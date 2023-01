Hart aber Klamroth – „Deutschland, es ist kompliziert“

Gleich zweimal hatte der ARD-Moderator Frank Plasberg zum Ende des Jahres Gelegenheit, sich von den Fernsehzuschauern zu verabschieden. In der Jahresbilanz „Das Quiz“ rührte ihn der Auftritt der Rockröhre Bonnie Tyler zu Tränen: „A Total Eclipse Of The Heart“.

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen entstehen Herzensangelegenheiten vor allem durch Kontinuität. 15. Mal hat Plasberg mit den Dauergästen Barbara Schöneberger und Günther Jauch „Das Quiz“ moderiert, über 22 Jahre kamen bei „Hart aber fair“ zusammen, in denen die immergleichen Gäste aus Politik und Medien ihre Sicht auf die Welt vom Barhocker aus erläuterten.

Ein Metallarbeiter für das Realitätsprinzip

Lässt sich solch ein Format überhaupt erneuern? Wäre es nicht besser, etwas ganz anderes zu beginnen? Das ist unfair gefragt. Louis Klamroth soll, so der erkennbare Sendeauftrag, im nur leicht veränderten Studiodesign das Gewohnte und das ganz andere bieten. Willkommen im Double-Bind der TV-Unterhaltung.

Es war nicht gerade eine Neujahrs-Empfang-Atmosphäre, in dem sich Klamroth seinem noch zu gewinnenden Publikum präsentierte. „Ein Land wird ärmer. Wer zahlt die Krisenrechnung 2023?“ lautete die Titelfrage des Neustarts, ein Weiter-so also im Krisenmodus. Das dazu bestellte Personal ist weithin bekannt. Als Scholz-Erklärbär stieg SPD-Chef Lars Klingbeil in den Ring, für die Opposition war der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn dabei. Es wird noch eine ganze Weile dauern, ehe Louis Klamroth deren Auftrittszahlen bei „Hart aber fair“ übertrifft.

Für die Härte des Realitätsprinzips ward der einnehmende Metallarbeiter Engin Kelik angeheuert, der von einem abgespeckten Weihnachtsfest in der Familie berichtete, in dem die Erwartungen der Teenager-Töchter diesmal bitter enttäuscht werden mussten.

Tatsächlich schwankte die Sendung zwischen der Schilderung von Abstiegserfahrungen und dem Stolz, die Energienot doch irgendwie bewältigt zu haben. Für einen kurzen Moment blitzte das deutsche Selbstbewusstsein eines „Wir-sind-wieder-wer“ auf. In nur 200 Tagen wurde Errichtung von LNG-Terminals für die Gasversorgung beschlossen und umgesetzt – geht doch.

Die Kehrseite hält eine Elendserzählung bereit, die weniger von triefender Armut als vom bürokratischen Dilemma handelt, die entsprechenden Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Jens Spahn bemängelte eine „nichtdigitalisierte Steuerverwaltung“, für die sein Minister Wolfgang Schäuble doch eine gefühlte Ewigkeit verantwortlich zeichnete. Deutschland tut sich schwer, alles viel zu kompliziert.

Deutschland und das Linsensuppen-Gefühl

Als politische Lösungsvorschläge der nächsten Wochen stehen Mehrwertsteuersenkungen für Hülsenfrüchte und Obst auf der Debattenliste, eine Art Erziehungsmaße zur besseren Ernährung, mit der man günstiger fährt. Ein typisch grünes Ding. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer brachte einen Energie-Soli für Besserverdienende ins Spiel. Deutschland, so könnte man angesichts der ersten „Hart-aber-fair“-Sendung nach Plasberg mutmaßen, leidet nicht an existenziellen Nöten, sondern am Unbehagen an Verteilungsfragen. Zu guter Letzt stellte Louis Klamroth die legendäre Paarfrage der Sendung, wer mit wem womöglich eine Linsensuppe essen würde. Metallarbeiter Engin Kelik lud alle zu sich ein. Solidarität, so seine Botschaft, entsteht aus dem Gemeinschaftsgefühl, das sich nicht um unten und oben schert. Und Louis Klamroth? Wirkte bis in die Gestik und Gesprächsführung hinein derart routiniert, dass man sich um das Format schon wieder Sorgen machen muss.