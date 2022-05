Worauf man sich seit der Kaiserzeit im politischen Leben Deutschlands felsenfest verlassen kann, ist der Antiamerikanismus der äußeren Linken und Rechten.

In den jüngsten Auftritten der von ihrem kurzen Kriegsschockschweigen offenbar geheilten Alice Weidel (AfD) und Sahra Wagenknecht (Die Linke) wurde er wieder einmal deutlich: „Die Amerikaner“, also die USA, und ihre Verbündeten in der Nato wollten im Verbund mit „der CIA“ die Welt beherrschen. Siehe die amerikanische Politik in Süd- und Mittelamerika, der jahrzehntelange Boykott Kubas und Irans, die Kriege gegen Saddam Husseins Irak, das Afghanistan der Taliban, das Libyen Muammar al-Gaddafis.

Nach diesen edlen Gestalten sollen angeblich nun Russland und China unterworfen werden. Obwohl die doch, so die Weidels und Wagenknechts der Republik, nichts als den Frieden wollten.

Dass diese Tirade ohne die eisenharte Kritik an der amerikanischen Politik in den USA, ohne die Rechercheergebnisse einer freien Presse und Wissenschaft und die freie Rede in den amerikanisch geprägten Demokratien undenkbar wären – was kümmert es radikal linke und radikal rechte Antiamerikaner aller Nationen? Kein noch so übler Krieg, keine Vergewaltigung und kein Völkermord oder der Diebstahl von dringend in Afrika benötigtem Getreide irritieren das Weltbild: Die USA sind schuld, die Nato ihr Erfüllungsgehilfe, Russlands Krieg gegen die demokratische Ukraine aber erklärbar durch seine Traumata und den angeblichen Drang der Nato nach Osten, Chinas Drohungen gegen Taiwan durch das koloniale Trauma.

Es gibt zwei Nachbarstaaten, die nicht unter dem russischen und sowjetischen Imperialismus litten

Haben wir abgesehen von aller historischen Bewusstlosigkeit dieser Tirade je wenigstens Verständnis für die von Russland und seinen Vorgängerstaaten – deren Erbe Vladimir Putin ausdrücklich beansprucht zu sein! – verursachten Traumata der Finnen, Karelier und Ingermanländer, Esten, Letten und Litauer, der Dänen auf Bornholm, der Polen, Belarussen, russisch- und ukrainischsprachigen Ukrainer, Deutschen, Slowaken und Tschechen, Ungarn, Rumänen, Moldauer, Georgier, Aserbaidschaner, Türken, Deutschen, Kirgisen, Uiguren, Tadschiken, Tuwiner, Mongolen, Afghanen oder Chinesen gehört? Es gibt genau zwei Nachbarstaaten des heutigen Russlands, die bisher nicht unter russischem oder sowjetischem Imperialismus leiden mussten: Norwegen – und die USA. Dennoch: Amerika ist Schuld und will Russland zerstören, und danach China.

Der tief eingefleischte Antiamerikanismus der deutschen Linken und Rechten hat sicher viele Gründe. Einer davon ist kultureller Art. In den USA wird seit mehr als 240 Jahren versucht – sicher unvollkommen, aber eben doch – genau denen zur Macht zu verhelfen, für die in Europa und Nordamerika radikale Linke und Rechte die alleinige Führung beanspruchen: die Menschen, die im Land leben.

Jazz war in kommunistischen wie faschistischen Regimen „Negermusik“

Dass der Jazz sowohl in kommunistischen wie in faschistischen Regimen als „Negermusik“ verachtet wurde, war eben nicht nur rassistisch motiviert: Es ging auch darum, dass dies eine echte Musik „of the people, by the people, for the people“ ist, wie Abraham Lincoln in seiner Rede von Gettysburg 1863 eine ideale Regierung beschrieb. Wobei „people“ eben nicht mit einem sozialhistorisch gestimmten oder naturrechtlich aus Blut und Boden begründeten „Volk“, sondern mit einer durch selbst gewählte Gemeinschaft entstandenen „Bevölkerung“ übersetzt werden sollte.

Das ist das Ideal, dessentwegen in amerikanischen Kunstmuseen neben der „hohen“ Kunst auch die der Arbeiter und Bauern gezeigt wird. Es ist die Grundlage für die allen zugängliche Public Library, für die Akzeptanz von Jazz, Rock und Pop, von Musicals als Kunst. Deswegen gibt es keine einzige erfolgreiche Selbstbefreiungsbewegung der vergangenen 240 Jahre, die nicht in den USA ihre Wurzeln hatte.

Radikale Linke wie Rechte haben den Anspruch, allwissende Elite zu sein

Die radikale Linke und die radikale Rechte aber wollen nicht Selbstbefreiung, sondern Befreiung, wollen bestimmen, wie die Welt auszusehen hat. Amerika dagegen behauptet, dass die Menschen dies selbst am besten wissen. Das macht die anhaltende Attraktivität Amerikas aus. Deswegen unterstellt sich Vietnam lieber dem Schutz der USA als dem Chinas, deswegen ist die Europäische Union, ist die Nato, die genau dem gleichen Ideal seit ihren Gründungen folgen, so viel erfolgreicher als die Zwangssysteme der Sowjetunion oder Putins.

Der radikalen Linken und den radikalen Rechten geht es also bei ihrem Antiamerikanismus gar nicht so sehr um Amerikas Machtanspruch, den der EU, der Nato. Nicht einmal um Putin oder gar den Frieden geht es ihnen. Sie wollen nicht lassen vom eigenen, zutiefst undemokratischen Anspruch, allwissende Elite zu sein.