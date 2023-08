Zu den erklärten Gegnern der sogenannten Cancel-Culture gehört Sergej Netschajew, der russische Botschafter in Deutschland. Ein paar Wochen vor Beginn des Überfalls auf die Ukraine wandte er sich in einem Gastbeitrag in der Berliner Zeitung gegen die unterbliebene Wiederaufnahme von Tschaikowskis Ballett „Der Nussknacker“ am Berliner Staatsballett. Die Inszenierung, die schon einige Jahre auf dem Buckel hat, war wegen einiger als rassistisch empfundener Stereotype kritisiert und einer umfangreichen Überarbeitung unterzogen worden. Der Botschafter gab sich kunstsinnig und witterte einen Angriff auf die Kunstfreiheit. „Das Ausradieren in den Programmheften erinnert schmerzlich an wohlbekannte Entwicklungen aus der Vergangenheit und kann nur noch Besorgnis erregen. Geht dieser Säuberungskampf nicht zu weit?“