großer Bevölkerungsanteil überhaupt nicht repräsentiert. Das hat Anne Will übrigens auch am Ende der Sendung gesagt. Und das war für die Unterzeichner dieses Briefs der Grund zu sagen: Zu einer funktionierenden Demokratie gehört die Kontroverse, gehört die Debatte. Gerade weil es hier um etwas Entscheidendes geht. Insofern sind wir – und da kann ich jetzt für die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sprechen – total happy. Und da kann man sich auch gerne mal bashen lassen. Das Ergebnis ist ja tatsächlich, dass eine Debatte entstanden ist. Sehr intensiv, wenn auch teilweise leider diffamierend und personalisierend, aber das fällt ja auf die Diffamierenden zurück.

Was sagen Sie zu dem offenen Widerspruch-Brief, der ein paar Tage nach Ihrem erschien?

Das ist doch klasse! Genau das wollen wir: Dass man über die Gründe spricht, für die eine oder andere Position zu sein. Das ist ja etwas völlig anderes, als eine Position zu setzen, keine Gründe dafür zu nennen und das für selbstverständlich zu halten.

Bei Anne Will fiel von Ihnen der Satz, man könne nicht in die Zukunft gucken. Aber Sie sprechen sich ja gegen die Lieferung schwerer Waffen aus, weil Sie damit eine Befürchtung verbinden. Was befürchten Sie?

Zum einen verbinde ich damit die Befürchtung, dass das zu einer Eskalation führt, die außer Kontrolle gerät. Oder in einen langen, langen Zermürbungskrieg, der immer noch mehr Material erfordert und mehr Opfer kostet, ohne dass eine zivilisierte Lösung in Sicht kommt. Und aus dem schlichten Umstand, dass wir alle nicht wissen, was in der Zukunft passiert, muss man ja eigentlich so risikofern wie möglich operieren. Wenn in einer Situation, in der alles möglich ist, etwas in einem gigantischen Umfang tödliche Konsequenzen hat, dann würde ich doch immer sagen: Dann optieren wir für die vorsichtigere Variante. Wir tun ja gar nicht mehr, als zu sagen: Jetzt, da Putin seine Ziele nicht ohne weiteres durchsetzen konnte, ist das Momentum gekommen, ihn zu Verhandlungen zu bringen. Und wir votieren neben der Logik der Gewalt für eine Stärkung der Logik der Verhandlung und des Dialoges. Ich kann mir bis heute nicht erklären, wie man eigentlich dagegen sein kann.

Ein Gegenargument lautet, verhandeln könne die Ukraine nur aus einer Position der Stärke. Würden Sie da widersprechen?

Ja, da würde ich widersprechen. Ich habe am Donnerstag mit Ahmad Mansour diskutiert, der ja den anderen offenen Brief unterschrieben hat. Und wir haben geguckt, wie weit eigentlich der Konsens geht in den scheinbar gegensätzlichen Positionen. Und dann kommt man sehr, sehr weit: Nämlich dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet werden muss. Der Dissens fängt wirklich erst da an, wo man fragt: Wie kann das geschehen? Und dann kann man anfangen, Gründe zu benennen für die eine oder die andere Position. Und plötzlich ist dieser überdonnert wirkende Konflikt total zivilisiert auszutragen und es gibt wieder Raum für Klugheit. Den müssen wir wieder in die Diskussion zurückkriegen.