Der Opfer des Holocaust gedenken. Aber wie? Längst hat eine heftige Streitkultur auch dieses sensible Thema erfasst. Die Wissenschaft kann helfen.

Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas: Kerzen brennen am Vorabend des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust zwischen den Stelen. Christoph Soeder/dpa