Hurra, die Pandemie ist vorbei! Wie geht es jetzt mit Corona weiter?

Masken in der Bahn wurden in fast drei Jahren zum vertrauten Anblick. Viele tragen sie inzwischen jedoch nicht mehr. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Auf diese Worte hat man inzwischen fast drei Jahre lang gewartet. „Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei“, erklärte der Berliner Virologe Christian Drosten gerade, und es klingt wie ein nachgeschobenes Weihnachtsgeschenk. Sofort ist auch die Debatte darüber angesprungen, ob man jetzt endlich alle Corona-Maßnahmen beenden müsse.

Doch was meint Drosten genau? Wird nun niemand mehr krank? Ist Corona aus der Welt? Nein, das ist damit nicht gemeint, sondern eher: Corona hat sich jetzt unter uns eingerichtet wie andere Infektionskrankheiten auch. Etwa wie die Grippe. Und gegen Grippe gibt es ja auch keine Maßnahmen – außer saisonale Impfungen.

Als sich das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 Anfang 2020 anschickte, seinen Weg um die Welt anzutreten, hatten viele Menschen das Wort Pandemie noch nie gehört. Experten machten sich daran, den Unterschied zwischen pandemischen und endemischen Viren zu erklären. Zu Letzteren gehören zum Beispiel Coronaviren, die bereits seit Langem in unseren Breiten zu Hause sind. Die meisten Menschen haben Kontakt mit ihnen gehabt, schon als Kinder. Es gibt also eine gute Immunitätslage in der Bevölkerung.

Seit einiger Zeit hat sich die pandemische Dynamik abgeschwächt

Anders war es bei dem neuartigen Virus Sars-CoV-2. Dieses verbreitete sich von China schnell über die Welt aus, weil die Immunsysteme der Menschen es eben noch nicht kannten. Bei der Verbreitung entstanden aus genetischen Kopierfehlern unzählige Virusmutationen. Dabei setzten sich immer neue Virusvarianten durch, die fitter waren als andere, sich also noch besser verbreiteten. Forscher in Tausenden Laboren der Welt konnten live beobachten, wie wandlungsfähig ein pandemisches Virus ist.

Seit einiger Zeit schon hat sich die große pandemische Dynamik abgeschwächt. Inzwischen dominiert die besonders fitte Omikron-Variante, die zugleich weniger schwere Fälle auslöst als andere Varianten. Viele Forscher erwarten auch keinen weiteren Mutationssprung mehr. Die Mehrheit der Menschen hatte nun bereits Kontakt mit Sars-CoV-2. In Deutschland wurden mehr als 37 Millionen Corona-Infektionen registriert. Die Dunkelziffer wird etwa auf das Doppelte geschätzt. Außerdem sind drei Viertel der Bevölkerung vollständig geimpft.

Im nächsten Sommer wird es wohl keine neue Corona-Welle geben

Wie geht es nun weiter? Die Pandemie ist vorbei. Das bedeutet: Die Immunität in der Bevölkerung ist so belastbar, dass es wohl im nächsten Sommer keine Corona-Welle mehr geben wird. Das Virus wird effektiver bekämpft als vorher, weil es den Immunsystemen der meisten Menschen bekannt ist.

Während man noch vor zwei Jahren von einer „Herdenimmunität“ sprach, die erreicht werden müsse, benutzt man den Begriff heute kaum noch. Denn anders als zum Beispiel gegen Masern, Röteln, Polio oder Pocken kann man gegen Covid-19 nicht völlig immunisiert werden. Menschen können sich mehrfach anstecken und erkranken. So etwas passiert ja auch bei anderen Viren, die zum Beispiel grippale Infekte, Influenza oder Magen-Darm-Infekte auslösen.

Es ist also durchaus möglich, dass Sars-CoV-2 jährlich im Herbst und Winter eine Erkrankungswelle auslöst, zusammen mit anderen Viren. So wie es zum Beispiel in dieser Wintersaison ist, die besonders heftig verläuft, vor allem wegen der Vielzahl an Erregern. Dass endemisch nicht einfach mit „harmlos“ übersetzt werden kann, zeigt die Grippe. Die Grippewelle von 2017/2018 forderte in Deutschland schätzungsweise 25.100 Todesfälle. In anderen Jahren sind es oft nur einige hundert Fälle. Auch solche Kontraste sollte man in der Debatte bedenken.

Für einfache Maßnahmen braucht es keinen behördlichen Zwang

Gewiss, es ist wichtig, darüber zu reden, wie falsch viele Corona-Maßnahmen waren, wie viel Unrecht damit angerichtet wurde. Aber sollte man nicht zugleich auch fragen: Wie hat sich die Gesellschaft insgesamt verändert? Gibt es nicht auch Erkenntnisse, die man nutzen kann? Früher hat es zum Beispiel kaum jemanden interessiert, wie hoch die Opferzahlen einer Infektionswelle sind. Doch viele Menschen haben ihren Blick verändert und in der Corona-Zeit bewusst solidarisch gehandelt. Das sollte man nicht vergessen.

Man weiß, dass durch Krankheiten wie Corona und Grippe vor allem Schwächere oder Ältere gefährdet sind. Und so könnte man vielleicht auch bei künftigen Erkrankungswellen eine Maske tragen, um nicht in die volle S-Bahn zu schniefen und zu husten. Man könnte auch in den Wochen größter Ansteckungsgefahr weiter im Homeoffice arbeiten. All dies sind ganz einfache Dinge, für die es keinen behördlichen Zwang braucht und auch nicht geben sollte.